ہیزل ووڈ کا کمنز کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان، مستقبل کا فیصلہ منسلک
آسٹریلوی فاسٹ بولر جوش ہیزل ووڈ نے کپتان پیٹ کمنز کا بھرپور دفاع کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اگر کمنز کو کپتانی سے ہٹایا جاتا ہے تو وہ بھی ٹیم میں اپنے مستقبل پر نظرثانی کریں گے۔
آسٹریلوی فاسٹ بولر جوش ہیزل ووڈ نے بال ٹیمپرنگ تنازع کے دوران کپتان پیٹ کمنز کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اگر انہیں کپتانی سے ہٹایا جاتا ہے تو وہ خود بھی ٹیم میں اپنے مستقبل پر نظرثانی کر سکتے ہیں۔ ہیزل ووڈ نے نیوز کارپ کو دیے گئے انٹرویو میں 2018 کے دورہ جنوبی افریقا کے دوران پیش آنے والے واقعے سے متعلق اپنا مؤقف دوبارہ بیان کیا۔
ہیزل ووڈ کا دفاعی مؤقف اور مستقبل کی شرط
جوش ہیزل ووڈ نے وضاحت کی کہ انہیں سینڈ پیپر کے استعمال یا گیند کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے منصوبے کا کوئی علم نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند روز سے مختلف افراد کی جانب سے کمنز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تاہم وہ اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہیزل ووڈ کے مطابق کمنز نے گزشتہ پانچ سے چھ برسوں میں ٹیم کو بہترین انداز میں متحد کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ماضی جیسا کوئی بھی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
ہیزل ووڈ نے مزید کہا کہ اگر پہلے ٹیسٹ میچ میں کمنز کپتان نہ بنائے گئے تو ان کے لیے صورتحال قابل قبول ہونا مشکل ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایسی صورت حال میں وہ خود بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوں گے اور ٹیم میں اپنے مقام کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔
بینکرافٹ کے بیان میں تضادات کی نشاندہی
بال ٹیمپرنگ تنازع پر بات کرتے ہوئے ہیزل ووڈ نے کیمرون بینکرافٹ کے حالیہ بیان میں بعض تضادات کی نشاندہی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ واقعے کے فوراً بعد ہونے والی پوچھ گچھ میں انہوں نے اپنا مؤقف واضح کر دیا تھا اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ کسی منصوبے کا حصہ نہیں تھے۔ ہیزل ووڈ کا کہنا تھا کہ بینکرافٹ نے کہیں واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ اس نے سینڈ پیپر استعمال کرنے کے بارے میں بولرز کو بتایا تھا۔
جوش ہیزل ووڈ نے اس دوران اسٹیو اسمتھ، ڈیوڈ وارنر اور بینکرافٹ پر عائد پابندیوں کو غیر معمولی قرار دیا۔ انہوں نے کیمرون بینکرافٹ کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ انہیں اس قسم کے منصوبے سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا اور وہ اس عمل سے بالکل بری الذمہ ہیں۔
ٹیم میں اتحاد اور مستقبل کی تیاریاں
آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے لیے یہ اعلان انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ماضی کے تنازعات کے باوجود ٹیم کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہیزل ووڈ کا مؤقف ظاہر کرتا ہے کہ آسٹریلیا کرکٹ ٹیم میں موجودہ کپتانی کی قیادت کو برقرار رکھنا کھلاڑیوں کی ترجیح ہے۔ اگر پہلے ٹیسٹ میں کمنز کپتان نہ ہوتے تو ٹیم کی کپتانی میں تبدیلی ممکن تھی، جس کے اثرات ٹیم کے رویے پر مرتب ہوتے۔
نیوز کارپ سے دیے گئے اس انٹرویو کے ذریعے جوش ہیزل ووڈ نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ پوری فاسٹ بولنگ یونٹ کو اس طوفان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا یہ موقف کہ کمنز نے پچھلے کئی برسوں میں ٹیم کو متحد رکھا ہے، اس بات کی جھلک ہے کہ قیادت میں تبدیلی سے ٹیم کے اتحاد پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔
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