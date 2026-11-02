ہارورڈ یونیورسٹی کی درخواست پر وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کی درخواست مسترد کردی
وفاقی جج مینگ جون نے ہارورڈ یونیورسٹی کے مقدمات میں اہم فیصلہ سناتے ہوئے امریکہ کے انصاف کے محکمے کی درخواست مسترد کردی۔
امریکہ کے وفاقی جج مینگ جون نے منگل کو ہارورڈ یونیورسٹی کو داخلے کے ریکارڈز فراہم کرنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے دائر دائر کردہ مقدمہ مسترد کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ انصاف کا محکمہ مقدمات دائر کرنے سے قبل قانونی طور پر ضروری تمام مراحل طے نہیں کر سکا تھا۔
وفاقی عدالت کا بنیادی فیصلہ اور وجوہات
بوسٹن میں مقیم جج مینگ جون نے امریکہ کے انصاف کے محکمے (DOJ) کی درخواست پر سخت نوٹ لیتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے استدلال کیا کہ محکمہ انصاف نے ہارورڈ یونیورسٹی کو اس بات کا واضح اشتہار نہیں دیا تھا کہ اگر وہ اپنی درخواست پر عمل نہیں کرتی تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جج مینگ نے ریمارکس دیے کہ شکایت میں یہ بات بھی شامل نہیں تھی کہ کس خاص ناکامی کی بنیاد پر عدالتی کارروائی کی گئی۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
اس فیصلے کی بنیاد صرف ایک محدود قانونی اور طریقہ کار کے پہلوؤں پر تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انصاف کا محکمہ یا تعلیم کا محکمہ مستقبل میں ہزاروں درخواست دہندہ طلباء کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہے گا۔ تاہم، فی الحال یہ مقدمہ خارج کر دیا گیا ہے کیونکہ حکومتی وکلا نے مناسب انتظامی اقدامات اٹھانے میں ناکامی دکھائی تھی۔
ہارورڈ اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان کشیدگی
میساچیوسٹس کے کیمبرج میں واقع ہارورڈ یونیورسٹی کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کھلی جنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جمہوریہ پرست صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ آئیوی لیگ یونیورسٹیاں 'ریڈیکل بائیں بازو' کے خیالات کو فروغ دیتی ہیں۔ اس تناظر میں حکومت کا مقصد وفاقی فنڈز کا استعمال کر کے یونیورسٹیوں میں تبدیلی لانا ہے۔
ہارورڈ کے وکلاء کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ یونیورسٹی کی انتظامیہ، ہائرنگ اور تعلیمی پروگراموں میں ترمیم کے ٹرمپ کے مطالبات کو مسترد کرنے کی وجہ سے انتقامی کارروائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے فروری کے شروع میں بات چھیڑ ختم کرنے اور ہارورڈ سے ایک ارب ڈالر کا نقصان وصول کرنے کا اعلان کیا تھا۔
داخلے کا عمل اور نسلی امتیاز کا الزام
انصاف کا محکمہ یہ جاننے کے لیے سالوں پر محیط داخلے کے ڈیٹا کا طلبگار تھا کہ کیا ہارورڈ اب بھی نسلی بنیادوں پر درخواست دہندگان کا انتخاب کر رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ کیا یونیورسٹی 1964 کے شہری حقوق کے ایکٹ کے ٹائٹل VI کی خلاف ورزی کر رہی ہے جو تعلیمی پروگراموں میں نسلی امتیاز کی ممانعت کرتا ہے۔
2023 میں سپریم کورٹ کے نسلی بنیادوں پر داخلے کے عمل پر پابندی کے بعد سے ہارورڈ کے اندر تبدیلیاں آرہی ہیں۔ ہارورڈ نے حال ہی میں جاری کردہ ڈیٹا میں بتایا کہ بلیک زیریں گریجویٹ داخلے تیسرے مسلسل سال گراوٹ کا شکار ہو کر 2030 کے کلاس کے لیے 9.3 فیصد رہ گئے ہیں، جو پہلے 11.5 فیصد تھے۔
مستقبل کی ممکنہ صورتِ حال
جج مینگ نے واضح کیا کہ انصاف کا محکمہ متعلقہ انتظامی اقدامات مکمل کرنے کے بعد ایک بار پھر اس قسم کا مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ عدالت نے یہ بھی تصدیق کی کہ فیصلہ اس لیے سنایا گیا کیونکہ حکومت نے ہارورڈ کو رضاکارانہ طور پر ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے مناسب نوٹس نہیں دیا۔
اس مقدمے کے ساتھ ہی ہارورڈ کو دیگر عدالتوں میں بھی ٹرمپ انتظامیہ کی کئی کوششوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس نے دو ارب ڈالر سے زائد کے گرانٹس منقطع کرنے اور غیر ملکی طلباء کی حاضروں پر پابندی کی کوششوں کو ناکام بنا چکا ہے۔ اب منتظر رہنا کہ حکومت اگلا قدم کیا اٹھاتی ہے۔
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