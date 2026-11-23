ہیلی فیکس میں 62 سالہ حاجی اصغر علی کا حملے میں انتقال
برطانیہ کے ہیلی فیکس میں 62 سالہ حاجی اصغر علی کو سڑک پر حملے کے بعد ہسپتال میں انتقال ہو گیا۔ 35 سالہ ملزم گرفتار اور 17 دسمبر عدالت پیش ہوگا۔
برطانیہ کے شہر ہیلی فیکس میں واقعہ پیش آیا جس میں 62 سالہ حاجی اصغر علی سڑک پر حملے کا شکار ہوئے۔ انہیں شدید زخمی حالت میں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں چار روز تک وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں رہے۔ حتمی طور پر زخموں کی شدت برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے 62 سالہ حاجی اصغر علی کی وفات ہو گئی۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق وہ گِبت سٹریٹ پر اس واقعے کا شکار ہوئے تھے۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا کہ واقعہ شدید طبی بحالی کی کوششوں کے باوجود ناقابلِ واپسی بن گیا۔
حملے کا مکان اور ابتدائی طبی حالت
واقعہ برطانیہ کے مغربی یارکشائر کے ضلعے میں پیش آیا جہاں 62 سالہ حاجی اصغر علی کو شدید زخمی حالت میں دیکھا گیا۔ انہیں فوری طور پر قریبی اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے انہیں برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ چار روز تک ان کی حالت تشویش ناک رہی لیکن وہ اپنی جان نہ بچا سکے۔ پولیس نے تصدیق کی کہ گِبت سٹریٹ پر ہوئے اس واقعے میں ان کی جان تلی۔ طبی ٹیم کی کوششوں کے باوجود زخموں کی شدت نے جان لے لی۔Also readجرمن میڈیا رپورٹ کے مطابق روس نیوکلیئر ہتھیار سے لیس سپینکٹ-ایس سیٹلائٹ بھیجنے کی تیاری میں ہے
35 سالہ ملزم کے خلاف سنگین الزامات
ویسٹ یارکشائر پولیس نے واقعے کے الزام میں ایک 35 سالہ شخص کو گرفتار کر کے فردِ جرم عائد کردی ہے۔ ملزم کے خلاف اقدامِ قتل کے بجائے ارادے کے ساتھ شدید زخمی کرنے سمیت متعدد سنگین دفعات لاگو کی گئی ہیں۔ ان پر نسلی یا مذہبی بنیاد پر حملہ کرنے، املاک کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دینے، اور توڑ پھوڑ کرنے کے الزامات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ملزم پر نسل پرستی کی بنیاد پر ہراساں کرنے اور منشیات رکھنے کے بھی الزامات عائد کیے گئے ہیں۔
پولیس تحقیقات اور قتل ٹیم کا افسر
حاجی اصغر علی کی موت کے بعد پولیس نے واقعے کی تحقیقات کے طریق کار میں تبدیلی کی ہے۔ برطانوی پولیس نے تصدیق کی کہ اب اس کیس کی جاں چھان بین ایک خصوصی ٹیم کرے گی جو قتل اور سنگین جرائم سے متعلق ہے۔ یہ ٹیم ملزم کے چرچہ اور دیگر شواہد کا تفصیلی جائزہ لے گی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے دوران دیگر ممکنہ محرکات کا بھی مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ ملزم کو اب بھی حراست میں رکھا گیا ہے۔
17 دسمبر عدالت میں پیشی کا اعلان
ملزم کو بریڈفورڈ کراؤن کورٹ میں پیش کیا جائے گا جس کی تاریخ 17 دسمبر مقرر کی گئی ہے۔ اس عدالتی کارروائی کے دوران متاثرہ شخص کی موت کا معاملہ بھی زیرِ بحث آئے گا۔ عدالتی عملے کو اس بات کا یقین ہے کہ مقدمہ کی کارروائی سختی سے چلائی جائے گی۔ پولیس کے مطابق یہ کیس اب عدالتی نظام میں داخل ہو چکا ہے۔
تحقیقات جاری اور محرکات کی وضاحت
پولیس حکام نے بتایا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں لیکن ابھی تک حتمی تفصیلات سامنے نہیں آئیں ہیں۔ حملے کے محرکات کے بارے میں پولیس نے کوئی حتمی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ ممکنہ طور پر مزید شواہد کی روشنی میں تفصیلات آئیں گی۔ پولیس عوام سے اپیل کرتی ہے کہ وہ کوئی اندازہ لگانے سے گریز کریں۔
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