ہندوستان نے افغانستان کے خلاف ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں سات وکٹوں سے جیت حاصل کی

ہندوستان نے افغانستان کے خلاف ڈھارم شالا میں ہونے والے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں سات وکٹوں سے جیت حاصل کی۔ یہ جیت کے ساتھ ہندوستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی اگلی چھلانگ دی۔
ہندوستان نے افغانستان کے خلاف ڈھارم شالا میں ہونے والے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں سات وکٹوں سے جیت حاصل کی۔ یہ جیت کے ساتھ ہندوستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی اگلی چھلانگ دی۔ افغانستان کو 24.5 اوورز میں 194 رنز پر آؤٹ کر دیا گیا جبکہ انہیں بیٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا۔ رحمان اللہ گرباز نے 102 رنز بنائے لیکن بار بار ہونے والی بارش کی وجہ سے ان کے وکٹوں کی تعداد کم رہ گئی۔ گرباز نے کپتان ہشمت اللہ شاہدی کے ساتھ 118 رنز کی شراکت کی جو 27 رنز بنائے، اس کے بعد افغانستان کو 26 کے عوض 3 وکٹوں پر پہنچا دیا گیا۔ ڈیبیو کرنے والے گرو نر برار اور بائیں ہاتھ کے سپنر ہرش دوبے نے تین-تین وکٹوں کے ساتھ اپنی شرکت کی جبکہ ارشدیپ سنگھ اور نتیش کمار ریدڈی نے بھی اہم لمحات پر وکٹیں حاصل کیں۔ جواب میں ہندوستان نے 21.
3 اوورز میں 195 رنز کا ٹارگٹ حاصل کر لیا، 195 کے عوض 3 وکٹوں پر ختم ہو گئے۔ کپتان شوبھمن گیل نے 84 رنز بنائے جن میں 66 گیندوں پر 84 رنز کی اننگز میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ ہندوستان کو روہت شرما اور گیل کی شراکت سے سولڈ اسٹارٹ ملا لیکن روہت کو 16 رنز پر آؤٹ کر دیا گیا جبکہ ان کے مدمقابل نے گیل کو 16 گیندوں پر آؤٹ کر دیا۔ گیل نے اساتھ ہی ایشین کیشن کے ساتھ 70 رنز کی شراکت کی جبکہ ایشین 34 رنز بنائے لیکن بعد میں انہیں راشد خان نے آؤٹ کر دیا۔ شریہس ایر کے 12 رنز کے بعد کے گیل نے ایک اور شراکت کا مظاہرہ کیا اور کے ایل راہل کے ساتھ 39 رنز کی شراکت کی جبکہ کے ایل راہل 19 گیندوں پر 39 رنز بنائے اور اننگز کو سہل کر دیا۔ افغانستان کی گیند بازی میں راشد خان کی اہم کردار ادا کی لیکن زاہد رحمان اور محمد سلیم نے بھی ایک-ایک وکٹ حاصل کی لیکن آخری لمحات میں انہوں نے سہولت نہیں دی
ہندوستان افغانستان ایک روزہ بین الاقوامی ڈھارم شالا سیریز
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