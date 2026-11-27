ہورخی لیناریس جیل سے رہا، ویزا کی خلاف ورزی کیس زیرِ سماعت
سابق ورلڈ باکسنگ چیمپئن ہورخی لیناریس کو امریکی انہائیمیشن اتھارٹیز نے رہا کر دیا ہے، وہ رہاؤ کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ ہیں اور جی پی ایس ٹریکنگ پہنے ہوئے ہیں۔
امریکی انہائیمیشن اینڈ کسٹمز انفرنسمنٹ (ICE) نے تازہ ترین معلومات جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سابق عالمی باکسنگ چیمپئن ہورخی لیناریس کو رہا کر دیا گیا ہے، تاہم اسے ملک سے نکالے جانے کے عمل کے لیے زیرِ نظر رکھا جائے گا۔ اس اہم خبر میں تصدیق کی گئی ہے کہ 41 سالہ ونزویلائی باکسر اب آزاد ہے لیکن اس کے ہاتھ میں گلوبل پوزیشننگ سسٹم (GPS) ٹریکنگ ڈیوائس موجود ہے تاکہ اس کی موجودگی کو یقینی بنایا جا سکے۔
لیناریس کی حراست اور رہائی کی تفصیلات
ہورخی لیناریس کی گرفتاری اور بعد ازاں رہائی کی کارروائی کی مکمل تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ انہیں 15 نومبر کو ٹیکساس کے شہر ایل پاسو میں حراست میں لیا گیا تھا کیونکہ ان کی ویزا کی مدت ختم ہو چکی تھی اور وہ ملک میں قانونی طور پر موجود نہیں رہے تھے۔ انہائیمیشن اتھارٹیز نے جمعہ کی شام ایک ای میل جاری کرتے ہوئے یہ معلومات دیں کہ وہ ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کے تحت حراست میں تھے۔ تاہم، جمعہ کے روز ایک انہائیمیشن جج نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، جس کے تحت وہ اب ضمانت پر آزاد ہیں لیکن ان کے اخراج کے فیصلے تک وہ ریاستی نگرانی میں رہیں گے۔Also readامریکی افواج کی کلاؤڈ ون سسٹم میں بڑا سائبر حملہ
عالمی باکسنگ ایسوسی ایشن کا ردِ عمل
عالمی باکسنگ ایسوسی ایشن (WBA) کے صدر گلبیرٹو میندوزا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنا ردِ عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ وہ دوست اور سابق WBA عالمی چیمپئن ہورخی لیناریس اب اپنے خاندان کے ساتھ ہیں۔ اس بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ باکسنگ کی دنیا کے اہم رہنماؤں نے اس واقعے کو سنجیدگی سے لیا اور لیناریس کی جلد از جلد رہائی کا خیرمقدم کیا۔ گلبیرٹو میندوزا کا یہ پیغام باکسنگ شائقین کے لیے ایک اطمینان کا باعث بنا کہ وہ ستارہ باکسر اب دوبارہ اپنے پیاروں کے سامنے ہیں۔
لیناریس کی وکالت اور قانونی موقف
گرفتاری کے وقت ہورخی لیناریس کے وکلاء نے ایک واضح موقف پیش کیا تھا کہ وہ امریکہ میں قانونی طور پر موجود تھے اور ان کے پاس ضروری اجازت نامے موجود تھے۔ ان کے مطابق، لیناریس نے انہائیمیشن اتھارٹیز کے ساتھ مکمل تعاون کیا تھا اور انہوں نے کسی بھی قسم کی خلاف ورزی سے گریز کیا تھا۔ ان کا مؤقف یہ تھا کہ وہ ملک میں اپنی قانونی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر چکے ہیں، جس کے باوجود ان کی حراست عمل میں لائی گئی۔ یہ قانونی دلائل اب رہائی کے حکم میں شامل تھے، حالانکہ اتھارٹیز نے اس کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔
لیناریس کا باکسنگ کیریئر اور ریکارڈ
ہورخی لیناریس کو اپنی نسل کے مہارت یافتہ ترین باکسرز میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کے کیریئر کا تعین بہت زیادہ کامیابیوں سے بھرا ہوا ہے، جن میں فیتھر ویٹ، سپر فیتھر ویٹ، اور لائیٹ ویٹ وزٹ میں عالمی ٹائٹلز شامل ہیں۔ 21 سالہ کیریئر میں انہوں نے انتہائی دلچسپ مقابلے لڑے اور اپنی مہارت سے پورے عالمی باکسنگ منظر نامے میں اپنا نام روشن کیا۔ ان کے پاس ایک شاندار ریکارڈ ہے جس میں 47 جیتیں شامل ہیں، جن میں سے 29 جیتیں کیnockouts کے ذریعے حاصل کی گئیں، جبکہ 9 ہاروں کا اندراج بھی ان کے کیریئر کے ریکارڈ میں موجود ہے۔
ریٹائرمنٹ اور مستقبل کے اقدامات
ہورخی لیناریس نے سال 2023 میں پیشہ ورانہ باکسنگ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، جس کی بنیادی وجہ لئیور پول میں برطانیہ کے جیک کیریٹل کے ہاتھوں ان کی ہار تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سے وہ اپنی ذاتی زندگی کو ترجیح دے رہے تھے، لیکن ویزا کی نوعیت کو لے کر اب تک یہ واضح نہیں تھا کہ وہ امریکہ میں مستقل طور پر رہیں گے یا نہیں۔ اب جبکہ انہیں رہا کر دیا گیا ہے، تو انہائیمیشن کے معاملات مکمل ہونے تک وہ جی پی ایس ٹریکنگ کے تحت رہیں گے۔ اس صورتحال میں آنے والے دنوں میں ان کی قانونی حیثیت اور ملک میں رہنے کے مستقبل کے اقدامات کا تعین اتھارٹیز کی جانب سے کیے جانے والے مزید فیصلوں پر منحصر ہوگا۔
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