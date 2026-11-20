گینڈتھفٹ آٹو 6 نے 379 کروڑ ڈالر کمائے، انٹرتینمنٹ کا نیا ریکارڈ
گینڈتھفٹ آٹو 6 نے اپنی لانچ کے پہلے 24 گھنٹوں میں 32.5 ملین یونٹس فروخت کر کے 379 کروڑ ڈالر کمائے، جس سے یہ عالمی سطح پر انٹرتینمنٹ کا بڑا ترین ریکارڈ بن گیا ہے۔
گینڈتھفٹ آٹو 6 نے تفریحی صنعت میں ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے اپنی لانچ کے پہلے 24 گھنٹوں میں 379 کروڑ ڈالر کمائے ہیں۔ یہ کاروباری کامیابی اس بات کی گواہ ہے کہ یہ عنوان اب عالمی سطح پر ایک ثقافتی پدھار بن چکا ہے۔
فروخت کے اعداد و شمار اور مقابله
ڈویلپر کمپنی راکسٹار گیمنگز نے جمعہ کو تصدیق کی کہ ایکشن ایڈونچر گیم نے 32.5 ملین یونٹس کی پیشگی فروخت کے بعد یہ عظیم الشان کارکردگی دکھائی ہے۔ یہ رقم اس کے پچھلے حصے گینڈتھفٹ آٹو 5 کے مقابلے میں تقریباً پانچ گنا زیادہ ہے، جس نے 2013 میں پہلے دن 800 ملین ڈالر کمائے تھے۔Also readکراچی میں نئے سال کے پہلے ماہ بھی چور ڈاکوؤں کا راج
میڈیا اینالیٹکس فرم رینٹراک کے اعداد و شمار کے مطابق، اس گیم نے اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ان وینجرز: اینڈ گیم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس کی عالمی باکس آفس کمائی 2.94 ارب ڈالر ہے۔
توسیع پذیر پروموشن اور کھلاڑیوں کا جذبہ
گینڈتھفٹ آٹو 6 کی تیاری اور لانچ کے عمل میں طویل انتظار اور وسیع پیمانے پر مارکیٹنگ نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اگست میں نیٹ فلکس پر جاری کردہ لمبا پروموشنل ٹریلر گینڈتھفٹ آٹو 6: آن ایکسٹینڈڈ لک نے سینسر ٹاور کے تخمینے کے مطابق پیشگی آرڈرز میں چھ گنا اضافہ کیا تھا۔
کھلاڑیوں کی جانب سے اس گیم کے لیے انتہائی جذباتی اشتیاق دیکھا گیا ہے۔ دنیا بھر میں گیمرز نے کام سے چھٹی لے کر پارٹنرز کے ساتھ غیر مختل گیمنگ ٹائم کے معاہدے کرنے جیسے اقدامات کیے ہیں۔
کارپوریٹ اثرات اور مستقبل کے منصوبے
اس گیم کے ناشر ٹیک-ٹوو انٹرٹکٹو کے مالی نتائج میں اس کامیابی کا مثبت اثر ظاہر ہونے کی توقع ہے۔ کمپنی کے سی ای او اسٹروس زیلنک نے حال ہی میں اپنے ایاننگ کال میں کہا تھا کہ وہ ابھی فتح کا اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ تمام جائزے مثبت رہے ہیں۔
بروکریج ایجنسی ٹی ڈی کوئن نے ٹیک-ٹوو کو 2027 کے لیے بہترین آئیڈیاز میں سے ایک قرار دیا ہے۔ ان کے تجزیہ کار ڈگ کروٹز کا کہنا ہے کہ آن لائن کھیل کھیلنے کی رفتار اس حصے کے لیے سب سے اہم ہوگی۔
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