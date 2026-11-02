ہارورڈ کانفرنس: پاکستان کی معاشی جمود اور ای آئی پالیسیاں
ہارورڈ یونیورسٹی میں منعقدہ کانفرنس میں معاشی ماہرین نے پاکستان کی معیشت کی جمود اور ای آئی پالیسیوں پر تنقید کی ہے۔
ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس میں ملک کی معاشی صورتحال پر ماہرینِ معاشیات کی سخت تنقید نے نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اس اہم اجلاس کے دوران پیش کی گئی رپورٹس اور تبصرے نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کو اپنے معاشی ڈھانچے میں بنیادی اصلاحات کی شدید ضرورت ہے۔
معاشی جمود اور اداروں کی کمزوری
نوبل انعام یافتہ ماہرِ معاشیات پروفیسر ڈیرون عجم اوغلو نے پاکستان کی معیشت کو گزشتہ تین دہائیوں سے جمود کا شکار قرار دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کمزور ادارے، تعلیم پر ناکافی سرمایہ کاری اور ٹیکس وصولیوں کی کم شرح ملک کی معاشی پسماندگی کی بنیادی وجوہات ہیں۔ ان کے مطابق مصنوعی ذہانت کے تیزی سے بدلتے عالمی منظرنامے میں پاکستان ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی کمی کے باعث مزید پیچھے رہ جانے کے خطرے سے دوچار ہے۔Also read28 برس بعد 50 ہزار کلومیٹر پیدل سفر مکمل کرنے والے کارل بشبی اپنے گھر واپس آ گئے
اسٹریٹجک وژن اور توانائی بحران
کانفرنس میں شریک معروف ماہرِ معاشیات پروفیسر عاطف میاں نے بھی پاکستان میں اسٹریٹجک وژن کی کمی، اشرافیہ کی بالادستی، غیر مساوی معاشی ترقی اور داخلی امن کے قیام میں ناکامی کو بنیادی مسائل قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے شعبے کو بجلی پر منتقل کر سکتا ہے، تاہم طاقتور مفاداتی گروہوں کی مزاحمت اس راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔
حکومتی اقدامات اور ای آئی تیاریاں
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ان تحفظات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی معیشت کی رکاوٹوں کے باعث کئی اہم فیصلے برسوں تک مؤخر ہوتے رہے۔ تاہم اب حکومت ایسے فیصلے کر رہی ہے، جنہیں ماضی میں سیاسی طور پر مشکل سمجھا جاتا تھا، ان میں ٹیرف اصلاحات، زرعی آمدن پر ٹیکس اور سرکاری اداروں کی نجکاری شامل ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے شعبے میں پاکستان کی تیاریوں کے حوالے سے وزیر خزانہ کا مؤقف ہے کہ ملک اس سمت میں اہم اقدامات کر چکا ہے۔
عمل درآمد اور مستقبل کی حکمت عملی
پاکستان نے 2025 میں قومی مصنوعی ذہانت پالیسی منظور کی، جبکہ آئی ٹی برآمدات 4.6 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان کا اصل مسئلہ پالیسیوں، تجاویز یا مسائل کی نشاندہی کا فقدان نہیں بلکہ ان پر عمل درآمذ میں ناکامی ہے۔ پاکستان کو وعدوں اور منصوبوں کے بجائے عملی اقدامات اور مؤثر عمل درآمذ کی ضرورت ہے۔ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی نئی اسکیم ناکام ہونے کا انکشاف بھی اس صورتحال کو اجاگر کرتا ہے۔
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