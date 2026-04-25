ہرا سومرو نے صبا فیصل کے بیان پر اٹھائے سوال، ازدواجی بے وفائی پر بحث نیا موڑ

سینئر اداکارہ صبا فیصل کے ازدواجی بے وفائی کے حوالے سے دیے گئے بیان پر اداکارہ ہرا سومرو کے ردعمل نے سماجی روایتی دوہرے معیارات پر بحث کو جنم دے دیا ہے۔ ہرا سومرو نے سوال اٹھایا کہ اگر خواتین نے یہی منطق استعمال کی تو کیا ہو گا؟
پاکستان کی معروف اداکارہ ہرا سومرو نے سینئر اداکارہ صبا فیصل کے ازدواجی بے وفائی پر دیے گئے متنازع بیان کے ردعمل میں ایک وسیع بحث کو جنم دیا ہے، جس نے سماجی روایتی دوہرے معیار پر نئی روشنی ڈالی ہے۔ یہ بحث اس وقت شدت اختیار کر گئی جب صبا فیصل نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ شو میں شرکت کرتے ہوئے تجویز دی کہ خواتین کو اپنے شوہر کی جانب سے بے وفائی کی صورت میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرد دوسری عورت کے پاس جا سکتا ہے، لیکن بالآخر وہ اپنی بیوی کے پاس واپس آ جائے گا، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بیوی، اپنے بچوں کی ماں ہونے کے ناطے، اس کی زندگی میں ایک مستقل مقام رکھتی ہے۔ ان کے بیان میں یہ بھی اشارہ تھا کہ خواتین کو زیادہ سمجھوتہ کرنے والا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور اسے شادی کی ایک عملی حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا۔ ہرا سومرو نے اپنے انسٹاگرام اسٹوری کے ذریعے اس نقطہ نظر کو چیلنج کرتے ہوئے ایک واضح سوال اٹھایا کہ اگر خواتین نے یہی منطق استعمال کی تو کیا ہو گا؟
انہوں نے کہا کہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی بے وفائی کو اس لیے جائز ٹھہرائے کہ وہ پھر بھی گھر واپس آئے گی کیونکہ اس کا شوہر اس کے بچوں کا والد ہے، تو اسے معاشرتی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہرا سومرو کا ردعمل ایک وسیع تر عدم توازن کو اجاگر کرتا ہے، جہاں مردوں کے اعمال کو اکثر معمول سمجھا جاتا ہے جبکہ خواتین سے صبر اور معافی کی توقع کی جاتی ہے۔ اس نقطہ نظر پر سوال اٹھا کر، انہوں نے تعلقات میں وفاداری، احترام اور جوابدہی کے مساوی معیار کی ضرورت پر توجہ مبذول کروائی ہے۔ اس تبادلے نے بعد ازاں آن لائن وسیع پیمانے پر بحث کو جنم دیا ہے، بہت سے لوگوں نے ہرا سومرو کے موقف کی حمایت کی ہے اور روایتی توقعات سے ایک تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم، کچھ لوگوں نے صبا فیصل کا دفاع بھی کیا ہے، ان کے کمنٹس کو شادی کے بارے میں نسلوں پر مبنی عقائد کی عکاسی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ بحث پاکستانی معاشرے میں خواتین کے حقوق اور ازدواجی اخلاقیات کے بارے میں ایک اہم سوال کو جنم دیتی ہے۔ کیا مردوں اور خواتین کے لیے وفاداری کے معیار یکساں ہونے چاہئیں؟
کیا سماج کو خواتین کو معافی اور صبر کی لازمی شرط سے آزاد کرنا چاہیے؟ اور کیا شادی کو ایک مساوی اور باہمی احترام پر مبنی معاہدے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، جہاں دونوں شریک حیات ایک دوسرے سے جوابدہی کے پابند ہوں؟
اس معاملے پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صبا فیصل کا بیان حقیقت پسندانہ ہے اور وہ پاکستانی معاشرے میں شادی کی ایک عام حقیقت کو بیان کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق، مرد فطری طور پر بے وفائی کے شکار ہوتے ہیں اور خواتین کو اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے۔ تاہم، زیادہ تر لوگوں نے ہرا سومرو کے موقف کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ خواتین کو بھی وہی حقوق اور احترام ملنا چاہیے جو مردوں کو حاصل ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بے وفائی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اور خواتین کو اس طرح کے رویے کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر #HiraSoomro اور #SabaFaisal کے ہیش ٹیگ کے تحت بحث جاری ہے، اور لوگ اپنے خیالات اور تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے تجویز دی ہے کہ میڈیا اور سماج کو خواتین کو بااختیار بنانے اور انہیں اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے مزید کام کرنا چاہیے۔ اس بحث نے پاکستانی معاشرے میں ازدواجی تعلقات اور خواتین کے حقوق کے بارے میں ایک نئی سوچ کو جنم دیا ہے، اور امید ہے کہ یہ ایک مثبت تبدیلی کی طرف لے جائے گا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں خواتین کے مسائل پر کھل کر بات کرنے اور ان کے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے
