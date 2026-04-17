ہانگ کانگ: گھریلو جھگڑے کے بعد خاتون کا لاکھوں کے نوٹ کھڑکی سے پھینکنے کا حیران کن واقعہ، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل

چین میں ایک افسوسناک واقعے میں، ایک خاتون نے مبینہ طور پر گھریلو جھگڑے کے دوران اپنے شوہر سے ناراض ہو کر تقریباً ایک لاکھ 62 ہزار ہانگ کانگ ڈالر کے نوٹ کھڑکی سے باہر پھینک دیے۔ نوٹوں کی یہ برسات دیکھ کر نیچے موجود لوگ سمیٹنے کے لیے دوڑ پڑے، اور یہ منظر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ حکام نے واقعے کی تصدیق کی ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔
چین کے شہر ہانگ کانگ سے ایک انتہائی حیران کن اور غیر معمولی واقعہ سامنے آیا ہے جس نے سوشل میڈیا پر سب کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ ایک خاتون نے مبینہ طور پر اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والے شدید گھریلو جھگڑے کے بعد انتقام یا غصے میں آ کر اپنے ہی گھر کی کھڑکی سے کروڑوں روپے کے نوٹ نیچے پھینک دیے۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق، اس خاتون نے تقریباً ایک لاکھ 62 ہزار ہانگ کانگ ڈالر کے نوٹ کھڑکی سے باہر اڑا دیے، جس سے سڑک پر نوٹوں کی برسات ہو گئی۔ جب یہ بھاری رقم اچانک آسمان سے برستی نظر آئی تو نیچے سڑک پر موجود لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ بہت سے لوگ حیرت و استعجاب کے عالم میں یہ منظر دیکھتے رہ گئے، جبکہ کچھ تیزی سے نوٹ سمیٹنے کے لیے آگے بڑھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا، جہاں لوگ نوٹ اٹھانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ افراد نے اس غیر معمولی اور حیرت انگیز منظر کو اپنے موبائل فونز میں فلمایا اور یہ ویڈیوز تیزی سے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو گئیں۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی متعلقہ حکام موقع پر پہنچ گئے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ ابتدائی تحقیقات اور تصدیق کے بعد حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کھڑکی سے باہر پھینکی جانے والی رقم بالکل اصلی تھی، اور یہ کوئی مذاق یا جعل سازی کا معاملہ نہیں تھا۔ حکام کے مطابق، اس افسوسناک واقعے کی وجوہات پر غور کیا جا رہا ہے اور ابتدائی طور پر اسے گھریلو تنازعہ یا کسی قسم کی ذاتی پریشانی کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم، حکام نے واضح کیا ہے کہ اس معاملے کی مکمل اور تفصیلی تحقیقات جاری ہیں تاکہ تمام حقائق سامنے لائے جا سکیں اور اس غیر معمولی اقدام کے پیچھے کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ اس قسم کے واقعات معاشرے میں بحث کا سبب بنتے ہیں اور جذباتی ردعمل اور عوامی رویوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔
ماہرین نفسیات اور معاشرتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ صرف فوری طور پر عوام کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا کی بدولت تیزی سے دنیا بھر میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ واقعات معاشرے میں موجود مختلف پیچیدگیوں، خاص طور پر جذباتی بے راہ روی اور تنازعات کے حل کے طریقوں پر بھی سوالات اٹھاتے ہیں۔ اس قسم کے رویے، چاہے وہ غصے کا نتیجہ ہوں یا کسی شدید ذہنی دباؤ کا، اکثر غیر متوقع اور نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس واقعے نے ہانگ کانگ میں مالی بدحالی اور گھریلو تشدد کے مسائل پر بھی ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے۔ اگرچہ ابھی تک خاتون کی جانب سے اس اقدام کی ٹھوس وجہ سامنے نہیں آسکی ہے، لیکن یہ واقعہ بلاشبہ ایک یاد دہانی ہے کہ شدید جذباتی دباؤ کے تحت انسان کس قسم کے غیر معمولی اقدامات کر سکتا ہے۔
حالیہ بین الاقوامی خبروں کا ذکر کرتے ہوئے، خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ، ایکسپریس میڈیا گروپ کے تحت شائع ہونے والی خبروں میں یہ بھی شامل ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس ضمن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اپنی اسرائیل فرسٹ پالیسی کو ترک کر کے معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ یہ صورتحال خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے اہم سمجھی جا رہی ہے۔
