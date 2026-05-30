ہانٹا وائرس سے متاثر کروز جہاز ہونڈیئس کو دوبارہ سمندر میں جانے کی اجازت

صحت News

ہانٹا وائرس سے متاثر کروز جہاز ہونڈیئس کو دوبارہ سمندر میں جانے کی اجازت
ہانٹا وائرس کروز جہاز ہونڈیئس
📆30/05/2026 6:22 pm
📰24NewsHD
ہانٹا وائرس کے پھیلنے سے تین مسافروں کی موت کے بعد صفائی اور جراثیم کشی کے بعد کروز جہاز ہونڈیئس کو روٹرڈیم سے روانگی کی اجازت دے دی گئی ہے۔

ہانٹا وائرس کے مہلک پھیلنے کے باعث عالمی صحت کے لیے خطرہ بننے والا کروز جہاز ہونڈیئس اب سمندر میں واپس جانے کے لیے تیار ہے۔ نیدرلینڈز کی بندرگاہ روٹرڈیم میں موجود اس جہاز کو صفائی اور جراثیم کشی کے بعد ہفتے کے روز روانگی کی اجازت دے دی گئی۔ روٹرڈیم کی پبلک ہیلتھ ایجنسی نے جمعے کو حتمی معائنے کے بعد کہا کہ عوامی صحت کے نقطہ نظر سے اب ہونڈیئس کے سمندر میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ معائنے کے دوران انفیکشن کنٹرول کے ماہرین نے اس بات کا تعین کیا کہ ہونڈیئس کو مؤثر طریقے سے صاف کیا گیا ہے اور جراثیم کشی قائم کردہ رہنما اصولوں کے مطابق کی گئی ہے۔ ہونڈیئس کے مالک اوشن وائڈ ایکسپیڈیشنز نے اس ہفتے کہا تھا کہ جہاز معائنے مکمل ہونے کے بعد روٹرڈیم سے روانہ ہو جائے گا اور 13 جون سے اپنا کروز شیڈول دوبارہ شروع کر دے گا۔ ہونڈیئس ارجنٹائن کے شہر اوشوایا سے کیپ وردے جا رہا تھا کہ اس کا سفر اس وقت درہم برہم ہو گیا جب تین مسافروں کی ہانٹا وائرس کے پھیلنے کے باعث موت واقع ہو گئی۔ کچھ مسافر الرٹ اٹھنے سے پہلے سینٹ ہیلینا جزیرے پر جہاز سے اتر گئے تھے۔ زیادہ تر مسافروں کو اسپین کے کینری جزائر میں ٹینرائف پر جہاز سے اتار کر ان کے آبائی ممالک بھیج دیا گیا۔ ڈچ پرچم والا یہ جہاز 18 مئی کو یورپ کی سب سے بڑی بندرگاہ روٹرڈیم پہنچا جہاں باقی عملے کو قرنطینہ میں رکھا گیا۔ عالمی ادارہ صحت نے اب تک اس پھیلنے سے منسلک 13 تصدیق شدہ کیسز درج کیے ہیں جن میں تین اموات شامل ہیں۔ جہاز کی مکمل صفائی اور جراثیم کشی کے بعد اب اسے دوبارہ سفر کی اجازت دی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق جہاز پر موجود تمام خطرناک مواد کو ختم کر دیا گیا ہے اور مسافروں کی حفاظت کے تمام اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ یہ واقعہ عالمی صحت کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ کروز جہاز وں پر بیماریوں کا پھیلنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور ان پر سخت نگرانی کی ضرورت ہے.

