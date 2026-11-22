ہیمز موائز خان کی شاندار کارکردگی سے دن ایف جی شیخو کو بیٹل ایکس پولو ٹرافی کا خطاب
لاہور میں بارہویں بیٹل ایکس پولو ٹرافی 2026 کا فائنل کھیلا گیا جس میں دن ایف جی شیخو نے ڈائمنڈ پینٹس انپیریل لمیٹڈ کو شکست دے کر کپ جیتا۔ ہیمز موائز خان کی چھ گول کی بدولت یہ کامیابی ممکن ہوئی۔
پاکستان کے جیسا پولو کے میدان میں ایک شانکار اور تاریخی واقعہ پیش آیا جب آسیا کپ رائزنگ اسٹارز کے مقابلے کے دوران ہیمز موائز خان کی شاندار پرفارمنس نے تاریخ رقم کی۔ دن ایف جی شیخو نے ڈائمنڈ پینٹس انپیریل لمیٹڈ کو آخری گول سے ہراتے ہوئے بارہویں بیٹل ایکس پولو ٹرافی 2026 کے فائنل میں 7-6 کے تھریلنگ نتیجے میں فتح حاصل کی۔ یہ مقابلہ اتوار کو جنہاں پولو فیلڈز میں منعقد ہوا۔ ہیمز موائز خان نے چھ گول کرکے اپنی ٹیم کو فتح دلائی اور پانچویں چکر میں 30 گز کے پنلٹی شٹ سے فاتح گول کرکے ٹرافی اپنے نام کی۔ لاہور گارکشن پولو گراؤنڈز کی جانب سے منعقد کردہ اس 2 سے 6 گول والے ٹورنامنٹ کا انعقاد 16 نومبر سے 22 نومبر تک کیا گیا۔ دونوں فائنلسٹ ٹیموں کا ٹیم ہینڈی کپ چھ گول تھا۔.
پاکستان کے جیسا پولو کے میدان میں ایک شانکار اور تاریخی واقعہ پیش آیا جب آسیا کپ رائزنگ اسٹارز کے مقابلے کے دوران ہیمز موائز خان کی شاندار پرفارمنس نے تاریخ رقم کی۔ دن ایف جی شیخو نے ڈائمنڈ پینٹس انپیریل لمیٹڈ کو آخری گول سے ہراتے ہوئے بارہویں بیٹل ایکس پولو ٹرافی 2026 کے فائنل میں 7-6 کے تھریلنگ نتیجے میں فتح حاصل کی۔ یہ مقابلہ اتوار کو جنہاں پولو فیلڈز میں منعقد ہوا۔ ہیمز موائز خان نے چھ گول کرکے اپنی ٹیم کو فتح دلائی اور پانچویں چکر میں 30 گز کے پنلٹی شٹ سے فاتح گول کرکے ٹرافی اپنے نام کی۔ لاہور گارکشن پولو گراؤنڈز کی جانب سے منعقد کردہ اس 2 سے 6 گول والے ٹورنامنٹ کا انعقاد 16 نومبر سے 22 نومبر تک کیا گیا۔ دونوں فائنلسٹ ٹیموں کا ٹیم ہینڈی کپ چھ گول تھا۔
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