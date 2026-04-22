ہالی ووڈ اداکارہ این ہیتھ وے کا انشا اللہ کہنا سوشل میڈیا پر وائرل

ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ این ہیتھ وے نے ایک حالیہ انٹرویو کے دوران انشا اللہ کا لفظ استعمال کر کے مداحوں کے دل جیت لیے جس کے بعد یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔
ہالی ووڈ کی صف اول کی اداکارہ این ہیتھ وے حال ہی میں ایک ایسے دلچسپ اور خوشگوار لمحے کے باعث سوشل میڈیا پر خاصی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں جس نے دنیا بھر میں موجود ان کے مداحوں کو حیران اور خوش کر دیا ہے۔ اداکارہ کی جانب سے ایک انٹرویو کے دوران انشا اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مختصر سا جملہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہو گیا۔ عالمی شہرت یافتہ اداکارہ این ہیتھ وے ، جنہوں نے اپنے شاندار کیریئر کے دوران ان گنت بڑی فلموں میں مرکزی کردار نبھائے ہیں، اپنی اداکاری کی
صلاحیتوں کے باعث ایک الگ شناخت رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز دی پرنسز ڈائری جیسی یادگار فلموں سے کیا تھا اور تب سے لے کر آج تک وہ مسلسل کامیابیوں کی منازل طے کر رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں پیپل میگزین کو دیے گئے ایک تفصیلی انٹرویو کے دوران این ہیتھ وے بڑھتی ہوئی عمر، زندگی کے اتار چڑھاؤ اور انسانی نفسیات کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کر رہی تھیں۔ اس گفتگو کے دوران جب ان سے ان کی طویل المدتی صحت اور مستقبل کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے نہایت شائستگی اور بے ساختگی کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ وہ انشا اللہ ایک طویل، خوشگوار اور صحت مند زندگی گزارنے کی خواہشمند ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عام طور پر انسان یا تو بڑھاپے کے خوف میں مبتلا رہتا ہے یا پھر کم عمری میں زندگی کے اختتام کے خیال سے پریشان رہتا ہے، اس لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کو مثبت انداز میں قبول کیا جائے اور جو بھی وقت ملے اسے سکون کے ساتھ گزارا جائے۔ اداکارہ کی جانب سے ادا کیا گیا یہ سادہ مگر انتہائی پر اثر جملہ ان کے مداحوں کے دلوں کو چھو گیا ہے اور ویڈیو کلپ انٹرنیٹ پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کی ایک بڑی تعداد نہ صرف اداکارہ کے اس انداز کی تعریف کر رہی ہے بلکہ اسے ایک خوبصورت، بامعنی اور انسانی جذبات کے قریب ترین اظہار قرار دیا جا رہا ہے۔ کئی مداحوں نے تو مزاحیہ انداز میں انہیں بہن این کا لقب دے دیا ہے، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ اس طرح کے الفاظ کا چناؤ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ دنیا کی مختلف ثقافتوں اور ان کے گہرے معنوں کو کتنی اہمیت دیتی ہیں۔ اس غیر متوقع لمحے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ کس طرح مشہور شخصیات کی عام سی گفتگو بھی عالمی سطح پر توجہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا بھی عکاس ہے کہ جب کوئی عالمی شخصیت کسی ایسی زبان یا لفظ کا استعمال کرتی ہے جس کا تعلق کسی مخصوص ثقافت یا مذہب سے ہو، تو وہ کس طرح لوگوں کے درمیان محبت اور احترام کے ایک نئے رشتے کو جنم دیتا ہے۔ این ہیتھ وے کی یہ گفتگو یقیناً ان کے چاہنے والوں کے لیے ایک یادگار لمحہ بن گئی ہے
