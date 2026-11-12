ہاؤرڈ لوٹنک کی برطرفی پر بحث، نیڈیا بریفنگ میں امریکی سفارتی دباؤ
سفید گھر کے افسران ہووڈ لوٹنک کی برطرفی پر غور کر رہے ہیں۔ نیڈیا کے جینسن ہوئنگ کے تنازع اور چین کو آئی سیپس کی برآمدات پر کانگریس کا سخت تنقیدی دباؤ شامل ہے۔
امریکی سفید گھر کے اعلیٰ عہدیدار ہاؤرڈ لوٹنک کے مستقبل پر غور و فکر کر رہے ہیں جو امریکی تجارت کے سیکرٹری ہیں۔ انہیں نیڈیا کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر جینسن ہوئنگ کے ساتھ جڑے ہوئے جاسوسی کے تنازع اور چین میں آئی سیپس کی برآمدات پر کانگریس کی سخت تنقید کا سامنا ہے۔
جمعرات کے روز دو شخصیات نے بتایا کہ سفید گھر میں لوٹنک کو عہدے سے ہٹانے کے بارے میں تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ یہ بحث اس وقت شروع ہوئی جب جینسن ہوئنگ نے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے استعفی دیا تھا جس کے بعد ان کے ذاتی تعلقات اور چین کے ساتھ کاروباری روابط پر سوال اٹھے ہیں۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
لوٹنک کی پالیسی اور چین کے تنازع
ہاؤرڈ لوٹنک پر امریکی چین کے شہریوں کو ایک اہم ٹریڈ بلیک لسٹ میں شامل کرنے سے انکار کرنے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ان کے خلاف الزامات ہیں کہ انہوں نے چین میں نیڈیا کے اے آئی چپس کی برآمدات کو صحیح طریقے سے نگرانی میں نہیں رکھا۔
امریکی کانگریس کے اراکین نے کہا ہے کہ لوٹنک نے آئی ٹی برآمدات کے چھوٹ کو بند کرنے سے گریز کیا ہے جس سے چین کی فوجی صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ اقدام امریکی خفیہ ٹیکنالوجی کو چین تک پہنچانے کا سبب بن رہا ہے۔
سرکاری عہدیداروں کی پوزیشن اور ردعمل
سفید گھر کے ایک عہدیدار نے جمعرات کو کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سیکرٹری لوٹنک پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں اور ان کی پوزیشن کو نبھانے کی قابلیت پر یقین ہے۔ تاہم، نیویارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے کئی اہم کمپنیوں کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے میں تاخیر کی تھی۔
جمہوریہ پارٹی کے سینٹر جان کینیڈی نے کہا کہ وہ ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ لوٹنک کو ہٹانا چاہیے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ایک انفیکشن کی طرح پھیلا ہوا ہے اور لوٹنک کو کانگریس کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس صورتحال کو شدید خطرات کا باعث قرار دیا۔
کانگریسی رپورٹس اور مستقبل کے اقدامات
سینیٹر الزبتھ وارن اور کرس کوئز نے لوٹنک کو خط لکھا ہے۔ انہوں نے نیڈیا کی چین میں برآمدات سے متعلق تمام دستاویزات محفوظ کرنے کا کہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئی ٹی چپس کی فروخت سے چین کی فوجی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔
ریپرنزینٹٹو ران وائیڈن اور رچرڈ نیل نے بھی لوٹنک کو خط لکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے چین کے ساتھ ٹیکنالوجی کے تبادلے کی نگرانی کافی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام غیر آئینی اور خطرناک ہے۔
کانگریس اب اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے نیڈیا کو چین میں ایچ دو سو آئی ٹی چپس بیچنے کی اجازت کیسے دی۔ اس فیصلے پر تنقید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں کانگریس میں اس پر سماعتیں ہوں گی۔
امریکی حکومت چین کے ساتھ تجارتی تنازعات کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاہم، سفید گھر کے افسران اب بھی اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ لوٹنک کو عہدے پر رکھا جائے یا ہٹا دیا جائے۔ یہ فیصلہ امریکی معیشت اور سلامتی پالیسی پر گہرے اثرات چھوڑے گا۔
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