ہانیہ عامر نے کرن اوجلا کے گانے پر سوشل میڈیا پر تبصرہ کیا
اداکہ ہانیہ عامر نے بھارتی گلوکار کرن اوجلا کے گانے اشکے پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے اس کے شاندار اندازِ زندگی پر سوال اٹھایا۔
مشہور پاکستانی اداکہ ہانیہ عامر نے بھارتی پنجابی گلوکار کرن اوجلا کے گانے اشکے پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ہانیہ عامر نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹس کے ذریعے گلوکار کے کام کو سراہتے ہوئے اس میں ظاہر ہونے والی مہنگی گاڑیوں، قیمتی جوتوں اور شاہانہ طرز زندگی پر سوال اٹھایا۔
ویڈیو اور کیپشن میں اداکہ کی دلچسپ تبصرہ
ہانیہ عامر نے انسٹاگرام پر اپنی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ گاڑی میں بیٹھی کرن اوجلا کے مقبول گانے اشکے کی دھن پر جھومتی اور اس کے بول گنگناتی دکھائی دیتی ہیں۔ ویڈیو میں اداکہ کا بے ساختہ انداز سوشل میڈیا صارفین کی توجہ حاصل کرلیتا ہے لیکن اس پوسٹ ان کے مداحوں کے لیے میں دلچسپی کا اصل سامان تو ہانیہ عامر کا تحریر کردہ کیپشن تھا۔Also readپی ایس ایکس ای میں سایبر حملے: چین کے ساتھ نئے منصوبے اور آئی ٹی جدید سازی
ہانیہ عامر نے کیپشن میں لکھا کہ سر جی، کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ کرن اوجلا کے گانے کی اس ویڈیو میں مہنگی گاڑیوں، قیمتی جوتوں اور شاہانہ طرزِ زندگی کا ذکر ہے۔ ہانیہ کے اس جملے کو بھی مداح اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں گویا وہ گلوکار سے پوچھ رہی ہوں کہ ایسے پُرتعیش طرزِ زندگی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔
کرن اوجلا اور موسیقی کا اثر
کرن اوجلا بھارت کے معروف پنجابی گلوکار ہیں جن کی موسیقی ہانیہ عامر سمیت بہت سے فنکاروں اور سامعین میں مقبول ہے۔ اس ویڈیو کے بعد سوشل میڈیا پر ہانیہ عامر اور کرن اوجلا کے درمیان تعلق پر بات چیت شروع ہو گئی، جس نے مداحوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔
پچھلے تعاملات اور مداحوں کی حوصلہ افزائی
ہانیہ عامر اس سے پہلے بھی بھارتی فلمی اور پنجابی موسیقی سے اپنی دلچسپی کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ ان کی میوزک کنسرٹ سے گلوکار بادشاہ اور کرن اوجلا کے ساتھ تصاویر بھی وائرل ہوئی تھیں۔
ہانیہ عامر سوشل میڈیا پر کافی متحرک رہتی ہیں۔ ایسی ہی ایک پوسٹ میں وہ کرن اوجلا کا گانا سنتے دکھائی دے رہی ہیں۔ تاہم ہانیہ عامر کا گانا سننا محض موسیقی سے لطف اندوز ہونا نہیں بلکہ ایک دلچسپ لمحہ بھی بن گیا جس نے سوشل میڈیا پر مداحوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔
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