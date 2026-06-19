ہنری کاویل کے ساتھ سرا علی خان نے نئی تصویر شائع کی

سرا علی خان اور ہنری کاویل دونوں نئی برانڈ کیمپین کے لیے ایک نئی تصویر شائع کر چکے ہیں۔ ان کی اس تصویر نے ان دونوں Stars کے ساتھ نئی برانڈ کیمپین کے لیے ایک نئی باتیں جنم دی ہے۔ سرا علی خان کو ہنری کاویل کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگوں نے ان دونوں Stars کے بارے میں بہت سارے تبصرے کئے ہیں۔
ہنری کاویل کے ساتھ سرا علی خان نے نئے برانڈ کیمپین کے لیے ایک نئی تصویر شائع کی ہے۔ یہ تصویر برانڈ کیمپین کے لیے بنائی گئی تھی جس میں ہنری کاویل اور سرا علی خان دونوں شامل تھے۔ ان کی اس تصویر میں دونوں Stars اپنے اپنے فیشنل کپڑے میں نظر آ رہے ہیں۔ سرا علی خان سفید رنگ کے کپڑے میں اور ہنری کاویل کلاسیکی سوٹ میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کی اس تصویر نے ان دونوں Stars کے ساتھ نئی برانڈ کیمپین کے لیے ایک نئی باتیں جنم دی ہے۔ سرا علی خان کو ہنری کاویل کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگوں نے ان دونوں Stars کے بارے میں بہت سارے تبصرے کئے ہیں۔ ان کے تبصرے میں ان دونوں Stars کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دونوں ہی اپنے اپنے کرداروں میں بہت اچھے ہیں۔ سرا علی خان نے ہنری کاویل کے ساتھ ایک نئی تصویر شائع کی ہے جو ان دونوں Stars کے ساتھ نئی برانڈ کیمپین کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ تصویر ان دونوں Stars کے ساتھ نئی برانڈ کیمپین کے لیے ایک نئی باتیں جنم دے رہی ہے.
ہنری کاویل کے ساتھ سرا علی خان نے نئے برانڈ کیمپین کے لیے ایک نئی تصویر شائع کی ہے۔ یہ تصویر برانڈ کیمپین کے لیے بنائی گئی تھی جس میں ہنری کاویل اور سرا علی خان دونوں شامل تھے۔ ان کی اس تصویر میں دونوں Stars اپنے اپنے فیشنل کپڑے میں نظر آ رہے ہیں۔ سرا علی خان سفید رنگ کے کپڑے میں اور ہنری کاویل کلاسیکی سوٹ میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کی اس تصویر نے ان دونوں Stars کے ساتھ نئی برانڈ کیمپین کے لیے ایک نئی باتیں جنم دی ہے۔ سرا علی خان کو ہنری کاویل کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگوں نے ان دونوں Stars کے بارے میں بہت سارے تبصرے کئے ہیں۔ ان کے تبصرے میں ان دونوں Stars کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دونوں ہی اپنے اپنے کرداروں میں بہت اچھے ہیں۔ سرا علی خان نے ہنری کاویل کے ساتھ ایک نئی تصویر شائع کی ہے جو ان دونوں Stars کے ساتھ نئی برانڈ کیمپین کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ تصویر ان دونوں Stars کے ساتھ نئی برانڈ کیمپین کے لیے ایک نئی باتیں جنم دے رہی ہے
سرا علی خان ہنری کاویل نئی تصویر برانڈ کیمپین فلمی
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