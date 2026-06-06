ہائسنس کی پاکستان آمد ملک کی معاشی صلاحیت اور صنعتی استعداد کا واضح اظہار: ہارون اختر خان

وزیراعظم کے معاون خاص برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان نے کہا ہے کہ عالمی ٹیکنالوجی کمپنی ہائسنس کی پاکستان میں آمد ملک کی معاشی صلاحیت اور صنعتی استعداد پر عالمی اعتماد کا واضح اظہار ہے۔ انہوں نے ایئرلنک کمیونکیشن لمیٹڈ کے ساتھ ہائسنس کی شراکت کو صنعتی تعاون کا نئے ماڈل قرار دیا۔
عالمی ٹیکنالوجی کمپنی ہائسنس کی پاکستان میں آمد ملک کی معاشی صلاحیت، صنعتی استعداد اور سرمایہ کاری پر اعتماد کا واضح اشارہ ہے۔ وزیراعظم کے معاونِ خاص برائے صنعت و پیداوار، ہارون اختر خان نے کہا کہ یہ قدم عالمی برادری کو پاکستان کے having مثبت ماحول پر اعتماد کا پیغام دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہائسنس کی پاکستان آمد صرف صارفین کی منڈی نہیں بلکہ پیداوار، جدت اور صنعati ترقی کا ابھرتا ہوا مرکز ہے۔ ہارون اختر خان نے ایئرلنک کمیونکیشن لمیٹڈ اور ہائسنس کی شراکت کو صنعتی تعاون کا نئے ماڈل قرار دیا، جس میں عالمی معیار کی ٹیکنالوجی ، مقامی مینوفیکچرنگ کی صلاحیت اور پاکستان ی افرادی قوت کی مہارت کا امتزاج ہے۔ انہوں نے اس شراکت کو پاکستان میں صنعتی ترقی ، روزگار کے مواقع اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے اہم قرار دیا۔ معاونِ خاص نے بتایا کہ ہائسنس ایئرلنک کی جدید ترین مینوفیکچرنگ سہولت سندر economc زون میں قائم کر رہی ہے، جو پاکستان ی کاروباری صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایئرلنک کی اس سہولت سے تیار ہونے والا ہر ٹیلی ویژن اور ایئر کنڈیشنر درآمدات میں کمی، زرمبادلہ کے ذخائر کے تحفظ اور روزگار کے مواقع میں اضافے کا باعث بنے گا۔ ہارون اختر خان نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معاشی تبدیلی کے پروگرام کو سراہتے ہوئے کہا کہ نیشنل انڈسٹریل پالیسی صنعati مسابقت، سرمایہ کاری اور برآمدات پر مرکوز ہے۔ نیشنل ٹیرف پالیسی کے ذریعے پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے ٹیرف کو معقول بنایا جا رہا ہے۔ حکومت غیر ضروری ضوابط کا خاتمہ کر کے کاروبار کرنا آسان بنانا چاہتی ہے۔ ہارون اختر خان نے پاکستان اور چین کے درمیان صنعati تعاون کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ ہائسنس ایئرلنک کی شراکت دوطرفہ تعلقات کا نئے مرحلے کی علامت ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ تعاون مشترکہ خوشحالی اور پائیدار ترقی کا باعث بنے گا۔ ایئرلنک 2,500 سے زائد افراد کو روزگار فراہم کر رہی ہے، جن میں خواتین کی نمایاں تعداد شامل ہے۔ مالی سال 26 کے پہلے 10 ماہ میں پاکستان ی فری لانسرز کی برآمدی آمدن 95 کروڑ 90 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی ہے.
عالمی ٹیکنالوجی کمپنی ہائسنس کی پاکستان میں آمد ملک کی معاشی صلاحیت، صنعتی استعداد اور سرمایہ کاری پر اعتماد کا واضح اشارہ ہے۔ وزیراعظم کے معاونِ خاص برائے صنعت و پیداوار، ہارون اختر خان نے کہا کہ یہ قدم عالمی برادری کو پاکستان کے having مثبت ماحول پر اعتماد کا پیغام دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہائسنس کی پاکستان آمد صرف صارفین کی منڈی نہیں بلکہ پیداوار، جدت اور صنعati ترقی کا ابھرتا ہوا مرکز ہے۔ ہارون اختر خان نے ایئرلنک کمیونکیشن لمیٹڈ اور ہائسنس کی شراکت کو صنعتی تعاون کا نئے ماڈل قرار دیا، جس میں عالمی معیار کی ٹیکنالوجی، مقامی مینوفیکچرنگ کی صلاحیت اور پاکستانی افرادی قوت کی مہارت کا امتزاج ہے۔ انہوں نے اس شراکت کو پاکستان میں صنعتی ترقی، روزگار کے مواقع اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے اہم قرار دیا۔ معاونِ خاص نے بتایا کہ ہائسنس ایئرلنک کی جدید ترین مینوفیکچرنگ سہولت سندر economc زون میں قائم کر رہی ہے، جو پاکستانی کاروباری صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایئرلنک کی اس سہولت سے تیار ہونے والا ہر ٹیلی ویژن اور ایئر کنڈیشنر درآمدات میں کمی، زرمبادلہ کے ذخائر کے تحفظ اور روزگار کے مواقع میں اضافے کا باعث بنے گا۔ ہارون اختر خان نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معاشی تبدیلی کے پروگرام کو سراہتے ہوئے کہا کہ نیشنل انڈسٹریل پالیسی صنعati مسابقت، سرمایہ کاری اور برآمدات پر مرکوز ہے۔ نیشنل ٹیرف پالیسی کے ذریعے پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے ٹیرف کو معقول بنایا جا رہا ہے۔ حکومت غیر ضروری ضوابط کا خاتمہ کر کے کاروبار کرنا آسان بنانا چاہتی ہے۔ ہارون اختر خان نے پاکستان اور چین کے درمیان صنعati تعاون کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ ہائسنس ایئرلنک کی شراکت دوطرفہ تعلقات کا نئے مرحلے کی علامت ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ تعاون مشترکہ خوشحالی اور پائیدار ترقی کا باعث بنے گا۔ ایئرلنک 2,500 سے زائد افراد کو روزگار فراہم کر رہی ہے، جن میں خواتین کی نمایاں تعداد شامل ہے۔ مالی سال 26 کے پہلے 10 ماہ میں پاکستانی فری لانسرز کی برآمدی آمدن 95 کروڑ 90 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی ہے
ہائسنس پاکستان ایئرلنک صنعتی ترقی سرمایہ کاری ٹیکنالوجی