ہریود کی شاندار سنچری نے بنگلہ دیش کو جنوبی افریقہ کے خلاف مضبوط بنایا
توحید ہریود کی 137 رنز کی شاندار اننگز اور لطیف الداس کے ساتھ ریکارڈ پارٹنرشپ نے بنگلہ دیش کو پہلے ٹیسٹ میچ میں مضبوط مقام فراہم کر دیا ہے۔
بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن شاندار بحالی دکھائی، جس میں توحید ہریود نے 137 رنز کی زبردست اننگز کھیل کر ٹیم کو مشکل صورتحال سے نکالا۔ ونڈررز اسٹیڈیم میں اتوار کو کھیلے گئے اس میچ میں بنگلہ دیش کی ٹیم پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا لیکن انہیں کگسو ربابدا کی تیز گیند بازی کے سامنے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی میں 22 رنز پر تین وکٹیں گرنے کے باوجود ٹیم نے 327 رنز بنائے اور میچ کے اختتام پر چھ وکٹوں کے نقصان پر کھڑی ہوئی۔
ہریود اور لطیف الداس کی تاریخ ساز شراکت
توحید ہریود اور لطیف الداس نے شش وکٹ کے لیے 206 رنز کی غیر معمولی شراکت قائم کی جو بنگلہ دیش اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ کرکٹ میں کسی بھی وکٹ کے لیے ریکارڈ ہے۔ یہ شراکت بنگلہ دیش کی ٹیم کے لیے نہ صرف مہذب بحالی کا باعث بنی بلکہ اس نے میچ کے موڑ کو مکمل طور پر الٹ دیا۔ ہریود کی یہ کارکردگی ان کی مغربی انڈیز سیریز میں دکھائی گئی بہترین فارم کی تسلسل ہے۔ انہوں نے 227 گیندوں میں 14 چوکوں اور ایک چھکا لگا کر اپنی سنچری مکمل کی۔Also readSaim, Hasnain lead Panthers to Champions Cup final
اس دوران ہریود نے 194 گیندوں پر اپنی سنچری مکمل کی، جو بنگلہ دیش کے کسی بھی بلے باز کی جنوبی افریقہ میں ٹیسٹ میچ میں دوسری سنچری ہے۔ ان کی یہ اننگز محمود الحسن جوی کی جانب سے قائم کردہ ریکارڈ کے برابر ہے، جس میں وہ جنوبی افریقہ کے خلاف بنگلہ دیش کی جانب سے سب سے زیادہ انفرادی اسکور بنانے والے بلے باز ہیں۔ ہریود 200 رنز کی شراکت مکمل ہونے کے بعد آخری اوور میں مارکو جانسن کی گیند پر آؤٹ ہوئے، جہاں انہیں لیگ بائی وکٹ کا شکار ہونا پڑا۔
بابدا کی ابتدائی تباہی اور بنگلہ دیش کی مشکلات
جنوبی افریقہ کے تیز گیند باز کگسو ربابدا نے میچ کی ابتدا ہی میں بنگلہ دیش کے لیے نئی گیند کے ساتھ شدید مشکلات پیدا کر دیں۔ ڈیبیو کرنے والے مصفیج الاسلام میچ کی پہلی گیند پر ہی آؤٹ ہو کر تاریخ کے چوتھے کھلاڑی بن گئے جنہوں نے ڈیبیو کی پہلی گیند پر وکٹ گنوائی۔ ربابدا نے تیسرے اوور میں مومین الحق کو ڈاک پر آؤٹ کیا، جس کے بعد بنگلہ دیش کے کپتان نجم الحسین شانتو 12 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔
بنگلہ دیش اس وقت 22 رنز پر تین وکٹوں کے نقصان پر پہنچ چکا تھا جب تنزید الحسن اور توحید ہریود نے اننگز کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ تنزید نے 108 گیندوں پر 67 رنز بنائے جن میں 12 چوکے شامل تھے۔ انہوں نے اور ہریود نے چوتھی وکٹ کے لیے 99 رنز کی شراکت قائم کی، لیکن 35ویں اوور میں ربابدا نے تنزید کو آؤٹ کر دیا۔ اس کے فوری بعد ربابدا نے مصفق رحیم کو بھی ڈاک پر آؤٹ کر کے پانچ وکٹوں کا ہنر دکھایا، جس سے بنگلہ دیش 121 رنز پر پانچ وکٹوں کے نقصان میں پہنچ گیا۔
میچ کا اختتام اور دوسرے دن کی توقعات
میچ کے اختتام پر بنگلہ دیش 327 رنز پر چھ وکٹوں کے نقصان پر کھڑا تھا جبکہ لطیف الداس ناقابل شکست 92 رنز بنا کر میدان میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ مہدی حسن میرز، حسن محمود،-taskin احمد اور اےبدات حسین ابھی بیٹنگ کے لیے موجود ہیں۔ ونڈررز کے پچ نے نئی گیند کے ساتھ سیئم بولرز کو مدد دی اور ویری ایبل باؤنس نے بلے بازوں کے لیے مشکلات پیدا کیں۔
جنوبی افریقہ کی ٹیم دوسرے دن ابتدائی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، جبکہ بنگلہ دیش لطیف الداس پر انحصار کرے گا تاکہ وہ ٹیم کا اسکور مزید بڑھا سکے اور لوئر آرڈر کو مضبوط بنیاد فراہم کر سکے۔ جنوبی افریقہ کے لیے مارکو جانسن نے ایک وکٹ لے کر 54 رنز دیے، جبکہ ڈین پیٹرسن، ویان ملدر اور سائمن ہارمر نے کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم اس بحالی کو آگے بڑھانے کا اعتماد لیے ہوئے ہے۔
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