ہرمز آبنائے میں تناؤ: ایران سے منسلک جہازوں کی ممکنہ ضبطگی کا امریکی ارادہ اور عالمی تشویش

امریکی اور بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق، آبنائے ہرمز میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے جہاں امریکا آئندہ چند دنوں میں ایران سے منسلک تیل بردار جہازوں کو بین الاقوامی سمندری حدود میں روکنے اور قبضے میں لینے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران نے بھی آبنائے ہرمز پر سخت نگرانی کا اعلان کیا ہے، جس سے عالمی تیل کی سپلائی اور قیمتوں پر گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔
آبنائے ہرمز کے گرد و پیش کی صورتحال ایک نازک موڑ پر آ پہنچی ہے، جس نے بین الاقوامی برادری میں جنگ کے خاتمے سے متعلق خدشات کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ امریکی اور بین الاقوامی میڈیا میں گردش کرنے والی اطلاعات کے مطابق، امریکا کی فوج آئندہ چند روز کے اندر اندر ایران سے منسلک سمجھے جانے والے تیل بردار جہاز وں کو بین الاقوامی سمندری حدود میں روکے جانے اور ان پر سوار ہو کر ان کے تجارتی جہازوں کو قبضے میں لینے کی تیاری کر رہی ہے۔
وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں، نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی حکام کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ممکنہ کارروائی ان جہازوں کے خلاف کی جا سکتی ہے جن کا تعلق ایران سے ہے۔ تاہم، اس رپورٹ کی آزادانہ تصدیق تاحال ممکن نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی امریکا کی جانب سے اس پر کوئی باضابطہ تردید یا تصدیق سامنے آئی ہے۔ ایران نے بھی اس معاملے پر تاحال کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسی روز ایران کی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کرنے اور اس پر اپنی نگرانی کو مزید سخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے مطابق، امریکا نے جنگی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی برقرار رکھی ہوئی ہے، اور اسی ردعمل کے طور پر آبنائے ہرمز کو بند کیا گیا ہے۔
یہ امر خاص اہمیت کا حامل ہے کہ آبنائے ہرمز وہ انتہائی اہم سمندری راستہ ہے جس سے دنیا کا تقریباً پانچواں حصہ تیل اور مائع قدرتی گیس (LNG) کی ترسیل ہوتی ہے۔ اس اہم راستے کی بندش یا اس میں رکاوٹ پیدا ہونے کے نتیجے میں عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا شدید خدشہ ہے اور ان کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں گی، جس سے مہنگائی کا ایک سیلاب امڈ آئے گا اور عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔
اس صورتحال کے پیش نظر، مختلف ممالک اپنے اقتصادی مفادات کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات اٹھانے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ عالمی تیل کی منڈی میں غیر یقینی کی کیفیت بڑھنے سے پہلے ہی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ان حالات میں، ایران اور امریکا کے درمیان سفارتی سطح پر مذاکرات اور کشیدگی کم کرنے کی کوششیں انتہائی اہم ہو جاتی ہیں۔ عالمی طاقتوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ آبنائے ہرمز کے اسٹریٹجک راستے کو محفوظ رکھا جائے تاکہ عالمی تجارت اور توانائی کی سپلائی متاثر نہ ہو۔
ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز پر سخت نگرانی کے اعلان اور امریکا کی ممکنہ کارروائی کے حوالے سے اطلاعات خطے میں مزید غیر مستحکم صورتحال پیدا کر سکتی ہیں۔ اس تمام صورتحال کا براہ راست اثر عام شہریوں کی زندگیوں پر بھی پڑے گا کیونکہ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے ہر شعبہ زندگی متاثر ہوتا ہے، خصوصاً ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔
اس تناظر میں، ماضی میں بھی آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ایران پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ اس نے خطے میں تیل بردار جہازوں پر حملوں میں ملوث ہونے کا کردار ادا کیا ہے، تاہم ایران نے ان الزامات کی تردید کی تھی۔ موجودہ صورتحال میں، ان الزامات اور امریکی دعوؤں کے تناظر میں، خطے میں فوجی کشیدگی میں اضافے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ عالمی برادری کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس معاملے میں ثالثی کا کردار ادا کریں اور جنگی ماحول کو پیدا ہونے سے روکیں۔ بین الاقوامی سمندری قوانین اور معاہدوں کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔
یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔
