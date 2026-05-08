ہرتھک روشن نے کہو نہ پیار ہے کے گانے پر ڈانس کرتے ہوئے فینز کو حیران کیا

بولی وڈ ایکٹر ہرتھک روشن نے حال ہی میں ایک شادی میں اپنی مشہور فلم کہو نہ پیار ہے کے ٹائٹل گانے پر ڈانس کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جس سے فینز مکمل طور پر حیران ہیں۔ ہرتھک روشن ایک شاندار ڈانس ر ہیں اور انھوں نے اپنے ڈانس کی کارناموں سے دیر تک جمہور کو مکمل طور سے مریز کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کہو نہ پیار ہے ہرتھک کی پہلی فلم ہے اور حال ہی میں وائرل ہونے والی ویڈیو میں، بولی وڈ اسٹار کو ایک بیج رنگی کرتا پاجما میں دیکھا گیا، جو کہو نہ پیار ہے کے ٹائٹل گانے پر انتہائی جوش و جوشانگی سے ڈانس کر رہے تھے۔ یہ ایونٹ سوریہ گڑھ میں منعقد کیا گیا تھا، جہاں ہرتھک کو بڑی تعداد میں لوگ محفوز کرتے ہوئے دیکھا گیا، جو ایکٹر کے ویب میں شامل ہو گئے اور اپنے قدموں کو اس کے مطابق بنائے رکھے۔ فینز ہرتھک کے اس نئے مومنٹ پر مکمل طور پر جنون میں آ گئے ہیں، 24 نیوز ایچ ڈی آپ کو بعض تعقیبات کا اشارہ دے دے گی جو کمنٹ سیکشن میں نمودار ہو گئے ہیں: 'اس کے اظہارات دیکھیں، ہم نے اصل ہرتھک روشن کو دیکھا۔' '25 سال بعد بھی وہ اسی ہک اسٹپ پر اسی طرح سے ڈانس کر سکتے ہیں۔' 'یہ محض نوستالجیا کا حملہ ہے ????
ہرتھک روشن کو کہو نہ پیار ہے کے مشہور قدموں کو دوبارہ بنانے کو دیکھنا ثابت کرتا ہے کہ کچھ مومنٹس واقعی بے وقت ہیں۔
