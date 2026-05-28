ہزاروں سیاحوں نے مریہ کی پہاڑی سٹیشن میں داخلہ کیا

ہزاروں سیاحوں نے دوسرے روز عید الاضحا کے مناسوں کے موقع پر مریہ کی پہاڑی سٹیشن میں بھیڑ بھڑ کر پہنچا، جہاں سیاحوں کو خوشگوار موسم، منظر کشی کے دلچسپ مقامات اور لائو لائیو میلوڈرامائی ماحول میں عید کے جشن منانے کا موقع ملا۔
ہزاروں سیاحوں نے دوسرے روز عید الاضحا کے مناسوں کے موقع پر مریہ کی پہاڑی سٹیشن میں بھیڑ بھڑ کر پہنچا، جہاں سیاحوں کو خوشگوار موسم، منظر کشی کے دلچسپ مقامات اور لائو لائیو میلوڈرامائی ماحول میں عید کے جشن منانے کا موقع ملا۔ 24 نیوز ہی ڈی ٹی وی نے تھریسڈے کو رپورٹ کیا۔ اس موقع پر، سیاحوں نے مختلف سیاحتی مقامات پر باربی کیو، پیک نکس اور مناظر دیکھنے کی سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا، جبکہ حکام نے شہر کے مشہور مال روڈ پر سیکشن 144 کے نفاذ جاری رکھا، جس کے تحت صرف خاندانوں کو مال روڈ میں داخلہ کی اجازت دی گئی۔ مریہ کی پہاڑی سٹیشن کے مدخل کے مقامات پر سیکیورٹی اور ٹریفک کی چیکنگ سخت رہی، جہاں حکام نے گاڑیوں کو چیک کرنے کے بعد ہی سیاحوں کو مال روڈ کے علاقے میں داخلہ دیا۔ مریہ کی پہاڑی سٹیشن میں داخلہ کی پابندی کے خلاف مقامی کاروباریوں نے احتجاج کیا، جس کے مطابق یہ پابندی اسی موسم میں کاروباری سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ مریہ کی پہاڑی سٹیشن میں داخلہ کی پابندی کے خلاف مقامی کاروباریوں نے احتجاج کیا، جس کے مطابق یہ پابندی اسی موسم میں کاروباری سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کر رہی ہے.
ہزاروں سیاحوں نے دوسرے روز عید الاضحا کے مناسوں کے موقع پر مریہ کی پہاڑی سٹیشن میں بھیڑ بھڑ کر پہنچا، جہاں سیاحوں کو خوشگوار موسم، منظر کشی کے دلچسپ مقامات اور لائو لائیو میلوڈرامائی ماحول میں عید کے جشن منانے کا موقع ملا۔ 24 نیوز ہی ڈی ٹی وی نے تھریسڈے کو رپورٹ کیا۔ اس موقع پر، سیاحوں نے مختلف سیاحتی مقامات پر باربی کیو، پیک نکس اور مناظر دیکھنے کی سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا، جبکہ حکام نے شہر کے مشہور مال روڈ پر سیکشن 144 کے نفاذ جاری رکھا، جس کے تحت صرف خاندانوں کو مال روڈ میں داخلہ کی اجازت دی گئی۔ مریہ کی پہاڑی سٹیشن کے مدخل کے مقامات پر سیکیورٹی اور ٹریفک کی چیکنگ سخت رہی، جہاں حکام نے گاڑیوں کو چیک کرنے کے بعد ہی سیاحوں کو مال روڈ کے علاقے میں داخلہ دیا۔ مریہ کی پہاڑی سٹیشن میں داخلہ کی پابندی کے خلاف مقامی کاروباریوں نے احتجاج کیا، جس کے مطابق یہ پابندی اسی موسم میں کاروباری سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ مریہ کی پہاڑی سٹیشن میں داخلہ کی پابندی کے خلاف مقامی کاروباریوں نے احتجاج کیا، جس کے مطابق یہ پابندی اسی موسم میں کاروباری سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کر رہی ہے
مریہ، عید الاضحا، سیاحتی مقامات، خوشگوار موسم، منظ