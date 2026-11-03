ہیٹی میں طالبان گروہوں کی سرگرمیاں اور تشدد کا تنازعہ
ہیٹی میں طالبان نامی مسلح گروہوں کی تباہ کن سرگرمیوں اور ملک میں جاری تشدد کے حقائق جانیں۔
ہیٹی میں ایک نوجوان باسکٹ بال جرسی اور پشتون انداز کی چپلیں پہنے ہوا میں فائرنگ کرتا دکھائی دیا جبکہ ہیلی کاپٹر پرواز کر رہا تھا۔ اس ویڈیو میں وہ علاقائی زبان بولتا ہے اور طالبان لفظ توجہ حاصل کرتا ہے۔ دیواروں پر طالبان لکھا ہوا نظر آتا ہے جو مصنوعی ذہانت سے ترجمہ ہوتا ہے۔ ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ ہیٹی کی کریول زبان میں لکھا گیا تھا۔ اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ لفظ افغان طالبان سے ماخوذ نہیں ہے۔
ہیٹی میں طالبان گروہوں کی سرگرمیاں
گزشتہ دو سے تین ہفتوں کے دوران ہیٹی میں عسکریت پسند گروہوں کی سرگرمیاں توجہ کا مرکز بنی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق نو ماہ میں پانچ ہزار سات سو سے زیادہ افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ اسی عرصے میں دو لاکھ تیس ہزار سے زیادہ افراد کو اغوا کیا گیا ہے۔ اندازہ ہے کہ کم از کم ہزار خواتین اور لڑکیوں کا ریپ کیا گیا ہے۔ اس شدید تشدد نے ملک میں بے چینی اور خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔Also readبی بی سی اردو کی نئی ایپ کا آغاز، اب براہِ راست خبریں موبائل پر
طالبان نام کی حقیقت اور ماخذ
بہت سے عسکریت پسند گروہ خود کو طالبان کہتے ہیں جس پر تحقیق کی ضرورت تھی۔ میں نے ہیٹی کے آن لائن میڈیا ادارے کے مدیرِ اعلیٰ سے رابطہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نام براہ راست افغان طالبان سے لیا گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ افغان طالبان بہادر گروہ ہیں جو کسی خطرے سے نہیں ڈرتے۔ ہیٹی کے گروہ بھی اسی بہادری اور بے خوفی کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ٹک ٹاک پر جیف گویرا کا اکاؤنٹ بھی شیئر کیا۔
ہیٹی میں حکومتی بحران اور کنٹرول
ہیٹی جس کی آبادی ایک کروڑ دس لاکھ سے زیادہ ہے، معاشی چیلنجز کا شکار ہے۔ گزشتہ دس برسوں سے وہاں کوئی انتخابات نہیں ہوئے۔ پانچ سال قبل ہیٹی کے صدر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ان تخریبی گروہوں نے حکومت کے لیے چیلنجز میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ گروہ دارالحکومت پورٹ او پرنس کے اسی فیصد حصے پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی فاؤنڈیشن کے سربراہ رومن لو کے مطابق گروہوں کی تعداد ڈیڑھ سو سے دو سو کے درمیان ہے۔
رومن لو کی رپورٹ اور علاقائی صورتحال
رومن لو کا کہنا ہے کہ وہ دارالحکومت جانے والی تمام سڑکوں پر قابض ہیں۔ اگر آپ دارالحکومت جانا چاہتے ہیں تو آپ کو دہشت گرد گروہوں کی چوکیوں سے گزرنا ہوگا۔ وہ بندرگاہیں بھی کنٹرول کرتے ہیں جہاں سے سامان منتقل ہوتا ہے۔ آپ کو ان چوکیوں پر ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ بین الاقوامی ہوائی اڈے بند ہیں اور وہ صوبوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔
اقوام متحدہ کی رپورٹ اور بین الاقوامی ردعمل
اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی ادارے ان گروہوں کو باغی گروہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے ارکان دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انصاف اور برابری کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان ہی گروہوں میں سے ایک کے رہنما نے ہیٹی کی سینیٹ کے انتخابات میں حصہ لیا۔ اس رہنما نے انتخابات میں کامیابی بھی حاصل کر لی۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے۔
ہیٹی میں جاری بحران نے بین الاقوامی برادری کو چیلنج کا سامنا کروایا ہے۔ یہاں کے عوام کو روزمرہ کی بنیادوں پر تشدد کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس صورتحال کو گہرے تشویشناک قرار دیتی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر مدد اور مداخلت کی اپیلیں جاری ہیں۔ امید ہے کہ جلد ہی ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی۔
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