ہائر ایجوکیشن کمیشن رپورٹ: کمپیوٹر سائنس طلباء کی پسند بن گیا
ہائر ایجوکیشن کمیشن کی تازہ رپورٹ کے مطابق 81 فیصد طلبہ کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کو ترجیح دے رہے ہیں جبکہ بزنس ایڈمنسٹریشن دوسرے نمبر پر ہے۔
ہائر ایجوکیشن کمیشن (H.E.C) کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تعلیمی رجحانات میں واضح تبدیلی آئی ہے۔ اب ملک بھر کے 81 فیصد طلباء کمپیوٹر سائنس ، انفارمیشن ٹیکنالوجی (IT) اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس (AI) کو اپنا پسندیدہ ڈسپلن مان رہے ہیں۔
ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیزی سے اضافہ
یہ رپورٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے جاری کی گئی ہے جس میں ملک کے 30 لاکھ سے زائد طلبہ کی تعلیمی ترجیحات کا تجزیہ شامل ہے۔ ان میں سے ایک تہائی یعنی 10 لاکھ سے زائد طلباء سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے شعبوں سے وابستہ ہیں۔Also readاٹلی میں تارکین وطن کی کشتی کو حادثہ، 28 پاکستانیوں سمیت 58 افراد جاں بحق - ایکسپریس اردو
کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی (CS & IT) اب ملک کا سب سے مقبول اور تیزی سے پھیلتا ہوا ڈسپلن بن چکا ہے۔ اس شعبے کے ذیلی حصوں میں سافٹ ویئر انجینئرنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس (AI)، ڈیٹا سائنس اور سائبر سکیورٹی شامل ہیں جو نئے دور کی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔
بزنس اور میڈیکل کے شعبوں کی پوزیشن
دوسرے نمبر پر بزنس ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ سائنسز ہیں۔ کارپوریٹ سیکٹر، بینکنگ اور انٹرپرنورشپ کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے یہ شعبہ ہمیشہ کی طرح اب بھی دوسرے بڑے رجحان کے طور پر قائم ہے۔ اس میں بی بی اے، اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس، مارکیٹنگ اور ایم بی اے شامل ہیں۔
تیسرے نمبر پر نیچرل سائنسز اور میتھمیٹکس موجود ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مطابق 4 لاکھ سے زائد طلباء ان شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور بائیوٹیکنالوجی اس زمرے کے اہم ذیلی شعبے ہیں۔
میڈیکل اور سوشل سائنسز کا مقام
چوتھے نمبر پر میڈیکل اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی پوزیشن ہے۔ ایم بی بی ایس کے علاوہ فارمیسی، ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی اور نرسنگ بھی اہم ذیلی شعبے ہیں۔ یہ شعبے صحت کے نظام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
پانچویں نمبر پر سوشل سائنسز اور ہیومینیٹیز ہیں۔ سائیکالوجی، انٹرنیشنل ریلیشنز، میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن اور انگریزی ادب اس زمرے کے اہم حصے ہیں۔ چھٹے نمبر پر انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی آئی ہے جس میں الیکٹریکل، سول اور مکینیکل انجینئرنگ شامل ہیں۔
نئے رجحانات اور مستقبل کے اثرات
ساتویں نمبر پر لاء کے شعبے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ ترتیب بتاتی ہے کہ طلباء کی ترجیحات اب ٹیکنالوجی اور جدید علوم کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ یہ رجحان مستقبل میں تعلیمی اداروں کے کورسز کو تبدیل کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔
ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اس رپورٹ کا مقصد تعلیمی پلیٹ فارم کو صنعتی ضروریات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ طلباء کا یہ رجحان دکھاتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور بزنس مینجمنٹ ملک کے نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش شعبے بن چکے ہیں۔
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