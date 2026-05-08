ہنگو میں سیکیورٹی فورسز نے 100 سے زائد ملٹنٹس کے بڑے حملے کو روکا

ہنگو ضلع میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج (FAK) کے 100 سے زائد ممبرز کے بڑے حملے کو روک دیا، جس میں زارگری، شناواری، اور نریاب سمیت کئی علاقوں میں گھس جانے کی کوشش کی گئی۔ خبیر پختونخوا پولیس، CTD، فرونٹیئر کور، اور پاکستان آرمی کی مشترکہ کارروائیوں نے ملٹنٹس کو روک کر سیکیورٹی پوسٹس کو محفوظ رکھا۔ لڑائی میں ملٹنٹس کو بھاری نقصان ہوا، جبکہ چھ عام شہری ہلاک ہوئے اور 13 دیگر زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کی صاف کرنے کی کارروائی جاری ہے تاکہ علاقہ مکمل طور پر محفوظ ہو جائے۔
حنگو: ہنگو ضلع میں سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑے تروریستی حملے کو کامیابی سے روک دیا، جس میں 100 سے زائد ملٹنٹس شامل تھے، پولیس افسران نے جمعرات کو بتایا۔ حکومتی اداروں کے مطابق، حملہ کرنے والے—جنہیں فتنہ الخوارج (FAK) کے ممبرز شناخت کیا گیا—زارگری، شناواری، اور نریاب سمیت کئی علاقوں میں گھس جانے کی کوشش کیں، جبکہ وہ مجاور اورکزی کے پہاڑی علاقوں سے آئے تھے۔ یہ کارروائی خبیر پختونخوا پولیس، کانٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ (CTD)، فرونٹیئر کور، اور پاکستان آرمی کے مشترکہ کارروائیوں کے ذریعے انجام پزشی، جنہوں نے ملٹنٹس کی گھس پائی کو روک کر سیکیورٹی پوسٹس کو محفوظ رکھا۔ حکومتی اداروں نے کہا کہ لڑائی کئی دنوں تک جاری رہی، جس میں حملہ کرنے والوں کو بھاری نقصان ہوا۔ مقامی باشندوں کے رپورٹس کے مطابق، ملٹنٹس اپنے زخمیوں کو لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے اعلیٰ افسر، انسپیکٹر جنرل پولیس ذلفیقار حمید نے سیکیورٹی عملاء کی دلیری اور فوری ردعمل کی تعریف کی۔ تاہم، حکومتی اداروں نے بتایا کہ ملٹنٹس کے ذریعے چلائے گئے مورٹر شیلز کے حملوں میں چھ عام شہری ہلاک ہوئے اور 13 دیگر زخمی ہوئے، جبکہ لڑائی کے دوران رہائشی علاقوں کو نشان بنایا گیا۔ سیکیورٹی افسران نے کہا کہ آس پاس کے علاقوں میں صاف کرنے کی کارروائی جاری ہے تاکہ علاقہ مکمل طور پر محفوظ ہو جائے اور مزید گھس پائی کی کوششوں کو روکا جا سکے.
