ہومنگ پائنس کے گھر واپس جانے کی صلاحیت کے بارے میں نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ یہ صلاحیت ان کے لیور میں موجود خصوصی خلیوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔
نیو سٹڈی کے مطابق ہومنگ پائنس کے ایک عجیب صلاحیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لمبے فاصلے پر اپنے گھر واپس جانے کی صلاحیت کے ساتھ منسلک خصوصی خلیوں کے ذریعہ زمین کے مگنٹک فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس تحقیق کا آغاز جرمن سائنسدانوں نے کیا ہے جو یونیورسٹی آف بن کوں اور میکس پلانک انسٹی ٹیوٹ آف اینممل بہیور میں کام کرتے ہیں۔ اس تحقیقی کام سے پتہ چلتا ہے کہ ہومنگ پائنس کا ایک مشہور ترین صلاحیت ہے کہ وہ سوڈھے بھاگ کر اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ اس کے بارے میں سائنسدانوں نے کہا ہے کہ پائنس اپنے گھر واپس جانے کے لئے زمین کے مگنٹک فیلڈ، سورج، اور زمین کے مگنٹک فیلڈ کو استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے اسٹڈیوں نے پائنس کے بھونک، آنکھوں، اور دماغ میں نویگیشن کے مکانوں کی نشاندہی کی ہے۔ لیکن یہ تحقیق خصوصی ایمون کے خلیوں کے بارے میں ہے جو کہ پائنس کے لیور میں موجود ہوتے ہیں۔ ان خلیوں کو سپر پارامگنیٹک میکرافاژس کہا جاتا ہے۔ ان خلیوں میں آئرن اکٹھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان خلیوں کو مگنٹک فیلڈ سے حساس بنایا جاتا ہے اور ان کے ذریعہ پائنس اپنے گھر واپس جانے کی صلاحیت کو بڑھایا جاتا ہے۔ اس تحقیقی کام میں سائنسدانوں نے پائنس کی تعداد کو کم کرکے ان کے رویے کو مختلف موسم کے حالات میں جانا۔ پائنسوں کو مختلف موسم کے حالات میں جانا جبکہ پائنسوں کے رویے میں تبدیلی دیکھنے کو ملے۔ پائنسوں کو چلو موسم میں جانا جبکہ ان کی صلاحیتوں میں تبدیلی دیکھنے کو ملے۔ اس تحقیقی کام سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پائنس اپنے گھر واپس جانے کی صلاحیت کے لئے زمین کے مگنٹک فیلڈ کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اس تحقیقی کام سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پائنس اپنے گھر واپس جانے کی صلاحیت کے لئے زمین کے مگنٹک فیلڈ کو استعمال نہیں کرتے ہیں.
نیو سٹڈی کے مطابق ہومنگ پائنس کے ایک عجیب صلاحیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لمبے فاصلے پر اپنے گھر واپس جانے کی صلاحیت کے ساتھ منسلک خصوصی خلیوں کے ذریعہ زمین کے مگنٹک فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس تحقیق کا آغاز جرمن سائنسدانوں نے کیا ہے جو یونیورسٹی آف بن کوں اور میکس پلانک انسٹی ٹیوٹ آف اینممل بہیور میں کام کرتے ہیں۔ اس تحقیقی کام سے پتہ چلتا ہے کہ ہومنگ پائنس کا ایک مشہور ترین صلاحیت ہے کہ وہ سوڈھے بھاگ کر اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ اس کے بارے میں سائنسدانوں نے کہا ہے کہ پائنس اپنے گھر واپس جانے کے لئے زمین کے مگنٹک فیلڈ، سورج، اور زمین کے مگنٹک فیلڈ کو استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے اسٹڈیوں نے پائنس کے بھونک، آنکھوں، اور دماغ میں نویگیشن کے مکانوں کی نشاندہی کی ہے۔ لیکن یہ تحقیق خصوصی ایمون کے خلیوں کے بارے میں ہے جو کہ پائنس کے لیور میں موجود ہوتے ہیں۔ ان خلیوں کو سپر پارامگنیٹک میکرافاژس کہا جاتا ہے۔ ان خلیوں میں آئرن اکٹھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان خلیوں کو مگنٹک فیلڈ سے حساس بنایا جاتا ہے اور ان کے ذریعہ پائنس اپنے گھر واپس جانے کی صلاحیت کو بڑھایا جاتا ہے۔ اس تحقیقی کام میں سائنسدانوں نے پائنس کی تعداد کو کم کرکے ان کے رویے کو مختلف موسم کے حالات میں جانا۔ پائنسوں کو مختلف موسم کے حالات میں جانا جبکہ پائنسوں کے رویے میں تبدیلی دیکھنے کو ملے۔ پائنسوں کو چلو موسم میں جانا جبکہ ان کی صلاحیتوں میں تبدیلی دیکھنے کو ملے۔ اس تحقیقی کام سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پائنس اپنے گھر واپس جانے کی صلاحیت کے لئے زمین کے مگنٹک فیلڈ کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اس تحقیقی کام سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پائنس اپنے گھر واپس جانے کی صلاحیت کے لئے زمین کے مگنٹک فیلڈ کو استعمال نہیں کرتے ہیں
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