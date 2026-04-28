ہرمز آبنائے میں ایل این جی بحری جہاز کی آمد، BYD کے منافع میں کمی

مڈل ایسٹ جنگ کے بعد پہلی بار ہوर्मुز آبنائے سے ایل این جی سے لدا جہاز گزرا، جبکہ چینی کمپنی BYD کے منافع میں نمایاں کمی آئی۔
چین کی الیکٹرک گاڑیوں کی سب سے بڑی کمپنی BYD کے خالص منافع میں پہلی سہ ماہی میں 55 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب، مڈل ایسٹ جنگ کے باعث مارچ کے اوائل میں تقریباً بند ہوجانے والے ہوर्मुز کے تنگ آبنائے سے پہلی بار مکمل طور پر liquefied natural gas ( ایل این جی ) سے لدا ہوا ایک بحری جہاز گزرا ہے، یہ اطلاع ماریئن ٹریکنگ فرم Kpler نے پیر کو دی۔ Kpler کے مطابق، متحدہ عرب امارات کی قومی تیل کمپنی Adnoc کے زیرِانتظام ایل این جی کیریئر Mubaraz، مارچ کے اوائل میں متحدہ عرب امارات کے داس جزیرے پر 132,890 کیوبک میٹر ایل این جی لوڈ کرنے کے بعد اپریل میں خلیج سے روانہ ہوا۔ Kpler کے تجزیہ کردہ اعداد و شمار کے مطابق، یہ جہاز 2 مارچ کو لوڈ ہوا تھا۔ فروری 28 کو امریکہ اور اسرائیل نے اسلامی جمہوریہ پر حملے کیے جس کے بعد ایران نے پورے خطے میں جوابی کارروائی کی، اس کے نتیجے میں ایران ی افواج نے آبنائے ہوर्मुز کو تقریباً بند کر دیا۔ ایران کے ساتھ امن مذاکرات ناکام ہونے کے بعد، امریکہ نے 13 اپریل کو ایک جوابی بلاک قائم کیا، ایران ی بندرگاہوں سے آنے والے جہازوں کو واپس موڑ دیا اور ایشیا میں دیگر جہازوں کو بھی روکا، جن میں دو تیل کے بحری جہاز شامل تھے۔ Mubaraz نے مارچ کے آخر میں ایک ماہ کے لیے اپنے AIS ٹرانسپونڈر کو بند کر دیا تھا، اور پیر کو ہندوستان کے ساحل سے دور دوبارہ ٹرانسمٹ کرنا شروع کیا۔ Kpler کے تجزیہ کار چارلس کوسٹروس نے ایک نوٹ میں کہا کہ 'یہ ممکن ہے کہ جہاز نے 18-19 اپریل کے ہفتے کے آخر میں آبنائے عبور کی ہو، جب متعدد جہازوں نے آبنائے عبور کرنے کی کوشش کی (جن میں سات ایل این جی ٹینکر شامل تھے)، تاہم اس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔' Sohar LNG واحد ایل این جی کیریئر تھا جو 1 مارچ کے بعد سے آبنائے عبور کر چکا ہے، لیکن یہ خالی یا بہت ہلکا لوڈ تھا۔ ایل این جی مارکیٹ، جس میں قطر ایک اہم کھلاڑی ہے، آبنائے ہوर्मुز میں ٹریفک کی پابندیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ ٹریکرز اور میڈیا نے حال ہی میں آبنائے کے قریب کئی ایران ی تیل کے بحری جہازوں کو ٹھہرے ہوئے رپورٹ کیا ہے، جو ممکنہ طور پر اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکی بلاک انہیں تیل کی برآمدات سے روک رہا ہے۔ جہاز ٹریکرز نے Nasha، ایک پرانے ایران ی تیل کے سپر ٹینکر کو شناخت کیا جو حال ہی میں دوبارہ سروس میں لایا گیا ہے اور خلیج میں ٹھہرا ہوا ہے۔ انہوں نے ایران ی بندرگاہ چابہار کے قریب دیگر ٹینکروں کا ایک گروپ بھی رپورٹ کیا، جو آبنائے کی طرف امریکی بلاک لائن کی جانب ہے۔ ٹینکر ٹریکرز کی ایک خصوصی سائٹ کے مطابق، 20 ایران ی ٹینکر خالی دستیاب ہیں، لیکن Bloomberg کے مطابق کل تعداد واضح نہیں ہے۔ یہ صورتحال عالمی توانائی کی مارکیٹ اور تجارت ی راستوں پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ آبنائے ہوर्मुز دنیا کے تیل اور گیس کے اہم تجارت ی راستوں میں سے ایک ہے، اور اس میں کوئی بھی خلل عالمی معیشت کے لیے سنگین نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ خطے میں مزید عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے، اور اس سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام فریقوں کو تحمل اور اعتدال کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ مزید تصادم سے بچا جا سکے۔ عالمی برادری کو بھی اس صورتحال پر گہری نگرانی رکھنی چاہیے اور امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ بحران نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے.
United States Latest News, United States Headlines
