ہرمز کی آبنائے: بارودی سرنگوں کی صفائی میں چھ ماہ لگ سکتے ہیں، پینٹاگون کا ردعمل

پینٹاگون نے واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہرمز کی آبنائے سے ایرانی بارودی سرنگوں کو صاف کرنے میں چھ ماہ لگ سکتے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے بندرگاہوں کے بلاک کے جواب میں آبنائے کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔
پینٹاگون نے جمعرات کو ایک خبر کو غلط اور چری پِکنگ قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کی جس میں کہا گیا تھا کہ محکمہ دفاع نے اندازہ لگایا ہے کہ ایران یوں کی جانب سے بچھائے گئے بارودی سرنگوں کو مکمل طور پر ہٹانے میں چھ ماہ لگ سکتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے بدھ کو رپورٹ کیا تھا کہ پینٹاگون نے یہ چھ ماہ کی مدت ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کے ارکان کے لیے ایک خفیہ بریفنگ کے دوران شیئر کی تھی، اور اس حوالے سے تین نامعلوم عہدیداروں کا حوالہ دیا گیا جو اس بحث سے واقف تھے۔ ایران نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک امریکہ اس کے بندرگاہوں کو بلاک نہیں کرتا، تب تک ہرمز کی آبنائے کو دوبارہ نہیں کھولا جائے گا، اور اس بلاک شدہ آبی گزرگاہ کی وجہ سے تیل اور گیس کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوگا اور عالمی معیشت میں خلل پیدا ہوگا۔ رپورٹ کے بارے میں پوچھے جانے پر، پینٹاگون کے چیف اسپوکسمین شین پارنل نے کہا کہ میڈیا کی جانب سے ایک خفیہ، بند بریفنگ سے لیک ہونے والی معلومات کو چری پِک کرنا، جن میں سے بہت کچھ غلط ہے، غیر اخلاقی صحافت ہے۔ پارنل نے اے ایف پی کو جمعرات کو بتایا کہ ایک اندازہ اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اندازہ معقول ہے، اور ہرمز کی آبنائے کی چھ ماہ کی بندش ایک ناممکن اور سیکریٹری کے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق، قانون سازوں کو بتایا گیا تھا کہ ایران نے آبنائے کے اندر اور اس کے آس پاس 20 یا اس سے زیادہ بارودی سرنگیں نصب کی ہو سکتی ہیں، جن میں سے کچھ GPS ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دور سے چلائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایران کے انقلابی گارڈز نے 1,400 مربع کلومیٹر کے ایک 'خطرہ زون' کے بارے میں خبردار کیا ہے - پیرس کے 14 گنا - جہاں بارودی سرنگیں موجود ہو سکتی ہیں۔ جرمن ٹرانسپورٹیشن کمپنی Hapag-Lloyd کے ایک ترجمان نے گزشتہ ہفتے خبردار کیا تھا کہ جہاز رانی کمپنیوں کو قابل عمل راستوں کے بارے میں تفصیلات کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بارودی سرنگوں سے خوفزدہ ہیں۔ اس ماہ کے شروع میں جنگ بندی کے آغاز پر ہرمز کی آبنائے مختصر طور پر دوبارہ کھلنے کے بعد صرف چند جہاز ہی گزرے کیونکہ حملوں یا بارودی سرنگوں کے بارے میں خدشات تھے۔ امریکی بحریہ نے اس ماہ کہا تھا کہ اس کے جہاز آبنائے سے گزر کر بارودی سرنگوں کو ہٹانا شروع کر دیں گے، لیکن اس دعوے کو ایران کے انقلابی گارڈز نے مسترد کر دیا ہے، جنہوں نے اس چینل کو عبور کرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی فوجی بحری جہاز کو دھمکی دی ہے۔ لندن نے بدھ کے روز 30 سے زائد ممالک کے فوجی منصوبہ سازوں کے ساتھ ہرمز کی آبنائے میں بحری جہاز کی حفاظت کے لیے برطانیہ اور فرانس کی قیادت میں ایک کثیر القومی مشن کے بارے میں بات چیت کی میزبانی کی۔ 'دفاعی' اتحاد آبنائے کو دوبارہ کھولنے اور بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی محقق سکاٹ ٹروور کے مطابق، 1990-91 کی خلیج جنگ کے بعد، متعدد ممالک کے اتحاد کو سینکڑوں بارودی سرنگوں کو ہٹانے اور شمالی خلیج کو بارودی سرنگوں سے پاک قرار دینے میں دو سال سے زیادہ کا وقت لگا۔ یہ صورتحال بین الاقوامی تجارت اور توانائی کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ بن گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبنائے کی بندش سے عالمی معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سفارتی اور فوجی دونوں راستوں پر غور کر رہے ہیں۔ تاہم، ایران نے اپنی پوزیشن پر ڈٹ کر رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جس سے اس بحران کے جلد حل ہونے کا امکان کم ہے۔ اس صورتحال کی مسلسل نگرانی اور تمام فریقوں کے لیے تحمل اور مذاکرات کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی برادری کو اس مسئلے کے پر امن حل کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے.
