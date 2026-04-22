ہاجرہ یامین کا نیا فیشن لُک سوشل میڈیا پر مقبول، ساتھی اداکارہ کبریٰ خان بھی مداح

اداکارہ ہاجرہ یامین کے نئے لُک نے مداحوں اور ساتھی فنکاروں کو متاثر کیا، انسٹاگرام پر شیئر کی گئی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔
پاکستان کی معروف اور باصلاحیت اداکارہ ہاجرہ یامین نے اپنے حالیہ انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے سوشل میڈیا پر ایک نئی ہلچل مچا دی ہے۔ ہاجرہ یامین ، جو اپنے منفرد اور سادہ مگر پرکشش فیشن سینس کے لیے جانی جاتی ہیں، نے حال ہی میں ایک نئی ریل شیئر کی ہے جس میں وہ گولڈن آور کے دوران بالکونی میں پوز دیتی ہوئی بے حد خوبصورت اور پُر اعتماد دکھائی دے رہی ہیں۔ ان کے اس انداز نے نہ صرف مداحوں کے دل جیت لیے ہیں بلکہ ساتھی فنکاروں کی توجہ بھی اپنی جانب مبذول کروا لی ہے۔ اداکارہ کبریٰ خان نے بھی ہاجرہ کی اس تصویر پر
اپنے گہرے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی تعریف کی ہے۔ ہاجرہ یامین کا یہ نیا لُک ان کی فطری خوبصورتی اور پُر سکون انداز کی عکاسی کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہاجرہ نے سیاہ رنگ کی سادہ آستین والی ٹاپ کے ساتھ آرام دہ ڈینم پہن رکھی ہے، جو ان کے اسٹائل کو ایک کلاسک اور جدید ٹچ دیتا ہے۔ ان کے بالوں کا انداز، یعنی ان کے گھنگریالے براؤن بال، جو قدرتی طور پر ان کے کندھوں پر گر رہے ہیں، ان کی شخصیت میں ایک نرم اور رومانوی اضافہ کر رہے ہیں۔ ہاجرہ یامین کے اس لُک کا سب سے نمایاں پہلو ان کی میک اپ کی مہارت ہے، خاص طور پر ان کے ہونٹوں پر لگا گہرا سرخ رنگ، جو پوری تصویر کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ بولڈ لپ کلر ان کے چہرے کے فیچرز کو مزید ابھار رہا ہے اور گولڈن آور کی روشنی میں ایک سنیمیٹک تاثر پیدا کر رہا ہے۔ بالکونی کا جدید سیٹ اپ، جس میں شیشے کی ریلنگ اور جدید ساخت شامل ہے، ہاجرہ کے اس اسٹائل کے ساتھ مکمل ہم آہنگی رکھتا ہے۔ مداحوں کی جانب سے اس پوسٹ پر تعریفی کمنٹس کا تانتا بندھ گیا ہے۔ ایک مداح نے ان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ ہاجرہ آپ انڈسٹری میں کافی انڈر ریٹڈ ہیں، آپ نہ صرف ایک بہترین اداکارہ ہیں بلکہ بے حد خوبصورت بھی ہیں۔ مداحوں کی خواہش ہے کہ وہ ہاجرہ کو جلد ہی مزید نئے اور اہم پراجیکٹس میں مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے دیکھیں۔ پیشہ ورانہ محاذ پر بات کی جائے تو ہاجرہ یامین اس وقت ڈرامہ سیریل ڈاکٹر باہو میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں۔ اس ڈرامے میں وہ مرکزی کردار میں نظر آ رہی ہیں، جبکہ ان کے ہمراہ کبریٰ خان، شجاع اسد اور عدیل حسین جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ ایک ایسے ترقی پسند گھرانے کی پیچیدہ خاندانی حرکیات پر مبنی ہے، جہاں تعلیم یافتہ خواتین کے باوجود ان پر کئی قسم کی سماجی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ ہاجرہ اس سیریل میں اپنے کردار کے ذریعے ان مسائل کی عکاسی کر رہی ہیں جن کا سامنا آج کے دور میں بھی خواتین کو کرنا پڑتا ہے۔ ان کی اداکاری کی گہرائی اور کردار میں ڈوب جانے کی صلاحیت ناظرین کو کافی متاثر کر رہی ہے۔ ہاجرہ یامین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی محنت اور منفرد انداز سے انڈسٹری میں اپنا ایک الگ مقام بنانے میں کامیاب رہی ہیں اور مداح انہیں مستقبل کے بڑے پروجیکٹس میں دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں
