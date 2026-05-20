ہماس غزہ میں دوسری مرحلہ کی طرف جانے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے
غزہ، ہماس، اسرائیل، فلسطینیوں کی خودمختاری، اسرائی
📆20/05/2026 9:48 pm
📰24NewsHD
52 sec. here / 3 min. at publisher
📊News: 27% · Publisher: 51%

غزہ میں لڑائی کے خاتمے اور اس کے بعد غزہ کی تعمیر نو کے لیے قائم کردہ بورڈ کے ذریعے یو ایس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہماس غزہ میں دوسری مرحلہ کی طرف جانے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یوم کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہماس کی طرف سے بے شمار دفعہ نا انسداد کیے جانے والے غزہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ یوم کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں ہماس کے ہتھیاروں کو ختم کرنا غزہ کی تعمیر نو کے لیے ضروری ہے، اسرائیلیوں کی فوج کی واپسی کے لیے ضروری ہے اور فلسطینیوں کی خودمختاری کے لیے ضروری ہے۔

ایف پی ایف کے مطابق ہماس اسرائیلیوں کے خلاف غزہ میں لڑائی کے خاتمے اور اس کے بعد غزہ کی تعمیر نو کے لیے یو ایس کی جانب سے قائم کردہ امن کی یوم کی پہلی رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ میں دوسری مرحلہ کی طرف جانے کے لیے ہماس ہی سب سے بڑا رکاوٹ ہے۔ یہ رپورٹ یو این سیکیورٹی کونسل کے لیے لکھی گئی ہے۔ یوم کی رپورٹ میں غزہ میں لڑائی کے خاتمے اور اس کے بعد غزہ کی تعمیر نو کے لیے قائم کردہ بورڈ کے ذریعے کہا گیا ہے کہ ہماس کی طرف سے بے شمار دفعہ نا انسداد کیے جانے والے غزہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ یوم کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غزہ میں ہماس کے ہتھیاروں کو ختم کرنا غزہ کی تعمیر نو کے لیے بہت اہم ہے، اسرائیلیوں کی جانب سے اسرائیل کی فوج کی واپسی کے لیے بھی اہم ہے اور فلسطینیوں کی خودمختاری کے لیے بھی ضروری ہے۔ یوم کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں ہماس کے ہتھیاروں کو ختم کرنا غزہ کی تعمیر نو کے لیے ضروری ہے، اسرائیلیوں کی فوج کی واپسی کے لیے ضروری ہے اور فلسطینیوں کی خودمختاری کے لیے ضروری ہے۔ یوم کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غزہ میں ہماس کی طرف سے بے شمار دفعہ نا انسداد کیے جانے والے غزہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے.