پینٹاگون نے جمعرات کو ایک خبر کو غلط اور چری پِکنگ قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کی جس میں کہا گیا تھا کہ محکمہ دفاع نے اندازہ لگایا ہے کہ ایرانیوں کی جانب سے بچھائے گئے بارودی سرنگوں کو مکمل طور پر ہٹانے میں چھ ماہ لگ سکتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے بدھ کو رپورٹ کیا تھا کہ پینٹاگون نے یہ چھ ماہ کی مدت ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کے ارکان کے لیے ایک خفیہ بریفنگ کے دوران شیئر کی تھی، اور اس حوالے سے تین نامعلوم عہدیداروں کا حوالہ دیا گیا جو اس بحث سے واقف تھے۔ ایران نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک امریکہ اس کے بندرگاہوں کو بلاک نہیں کرتا، تب تک ہرمز کی آبنائے کو دوبارہ نہیں کھولا جائے گا، اور اس بلاک شدہ آبی گزرگاہ کی وجہ سے تیل اور گیس کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوگا اور عالمی معیشت میں خلل پیدا ہوگا۔ رپورٹ کے بارے میں پوچھے جانے پر، پینٹاگون کے چیف اسپوکسمین شین پارنل نے کہا کہ میڈیا کی جانب سے ایک خفیہ، بند بریفنگ سے لیک ہونے والی معلومات کو چری پِک کرنا، جن میں سے بہت کچھ غلط ہے، غیر اخلاقی صحافت ہے۔ پارنل نے اے ایف پی کو جمعرات کو بتایا کہ ایک اندازہ اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اندازہ معقول ہے، اور ہرمز کی آبنائے کی چھ ماہ کی بندش ایک ناممکن اور سیکریٹری کے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق، قانون سازوں کو بتایا گیا تھا کہ ایران نے آبنائے کے اندر اور اس کے آس پاس 20 یا اس سے زیادہ بارودی سرنگیں نصب کی ہو سکتی ہیں، جن میں سے کچھ GPS ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دور سے چلائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایران کے انقلابی گارڈز نے 1,400 مربع کلومیٹر کے ایک 'خطرہ زون' کے بارے میں خبردار کیا ہے - پیرس کے 14 گنا - جہاں بارودی سرنگیں موجود ہو سکتی ہیں۔ جرمن ٹرانسپورٹیشن کمپنی Hapag-Lloyd کے ایک ترجمان نے گزشتہ ہفتے خبردار کیا تھا کہ جہاز رانی کمپنیوں کو قابل عمل راستوں کے بارے میں تفصیلات کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بارودی سرنگوں سے خوفزدہ ہیں۔ اس ماہ کے شروع میں جنگ بندی کے آغاز پر ہرمز کی آبنائے مختصر طور پر دوبارہ کھلنے کے بعد صرف چند جہاز ہی گزرے کیونکہ حملوں یا بارودی سرنگوں کے بارے میں خدشات تھے۔ امریکی بحریہ نے اس ماہ کہا تھا کہ اس کے جہاز آبنائے سے گزر کر بارودی سرنگوں کو ہٹانا شروع کر دیں گے، لیکن اس دعوے کو ایران کے انقلابی گارڈز نے مسترد کر دیا ہے، جنہوں نے اس چینل کو عبور کرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی فوجی بحری جہاز کو دھمکی دی ہے۔ لندن نے بدھ کے روز 30 سے زائد ممالک کے فوجی منصوبہ سازوں کے ساتھ ہرمز کی آبنائے میں بحری جہاز کی حفاظت کے لیے برطانیہ اور فرانس کی قیادت میں ایک کثیر القومی مشن کے بارے میں بات چیت کی میزبانی کی۔ 'دفاعی' اتحاد آبنائے کو دوبارہ کھولنے اور بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی محقق سکاٹ ٹروور کے مطابق، 1990-91 کی خلیج جنگ کے بعد، متعدد ممالک کے اتحاد کو سینکڑوں بارودی سرنگوں کو ہٹانے اور شمالی خلیج کو بارودی سرنگوں سے پاک قرار دینے میں دو سال سے زیادہ کا وقت لگا۔ یہ صورتحال بین الاقوامی تجارت اور توانائی کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ بن گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبنائے کی بندش سے عالمی معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سفارتی اور فوجی دونوں راستوں پر غور کر رہے ہیں۔ تاہم، ایران نے اپنی پوزیشن پر ڈٹ کر رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے، جس سے اس بحران کے جلد حل ہونے کا امکان کم ہے۔ اس صورتحال کی مسلسل نگرانی اور تمام فریقوں کے لیے تحمل اور مذاکرات کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی برادری کو اس مسئلے کے پر امن حل کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے
