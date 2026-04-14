ہیلری کلنٹن کا ایران کے ساتھ تعلقات پر تبصرہ: امریکہ کی سفارتی برتری کمزور

سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے ایران کے ساتھ کشیدگی اور ناکام مذاکرات پر تشویش کا اظہار کیا، امریکہ کی سفارتی کمزوری پر روشنی ڈالی، اور مذاکراتی عمل میں ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید کی۔
واشنگٹن: امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور ناکام مذاکرات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس وقت ایک انتہائی کمزور پوزیشن میں آ چکا ہے اور اپنی سفارتی برتری کھو چکا ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں بات کرتے ہوئے، کلنٹن نے زور دیا کہ موجودہ حالات میں امریکہ کو ایران پر دباؤ ڈالنے والی طاقت ہونا چاہیے تھا، لیکن صورتحال اس کے برعکس ہو چکی ہے اور واشنگٹن اپنی سفارتی برتری اور اثر و رسوخ کھو چکا ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ پر بھی تنقید کی، خاص طور پر مذاکرات ی عمل میں ان کے داماد جیرڈ کشنر اور مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف کی شمولیت پر سوالات اٹھائے۔ کلنٹن کے مطابق، موجودہ سفارتی حکمت عملی نے امریکہ کی پوزیشن کو کافی کمزور کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف مذاکرات متاثر ہوئے بلکہ عالمی سطح پر امریکہ کا اثر و رسوخ بھی کم ہوا ہے۔
اس کے علاوہ، ہیلری کلنٹن نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی نے خطے میں عدم استحکام کو بڑھایا ہے اور عالمی برادری میں امریکہ کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے موجودہ انتظامیہ کی جانب سے اختیار کی جانے والی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ تنہائی کا شکار ہو گیا ہے اور اس کی عالمی قیادت پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ کلنٹن نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے اور خطے میں استحکام لانے کے لیے ایک نئی اور زیادہ جامع سفارتی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور مذاکرات میں تعطل خطے میں مزید غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں عالمی طاقتوں کے درمیان تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ کلنٹن نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے فوری اور سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے، تاکہ امریکہ اپنی کھوئی ہوئی سفارتی برتری کو بحال کر سکے۔
دوسری جانب، ایران نے ایک بار پھر مذاکرات میں دلچسپی ظاہر کی ہے، جس کے بعد خطے میں سفارتی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق، ایران نے امریکہ سے براہ راست بات چیت کی پیشکش کی ہے، لیکن ابھی تک اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ، اسرائیل نے بھی لبنان کی سرحد کے قریب 15 مستقل فوجی اڈے قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ عالمی سطح پر، مختلف ممالک اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی پورے مشرق وسطیٰ کے لیے امن اور استحکام کا باعث بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے دونوں فریقوں کو لچک اور سمجھوتہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صورتحال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ پاکستان سمیت کئی ممالک خطے کی صورتحال سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں اور اس لیے ان کی نظریں بھی اس پیش رفت پر لگی ہوئی ہیں۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے ایران کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے اور اس حوالے سے مثبت اشارے دیے ہیں۔ تاہم، اس سلسلے میں کوئی حتمی بیان یا معاہدہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔
