ہاؤس ریپبلکنز نے جم جورڈن کو اقلیتی لیڈر منتخب کر لیا
ہاؤس ریپبلکنز نے ٹرمپ کے قریبی اتحادی جم جورڈن کو اقلیتی لیڈر چنا ہے، جو ڈیموکریٹک اکثریت کے سامنے ری پبلکن ایجنڈے کے دفاع کی قیادت کریں گے۔
ہاؤس ریپبلکنز نے منگل کے روز اوہائیو سے تعلق رکھنے والے جم جورڈن کو ایوانِ نمائندگان میں اپنا اقلیتی لیڈر منتخب کر لیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق یہ فیصلہ ایک ایسے شخص کے حوالے سے سامنے آیا ہے جو اس معاملے سے براہ راست واقف ہے۔ جورڈن ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے ہیں اور اپنے جارحانہ انداز کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔
یہ انتخاب گزشتہ منگل کو ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے ایک ہفتے بعد عمل میں آیا، جن میں ڈیموکریٹس نے ایوانِ نمائندگان اور سینیٹ دونوں میں واضح اکثریت حاصل کی۔ اب ری پبلکنز ایک ڈیموکریٹک کنٹرولڈ کانگریس میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ اس دوران انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی آخری دو سالہ صدارتی مدت کے ایجنڈے کے دفاع کی قیادت بھی کرنی ہوگی۔Also readپٹرول اور ہائی سپিড ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان
خفیہ رائے شماری اور جم جورڈن کا لیڈرشپ کردار
جم جورڈن کو ہاؤس ریپبلکنز نے ایک خفیہ رائے شماری کے ذریعے اقلیتی لیڈر کے عہدے پر فائز کیا، جو بند دروازوں کے پیچھے منعقد ہوئی۔ جورڈن اس سے پہلے ہاؤس جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اب وہ ایوان میں ری پبلکن پارٹی کی سب سے بڑی آواز کے طور پر سامنے آئیں گے۔
جورڈن 62 برس کے ہیں اور انہیں پہلی بار 2006 میں شمالی اوہائیو کے ایک انتہائی قدامت پسند دیہی حلقے سے ایوان کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ وہ ہاؤس فریڈم کاکس کے بانیوں میں شامل ہیں۔ یہ گروپ ری پبلکن پارٹی کے اندر سخت گیر مؤقف رکھنے والے اراکین پر مشتمل ہے، جسے سابق ری پبلکن اسپیکر جان بوہنر نے قانون سازی کے دہشت گرد قرار دیا تھا۔
جورڈن کے مطابق ان کا جارحانہ انداز ان کے ریسلنگ کے پس منظر سے جڑا ہوا ہے۔ وہ ہائی اسکول اور یونیورسٹی کی سطح پر ریسلنگ چیمپئن رہ چکے ہیں اور بعد ازاں اوہائیو اسٹیٹ یونیورسٹی میں ریسلنگ کوچ کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ اپنے سیاسی کیریئر میں اس پس منظر کا ذکر اکثر کانگریس میں اپنی شہرت کے حوالے سے کرتے ہیں۔
ری پبلکن قیادت کا مؤقف اور تنازعات کا پس منظر
سینیٹ میں ری پبلکن اراکین نے بھی اسی روز بند کمرے میں اجلاس کیا، جہاں جنوبی ڈکوٹا کے سینیٹر جان تھون کو پارٹی لیڈر کے طور پر برقرار رکھنے کے امکانات ظاہر کیے گئے۔ دوسری صورت میں انتخابات کو مؤخر کیا جا سکتا تھا تاکہ کوئی متبادل امیدوار سامنے آ سکے۔ دونوں ایوانوں کی قیادت کے انتخابات طے کریں گے کہ اقلیت میں ری پبلکنز کا کردار آئندہ دو برس کے لیے کیا ہوگا۔
وسط مدتی انتخابات کے بعد جان تھون نے عزم ظاہر کیا تھا کہ ری پبلکنز ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر ڈیموکریٹ انتہا پسندی کو روکیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ری پبلکنز ان کوششوں کی مخالفت کریں گے جن کا مقصد ری پبلکن کامیابیوں کو ختم کرنا ہو، جن میں سرحدی سلامتی اور عدالتی تقرریاں شامل ہیں۔
جورڈن کے ناقدین ان پر 2018 کے ایک پرانے تنازعے کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ اس وقت ان کے سابق طلبہ نے الزام لگایا تھا کہ جب جورڈن اوہائیو اسٹیٹ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ کوچ تھے، تو انہوں نے ریسلنگ ٹیم کے ڈاکٹر کے ہاتھوں کالج کے ریسلرز کے وسیع جنسی استحصال سے چشم پوشی کی۔ جورڈن نے ان تمام الزامات کی تردید کی ہے۔
یونیورسٹی کی تحقیقات میں جورڈن کے اس استحصال سے آگاہ ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ تاہم سابق ریسلرز کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر کے استحصال کے بارے میں سب جانتے تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ طلبہ نے کوچنگ اسٹاف کے سامنے ڈاکٹر کی تاک جھانک کی شکایات کی تھیں۔
ایوان اور سینیٹ میں ری پبلکنز کے اگلے دو سال
ڈیموکریٹس کو اہم قانون سازی آگے بڑھانے کے لیے ری پبلکنز کی حمایت درکار ہوگی، کیونکہ 100 اراکین پر مشتمل سینیٹ میں فلی بسٹر کا قاعدہ زیادہ تر قانون سازی کے لیے 60 ووٹ مانگتا ہے۔ دونوں ایوانوں میں ڈیموکریٹس کی اکثریت صدارتی ویٹو کو ختم کرنے کے لیے درکار دو تہائی ووٹوں سے واضح طور پر کم ہے۔
جورڈن کمیٹی سماعتوں میں اپنے سخت سوالات کے لیے معروف ہیں۔ انہوں نے اپریل 2023 میں نیویارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ کمیٹی سماعتوں کی تیاری کو ریسلنگ میچ کی طرح دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تیار رہنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بغیر تیاری کے بات نہیں بنتی۔
اب ری پبلکنز کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ اقلیت میں رہتے ہوئے ڈیموکریٹک ترجیحات کو کس حد تک روک سکتے ہیں اور ٹرمپ کے ایجنڈے کا دفاع کیسے کرتے ہیں۔ ایوان اور سینیٹ دونوں میں قیادت کے فیصلے آنے والے مہینوں میں کانگریس کی سمت متعین کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔
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