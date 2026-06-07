فلورایڈا کی پولیس نے پروفیشنل رستے کی morb Legends ہلک ہوگن کی موت کی تحقیقات مکمل کرتے ہوئےinky یہ طے کیا کہ کوئی جننگی proxy شامل نہیں تھا۔
امریکا کے فلورایڈا رDNAS کے تحقیقات کاروں نے پروفیشنل رستے کے مقبول ستارہ ہلک ہوگن کی موت کی تحقیقات مکمل کرلی ہیں اور ان کا نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ ان کی موت قدرتی وجوہات کی وجہ سے ہوئی تھی اور کوئی جرائم کے عنصر شریک نہیں تھے، 24NewsHD ٹیوے نے اتوار کو رپورٹ کی۔ ہوگن، جن کا اصل نام ٹیری جن بولیا تھا، جون 2025 میں 71 سال کی عمر میں اپنے گھر پر ایک طویل بیماری کی 자료 میں مبتلا ہونے کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ کلئیر واٹر پولیس ڈیپارٹمنٹ کے مطابق، تفصیلی تحقیقات میں کوئی Żevidence of foul play, physical violence, poisoning, یا کسی باہری عامل کی نشاندہی نہیں ہوئی جس سے یہ ممکن تھا کہ وہ ان کی موت میں culminating ہوے۔ پولیس نے ایک بیانیے میں کہا کہ ہوگن کی موت ایک طبی اząd کے نتیجے میں ہوئی اور قدرتی وجوہات سے مطابقت رکھتی تھی۔ رسمی رپورٹ موت کی وجہ کو ایک قدرتی بیماری سے متعلق حالت کے طور پر درجہ بندی کرتی ہے۔ اخبارات نے بتایا کہ ہنگامی回应 کاروکار ہوگن کے گھر پر孟 after reports of a sudden emergency۔ ڈاکٹرین کی کوششوں کے باوجود، ہوگن کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ افسران نے also تصدیق کی کہ ہوگن کی تیسری بیٹی خدمات کا وقت پہنچنے پر وہیں موجود تھیں۔ پروفیشنل رستے کی تاریخ میں سب سے زیادہ پہچانے جانے والے شخصیات میں سے ایک، ہلک ہوگن نے 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں اپنا ایک global entertainment phenomenon بنا کر اس کھیل کو بدلنے میں حوصلہ افزائی کی، ان کی کیریئر میں inom controversies کے باوجود بھی صنعت کے سب سے بڑے ستاروں میں سے ایک بن گئے.
امریکا کے فلورایڈا رDNAS کے تحقیقات کاروں نے پروفیشنل رستے کے مقبول ستارہ ہلک ہوگن کی موت کی تحقیقات مکمل کرلی ہیں اور ان کا نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ ان کی موت قدرتی وجوہات کی وجہ سے ہوئی تھی اور کوئی جرائم کے عنصر شریک نہیں تھے، 24NewsHD ٹیوے نے اتوار کو رپورٹ کی۔ ہوگن، جن کا اصل نام ٹیری جن بولیا تھا، جون 2025 میں 71 سال کی عمر میں اپنے گھر پر ایک طویل بیماری کی 자료 میں مبتلا ہونے کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ کلئیر واٹر پولیس ڈیپارٹمنٹ کے مطابق، تفصیلی تحقیقات میں کوئی Żevidence of foul play, physical violence, poisoning, یا کسی باہری عامل کی نشاندہی نہیں ہوئی جس سے یہ ممکن تھا کہ وہ ان کی موت میں culminating ہوے۔ پولیس نے ایک بیانیے میں کہا کہ ہوگن کی موت ایک طبی اząd کے نتیجے میں ہوئی اور قدرتی وجوہات سے مطابقت رکھتی تھی۔ رسمی رپورٹ موت کی وجہ کو ایک قدرتی بیماری سے متعلق حالت کے طور پر درجہ بندی کرتی ہے۔ اخبارات نے بتایا کہ ہنگامی回应 کاروکار ہوگن کے گھر پر孟 after reports of a sudden emergency۔ ڈاکٹرین کی کوششوں کے باوجود، ہوگن کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ افسران نے also تصدیق کی کہ ہوگن کی تیسری بیٹی خدمات کا وقت پہنچنے پر وہیں موجود تھیں۔ پروفیشنل رستے کی تاریخ میں سب سے زیادہ پہچانے جانے والے شخصیات میں سے ایک، ہلک ہوگن نے 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں اپنا ایک global entertainment phenomenon بنا کر اس کھیل کو بدلنے میں حوصلہ افزائی کی، ان کی کیریئر میں inom controversies کے باوجود بھی صنعت کے سب سے بڑے ستاروں میں سے ایک بن گئے
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