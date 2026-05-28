ہانگ کانگ نے سوئٹزرلینڈ کو چھوڑ کر بین الاقوامی دولت کے انتظام میں سب سے اہم مقام حاصل کیا ہے

ہانگ کانگ نے پہلی بار سوئٹزرلینڈ کو چھوڑ کر بین الاقوامی دولت کے انتظام میں سب سے اہم مقام حاصل کیا ہے، جس کا اعلان بوسٹن کونسلنگ گروپ نے اس سے قبل کیا تھا۔ یہ مطالعہ 2025ء میں بین الاقوامی دولت کے انتظام میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی سطح کے مطابق ہے۔ 2025ء میں ہانگ کانگ میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی سطح $2.95 تریلیئن تھی جبکہ سوئٹزرلینڈ میں $2.946 تریلیئن تھی۔
ہانگ کانگ نے پہلی بار سوئٹزرلینڈ کو چھوڑ کر بین الاقوامی دولت کے انتظام میں سب سے اہم مقام حاصل کیا ہے، جس کا اعلان بوسٹن کونسلنگ گروپ نے اس سے قبل کیا تھا۔ یہ مطالعہ 2025ء میں بین الاقوامی دولت کے انتظام میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی سطح کے مطابق ہے۔ 2025ء میں ہانگ کانگ میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی سطح $2.
95 تریلیئن تھی جبکہ سوئٹزرلینڈ میں $2.946 تریلیئن تھی۔ مطالعہ نے کہا ہے کہ ہانگ کانگ کی زیادہ سطح - پچھلے سال کی سطح سے 10.7 فیصد اضافہ ہے - میں چینی سرزمین سے آنے والی دولت، مضبوط آئی پی او سرگرمیوں، اور حصص کے منڈی میں بڑھتے منڈی کے باعث ہے۔ 2025ء میں بین الاقوامی دولت کی لہروں نے جارحانہ سیاسی تناؤ اور تجارتی عدم یقین کے باوجود شدت اختیار کی، اور اس سال یہ $15.7 تریلیئن تک پہنچ گئی، جبکہ سرمایہ کار نے اپنے اثاثوں کو پھیلانے کے لیے اپنے اثاثوں کو پھیلانے کی کوشش کی۔ 95 تریلیئن تھی جبکہ سوئٹزرلینڈ میں $2.946 تریلیئن تھی۔ مطالعہ نے کہا ہے کہ ہانگ کانگ کی زیادہ سطح - پچھلے سال کی سطح سے 10.7 فیصد اضافہ ہے - میں چینی سرزمین سے آنے والی دولت، مضبوط آئی پی او سرگرمیوں، اور حصص کے منڈی میں بڑھتے منڈی کے باعث ہے۔ 2025ء میں بین الاقوامی دولت کی لہروں نے جارحانہ سیاسی تناؤ اور تجارتی عدم یقین کے باوجود شدت اختیار کی، اور اس سال یہ $15.7 تریلیئن تک پہنچ گئی، جبکہ سرمایہ کار نے اپنے اثاثوں کو پھیلانے کے لیے اپنے اثاثوں کو پھیلانے کی کوشش کی
ہانگ کانگ سوئٹزرلینڈ بین الاقوامی دولت سرمایہ کاری انتظام
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Punjab Assembly session on Friday to approve Punjab Local Government Act 2025Provincial Motor Vehicles Ordinance 2025, Punjab Control of Narcotics Bill 2025.
Read more »
PA session convened on Friday to approve Punjab Local Government Act 2025Provincial Motor Vehicles Ordinance 2025, Punjab Control of Narcotics Bill 2025.
Read more »
قومی اسمبلی: پاکستان نیوی ترمیمی بل اور ایکسپلوسیوز ایکٹ متفقہ طور پر منظورپاکستان نیوی ترمیمی بل 2025ء وزیر دفاع خواجہ آصف نے اور ایکسپلوسیوز ترمیمی بل 2025ء طارق فضل چوہدری نے پیش کیا
Read more »
National Assembly passes Rs 17.57tr budget for fiscal year 2025-26The National Assembly has approved federal budget for the upcoming fiscal year 2025-26, passing the Finance Bill 2025 with a majority vote.
Read more »
2025 East Asia Marine Expo opens in Qingdao West Coast New AreaThe 2025 East Asia Marine Expo opened at Qingdao Cosmopolitan Exposition in the city’s West Coast New Area, serving as a key side event to the 2025 Global Marine Development Forum.
Read more »
Behbood savings certificates profit rates for December 2025 announcedThe profit rates were last revised in November 2025 and remain unchanged for December 2025.
Read more »