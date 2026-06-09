ایک وفاقی جج نے ہائی سکیل ڈولر نوجوان کارکنوں کے لیے ہائی بی ویزا کی فیس 100,000 ڈالر پر بڑھا دی۔ یہ فیس ہر سال 65,000 ویزا کی گارنٹی دیتی ہے اور 20,000 ویزا بھی ہے جو وکلا کی ڈگری والے کارکنوں کے لیے ہے۔
ایک وفاقی جج نے آج ہائی سکیل ڈولر نوجوان کارکن وں کے لیے ہائی بی ویسا کی فیس 100,000 ڈالر پر بڑھا دی۔ یہ فیس ہر سال 65,000 ویزا کی گارنٹی دیتی ہے اور 20,000 ویزا بھی ہے جو وکلا کی ڈگری والے کارکنوں کے لیے ہے۔ اس فیس کو ڈولر نے ستمبر میں اعلان کیا تھا جبکہ اس فیس کو چیلنج کرنے کے لیے 20 جمہوری ریاستوں کے وکلاء جنرل نے لیکس کے ذریعے جج کو چیلنج کیا تھا۔ وفاقی جج ليو سراکین نے بوسٹن میں یہ فیصلہ دیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق یہ فیس غیر قانونی ہے اور اس کے لیے وفاقی کونسل سے اجازت لینا ضروری ہے۔ وفاقی جج ليو سراکین کا کہنا تھا کہ یہ فیس ایک غیر قانونی ٹیکس ہے جس کے لیے وفاقی کونسل سے اجازت لینا ضروری ہے۔ وفاقی جج کے مطابق ہائی بی ویزا کے لیے فیس 2000 ڈالر سے 5000 ڈالر تک ہے۔ وفاقی جج کا کہنا تھا کہ ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کے بجائے 2000 ڈالر سے 5000 ڈالر تک ہونا چاہیے۔ وفاقی جج کے مطابق ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی وجہ سے کم از کم تین مختلف مقدمات چلائے گئے ہیں جن میں سے ایک مقدمہ امریکی چیمبر آف کامرس کے ذریعے چلایا گیا ہے۔ وفاقی جج کے مطابق ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی وجہ سے امریکی اداروں کی بھرپور کارکردگی کو متاثر کیا گیا ہے۔ وفاقی جج کے مطابق ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی وجہ سے 85 پیمانے پر فیس کی ادائیگی ہوئی ہے۔ وفاقی جج کے مطابق ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی وجہ سے ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہے۔ وفاقی جج کے مطابق ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی وجہ سے ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہے۔ وفاقی جج کے مطابق ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی وجہ سے ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہے.
ایک وفاقی جج نے آج ہائی سکیل ڈولر نوجوان کارکنوں کے لیے ہائی بی ویسا کی فیس 100,000 ڈالر پر بڑھا دی۔ یہ فیس ہر سال 65,000 ویزا کی گارنٹی دیتی ہے اور 20,000 ویزا بھی ہے جو وکلا کی ڈگری والے کارکنوں کے لیے ہے۔ اس فیس کو ڈولر نے ستمبر میں اعلان کیا تھا جبکہ اس فیس کو چیلنج کرنے کے لیے 20 جمہوری ریاستوں کے وکلاء جنرل نے لیکس کے ذریعے جج کو چیلنج کیا تھا۔ وفاقی جج ليو سراکین نے بوسٹن میں یہ فیصلہ دیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق یہ فیس غیر قانونی ہے اور اس کے لیے وفاقی کونسل سے اجازت لینا ضروری ہے۔ وفاقی جج ليو سراکین کا کہنا تھا کہ یہ فیس ایک غیر قانونی ٹیکس ہے جس کے لیے وفاقی کونسل سے اجازت لینا ضروری ہے۔ وفاقی جج کے مطابق ہائی بی ویزا کے لیے فیس 2000 ڈالر سے 5000 ڈالر تک ہے۔ وفاقی جج کا کہنا تھا کہ ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کے بجائے 2000 ڈالر سے 5000 ڈالر تک ہونا چاہیے۔ وفاقی جج کے مطابق ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی وجہ سے کم از کم تین مختلف مقدمات چلائے گئے ہیں جن میں سے ایک مقدمہ امریکی چیمبر آف کامرس کے ذریعے چلایا گیا ہے۔ وفاقی جج کے مطابق ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی وجہ سے امریکی اداروں کی بھرپور کارکردگی کو متاثر کیا گیا ہے۔ وفاقی جج کے مطابق ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی وجہ سے 85 پیمانے پر فیس کی ادائیگی ہوئی ہے۔ وفاقی جج کے مطابق ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی وجہ سے ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہے۔ وفاقی جج کے مطابق ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی وجہ سے ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہے۔ وفاقی جج کے مطابق ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی وجہ سے ہائی بی ویزا کے لیے فیس 100,000 ڈالر کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہے
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