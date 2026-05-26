ہسپانوی وزیراعظم: دنیا میں بھوک اب میزائلوں سے بھی زیادہ سستا ہتھیار بن چکی ہے

ہسپانوی وزیراعظم پیڈرو سانچیز نے کہا ہے کہ دنیا میں بھوک اب میزائلوں سے بھی زیادہ سستا ہتھیار بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب کے لیے وافر خوراک موجود ہے لیکن کچھ لوگ جنگوں کے ذریعے ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔
ہسپانوی وزیراعظم پیڈرو سانچیز نے کہا ہے کہ دنیا میں بھوک اب میزائل وں سے بھی زیادہ سستا ہتھیار بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب کے لیے وافر خوراک موجود ہے لیکن کچھ لوگ جنگ وں کے ذریعے ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، گزشتہ 8 سالوں میں دنیا بھر کی زرعی زمینوں اور مارکیٹوں پر 20ہزار سے زائد حملے ہو چکے ہیں۔ پیڈرو سانچیز نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں شہریوں کو بھوک ا رکھ کر جنگ جیتنے کی کوشش کر رہا ہے، ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ غیرقانونی جنگ یں اور بندرگاہوں کی ناکہ بندی ہے، مہنگائی اور غذائی بحران کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ غریب کسان وں پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یورپی ملک نے امریکی فوج کو ایران پر حملوں سے منسلک مشنوں کے لیے اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کرنے کے بعد امریکا اسپین کے ساتھ تمام تجارت منقطع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکا اسپین کے ساتھ تمام تجارت ی تعلقات منقطع کر رہا ہے، اسپین نے ایران پر حملوں کے لیے اپنے فوجی اڈے دینے سے انکار کیا، ایران پر حملوں کے معاملے میں اسپین بہت خراب رہا۔ خطے کے ممالک سمجھتے تھے کہ امریکا کی موجودگی سے ان کو فائدہ ہو گا.
ہسپانوی وزیراعظم پیڈرو سانچیز نے کہا ہے کہ دنیا میں بھوک اب میزائلوں سے بھی زیادہ سستا ہتھیار بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب کے لیے وافر خوراک موجود ہے لیکن کچھ لوگ جنگوں کے ذریعے ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، گزشتہ 8 سالوں میں دنیا بھر کی زرعی زمینوں اور مارکیٹوں پر 20ہزار سے زائد حملے ہو چکے ہیں۔ پیڈرو سانچیز نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں شہریوں کو بھوکا رکھ کر جنگ جیتنے کی کوشش کر رہا ہے، ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ غیرقانونی جنگیں اور بندرگاہوں کی ناکہ بندی ہے، مہنگائی اور غذائی بحران کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ غریب کسانوں پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یورپی ملک نے امریکی فوج کو ایران پر حملوں سے منسلک مشنوں کے لیے اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کرنے کے بعد امریکا اسپین کے ساتھ تمام تجارت منقطع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکا اسپین کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات منقطع کر رہا ہے، اسپین نے ایران پر حملوں کے لیے اپنے فوجی اڈے دینے سے انکار کیا، ایران پر حملوں کے معاملے میں اسپین بہت خراب رہا۔ خطے کے ممالک سمجھتے تھے کہ امریکا کی موجودگی سے ان کو فائدہ ہو گا
ہسپانوی وزیراعظم پیڈرو سانچیز بھوک میزائل دنیا خوراک جنگ اسرائیل غزہ مہنگائی غذائی بحران کسان ٹرمپ امریکا اسپین ایران حملے فوجی اڈے تجارت خطے کے ممالک