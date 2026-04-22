ہوائی اڈوں پر مسافروں کی سہولت کے لیے اہم اقدامات، محسن نقوی کا اجلاس

ڈپٹی وزیراعظم محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، ہوائی اڈوں پر چیکنگ سسٹم کو بہتر بنانے اور مسافروں کو تیز تر سفری سہولیات فراہم کرنے پر اتفاق، جدید مشینری کی تنصیب اور مشترکہ کاؤنٹرز قائم کرنے کا فیصلہ۔
ڈپٹی وزیراعظم و وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، ہوائی اڈوں پر مسافروں کی سہولت کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار اسلام آباد: ڈپٹی وزیراعظم اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے مشترکہ اجلاس کی صدارت کی جس میں ہوائی اڈوں پر عوام کی سہولت کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے پر غور کیا گیا۔ 24 نیوز کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ چیکنگ سسٹم کو مزید موثر بنانے کے لیے ہوائی اڈوں پر جدید ترین مشینری نصب کی جائے گی اور ایک ہی نقطہ پر چیکنگ کے نظام کے علاوہ مشترکہ کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے۔ اجلاس میں شرکاء نے تمام متعلقہ اداروں کے درمیان موثر رابطہ قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ ای گیٹس کی تنصیب پر ہونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسافروں کو تیز تر کلیئرنس اور آسان سفری سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کی مشترکہ چیکنگ ایک ہی سکینر پر وقت کی بچت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کے درمیان تعاون ہی سے مسافروں کے لیے نظام میں کارکردگی لائی جا سکتی ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ عوام کو جدید، تیز اور آسان سفری سہولیات فراہم کرنا ہماری وابستگی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسافروں کی سہولت کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ ہوائی اڈوں پر مسافروں کے لیے انتظامات کو مزید بہتر بنایا جائے اور ان کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔ اجلاس میں شامل سینئر افسران نے وزیر داخلہ کو ہوائی اڈوں پر موجودہ صورتحال اور مسافروں کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث چیکنگ پوائنٹس پر رش اور طویل انتظار کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ وزیر داخلہ نے اس صورتحال کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مسافروں کو بلا کسی تکلیف کے سفر کرنے کا حق ہے اور ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ انہیں تمام تر سہولیات میسر ہوں۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہوائی اڈوں پر سکیورٹی کے انتظامات کو مزید سخت کیا جائے گا اور کسی بھی مشکوش حرکت کی صورت میں فوری کارروائی کی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے اور ہم کسی بھی قیمت پر اس کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام ادارے آپس میں مل کر کام کریں اور ملک کی سلامتی کو یقینی بنائیں۔ اجلاس میں وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے اختتام پر وزیر داخلہ نے مسافروں کی سہولت کے لیے کیے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ ان اقدامات سے مسافروں کو سفر کے دوران مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہے اور ان کی سہولت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مزید کہا کہ ای گیٹس کی تنصیب کا کام جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ مسافروں کو خودکار چیکنگ کی سہولت میسر آ سکے۔ انہوں نے کہا کہ ای گیٹس سے چیکنگ کا عمل تیز تر ہو گا اور مسافروں کا وقت بچا جائے گا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ای گیٹس کی تنصیب کے کام کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جائے جو کام کی پیش رفت کا جائزہ لے اور کسی بھی رکاوٹ کو دور کرنے میں مدد کرے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہوائی اڈوں پر مسافروں کی سہولت کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ہوائی اڈوں پر مسافروں کے لیے انتظامات کو مزید بہتر بنایا جائے اور ان کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسافروں کو بلا کسی تکلیف کے سفر کرنے کا حق ہے اور ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ انہیں تمام تر سہولیات میسر ہوں۔ محسن نقوی نے واضح کیا کہ حکومت مسافروں کی سہولت کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گی اور ہوائی اڈوں پر جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسافروں کو محفوظ اور آرام دہ سفر کا تجربہ فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ہوائی اڈوں پر صفائی کا خاص خیال رکھا جائے اور مسافروں کے لیے پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسافروں کے لیے بیٹھنے کی مناسب جگہوں کا بھی اہتمام کیا جائے اور انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محسن نقوی نے کہا کہ حکومت عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور ان کی خدمت کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے گی.
