ہزاروں بیٹھک پاکستان کے طبی اور دندان سازی کے کالجوں میں غیر منحصر رہیں 2025-26 کے اکیڈمک سال میں، ملک کی ہیلتھ کیو ایجوکیشن سیکٹر میں طلباء کی دلچسپی میں کمی کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کو ظاہر کرتے ہوئے۔
ہزاروں بیٹھک پاکستان کے طبی اور دندان سازی کے کالجوں میں غیر منحصر رہیں 2025-26 کے اکیڈمک سال میں، ملک کی ہیلتھ کیو ایجوکیشن سیکٹر میں طلباء کی دلچسپی میں کمی کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کو ظاہر کرتے ہوئے، 24 نیوز ہیڈ ٹی وی چینل نے تھریڈی کو تھوڑی دیر پہلے ہی رپورٹ کیا۔ سرکاری ڈیٹا کے مطابق، 45 دن کی延ق کے بعد اور میرٹ کے مقابلوں میں کمی کے باوجود، 743 بیٹھک، جن میں 608 بیٹھک ڈیگری ہیڈ ڈینٹل سージری اور 135 بیٹھک بیچلر آف میڈیسن اور بیچلر آف سوجری کے پروگراموں میں، غیر منحصر رہے۔ ملک بھر میں 187 طبی اور دندان سازی کے اداروں میں 22,300 سے زائد بیٹھک دستیاب ہیں۔ تاہم، داخلے کی ڈیٹا دکھاتی ہے کہ پنجاب میں 381 بیٹھک، سندھ میں 295، اسلام آباد میں 50 اور خیبر پختونخواہ میں 17 بیٹھک غیر منحصر رہے۔ اتھارٹیوں نے ایم بی بی ایس داخلے کے لئے میرٹ کی کم از کم حد کو 55 سے 52 فیصد اور بی ڈی ایس کے لئے 50 سے 47 فیصد کرنے کے لئے کوشش کی تھی تاکہ داخلے کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، لیکن اس کوشش نے پوری طرح سے کمی نہیں کے بھرے۔ طبی اور دندان سازی کے کالج داخلے کے ٹیسٹ میں 140,000 سے زائد طلباء رجسٹر ہوئے، جن میں تقریباً 90,000 کا کامیابی کا اعلان کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد میں بیٹھک غیر منحصر رہیں۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے پہلے ہی نئے طبی کالجوں کی قیادت اور اضافی بیٹھکوں پر پابندی کی سفارش کی تھی، بڑھتی ہوئی آبادی اور اسٹافنگ کی گنجائش کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں 3,800 سے زائد طبی اساتذہ کی کمی واقع ہوئی۔ کونسل نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ 26,018 اساتذہ کی ضرورت ہے، لیکن صرف 22,146 اساتذہ دستیاب ہیں، جس سے نظام پر بھی زور ڈالا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 25,000 سے 30,000 پاکستان ی طلباء ابھی بھی طبی اور دندان سازی کی تعلیم کے لئے بیرون ملک جارہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بیٹھکوں کی غیر منحصر بھرتی کی وجہ سے بڑھتی ہوئی فیس، طلباء کی ذہنیت کے بارے میں تشویش اور مستقبل کی کیریئر کی سکوں کے بارے میں تردید کا بھی حصہ ہے.
ہزاروں بیٹھک پاکستان کے طبی اور دندان سازی کے کالجوں میں غیر منحصر رہیں 2025-26 کے اکیڈمک سال میں، ملک کی ہیلتھ کیو ایجوکیشن سیکٹر میں طلباء کی دلچسپی میں کمی کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کو ظاہر کرتے ہوئے، 24 نیوز ہیڈ ٹی وی چینل نے تھریڈی کو تھوڑی دیر پہلے ہی رپورٹ کیا۔ سرکاری ڈیٹا کے مطابق، 45 دن کی延ق کے بعد اور میرٹ کے مقابلوں میں کمی کے باوجود، 743 بیٹھک، جن میں 608 بیٹھک ڈیگری ہیڈ ڈینٹل سージری اور 135 بیٹھک بیچلر آف میڈیسن اور بیچلر آف سوجری کے پروگراموں میں، غیر منحصر رہے۔ ملک بھر میں 187 طبی اور دندان سازی کے اداروں میں 22,300 سے زائد بیٹھک دستیاب ہیں۔ تاہم، داخلے کی ڈیٹا دکھاتی ہے کہ پنجاب میں 381 بیٹھک، سندھ میں 295، اسلام آباد میں 50 اور خیبر پختونخواہ میں 17 بیٹھک غیر منحصر رہے۔ اتھارٹیوں نے ایم بی بی ایس داخلے کے لئے میرٹ کی کم از کم حد کو 55 سے 52 فیصد اور بی ڈی ایس کے لئے 50 سے 47 فیصد کرنے کے لئے کوشش کی تھی تاکہ داخلے کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، لیکن اس کوشش نے پوری طرح سے کمی نہیں کے بھرے۔ طبی اور دندان سازی کے کالج داخلے کے ٹیسٹ میں 140,000 سے زائد طلباء رجسٹر ہوئے، جن میں تقریباً 90,000 کا کامیابی کا اعلان کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد میں بیٹھک غیر منحصر رہیں۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے پہلے ہی نئے طبی کالجوں کی قیادت اور اضافی بیٹھکوں پر پابندی کی سفارش کی تھی، بڑھتی ہوئی آبادی اور اسٹافنگ کی گنجائش کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں 3,800 سے زائد طبی اساتذہ کی کمی واقع ہوئی۔ کونسل نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ 26,018 اساتذہ کی ضرورت ہے، لیکن صرف 22,146 اساتذہ دستیاب ہیں، جس سے نظام پر بھی زور ڈالا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 25,000 سے 30,000 پاکستانی طلباء ابھی بھی طبی اور دندان سازی کی تعلیم کے لئے بیرون ملک جارہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بیٹھکوں کی غیر منحصر بھرتی کی وجہ سے بڑھتی ہوئی فیس، طلباء کی ذہنیت کے بارے میں تشویش اور مستقبل کی کیریئر کی سکوں کے بارے میں تردید کا بھی حصہ ہے
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