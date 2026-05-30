ہرمز کے پانیوں پر فوجی بحران

30/05/2026 5:01 pm
SAMAATV
ہرمز کے پانیوں پر فوجی بحران جاری رہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق، ایرانی بحریہ کے اہلکاروں نے تصدیق کی کہ امریکی افواج کے ساتھ مل کر ہرمز کے پانیوں پر فوجی بحران جاری ہے۔

ہرمز کے پانیوں پر فوجی بحران جاری رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود، ہرمز کے پانیوں پر فوجی بحران جاری رہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق، ایرانی بحریہ کے اہلکاروں نے تصدیق کی کہ امریکی افواج کے ساتھ مل کر ہرمز کے پانیوں پر فوجی بحران جاری ہے۔ ایران نے کہا کہ سنٹرکام نے ایرانی جہازوں کو ہرمز کے پانیوں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی، جبکہ جہازوں کو علاقے میں آگاہی کی گئی۔ ایرانی فوج نے بھی ہرمز کے پانیوں میں چلنے والے جہازوں کو آگاہی دی۔ خاتم الانبیاء ہیڈکوارٹر کے ایک نمائندے نے کہا کہ ایرانی فوجیوں کے پاس ہرمز کے پانیوں کا کنٹرول ہے، اور انہوں نے کہا کہ فوجی جہاز جو ہرمز کے پانیوں میں مداخلت کرتے ہیں ان پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور جہاز جو ہرمز کے پانیوں کے راستے میں خلاف معمول عمل کرتے ہیں ان کے لئے خطرہ ہے۔ ہمہ وقت تیار رہیں۔ دوسری طرف، ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 20 جہاز ہرمز کے پانیوں سے گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام جہازوں کو ایرانی بحریہ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ہی گزرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تمام جہازوں کو ایرانی بحریہ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ہی گزرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہرمز کے پانیوں کے راستے میں، اور تمام تجارتی جہازوں اور تیل کے ٹینکرز کو ایرانی بحریہ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ہی گزرنے کی اجازت دی گئی ہے.

