ہاردک پانڈیا نے بیس بال چیلنج میں لاکھ ڈالر جیت کر فلاحی اداروں کو عطیہ کرنے کا اعلان
بھارتی کرکٹر ہاردک پانڈیا نے یوٹیوبر مسٹر بیسٹ کے بیس بال چیلنج میں ایک لاکھ ڈالر جیت لیے ہیں اور انہیں فلاحی کاموں میں خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
بھارت کے معروف آل راؤنڈر کھلاڑی ہاردک پانڈیا نے حال ہی میں اپنے ملک میں مقبول یوٹیوبر مسٹر بیسٹ کے منعقد کردہ بیس بال چیلنج میں شمولیت اختیار کی۔ اس خصوصی مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہاردک پانڈیا کو ایک لاکھ امریکی ڈالر کی نقد انعامی رقم ملنے والی تھی، جو کہ تقریباً نواسی لاکھ ناسی ہزار بھارتی روپے کے برابر بنتی ہے۔ تاہم، یہ خبر سوشل میڈیا اور کرکٹ کے شائقین کے لیے خوشی کی بات ہے کہ کھلاڑی نے اپنی جیتی ہوئی اس بڑی رقم کو ذاتی خرچات کے لیے استعمال کرنے کی بجائے سماجی بہتری کے کاموں کے لیے عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
بیس بال چیلنج میں ہاردک کی کارکردگی
بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، ہاردک پانڈیا مسٹر بیسٹ کی طرف سے شائع کی گئی ایک ویڈیو میں شامل تھے جس میں وہ کھیلوں کی دیگر معروف شخصیات کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ اس بیس بال چیلنج کے بنیادی اصول یہ تھے کہ شرکت کرنے والوں کو اپنے حریف کھلاڑیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوم رنز لگانے ہوتے ہیں۔ ہاردک پانڈیا نے اپنی بہترین کھیل کے ذریعے اس مقصد کو حاصل کیا اور مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہے، جس کے بعد انہیں یہ انعامی رقم دی گئی۔Also readبرطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے مدت 10 سال کر دی گئی
انعامی رقم کا عطیہ کرنے کا فیصلہ
ہاردک پانڈیا نے اپنے اعزاز کے بعد فوری طور پر یہ وضاحت کی کہ وہ اس مالی انعام کو خود نہیں رکھیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جیتی گئی رقم ضرورت مند کتوں اور پسماندہ بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے غیر منافع بخش اداروں کو عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کھلاڑی اپنے ذاتی کامیابیوں کو سماجی ذمہ داریوں اور انسان دوستی کے کاموں میں بدلنا پسند کرتے ہیں۔
ہاردک پانڈیا کی ٹیم سے علیحدگی کا پس منظر
واضح رہے کہ ہاردک پانڈیا فی الحال بھارتی قومی کرکٹ ٹیم سے باہر ہیں اور وہ بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ نہیں لے رہے۔ انہوں نے قومی ٹیم کی نمائندگی کی آخری بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں کی تھی، جو کہ ایک اہم تاریخی موڑ تھا۔ اس اہم ٹورنامنٹ کے اختتام کے بعد سے، کھلاڑی صرف گھریلو سطح پر منعقد ہونے والی انڈین پریمیئر لیگ میں ہی کھیلتے دکھائی دیتے ہیں اور انہوں نے کسی بھی دیگر ٹیم کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا ہے۔
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