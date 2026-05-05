ہیڈی کلم میٹ گالا میں ایک زندہ مجسمہ بن کر نمودار ہوئیں

ہیڈی کلم نے فوم اور لیٹیکس کے کسٹم couture میں ایک مجسمہ نما "زندہ مجسمہ" کے طور پر میٹ گالا میں سب کو حیران کر دیا۔ یہ ایونٹ فیشن، فن اور ثقافت کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔
ہیڈی کلم نے فوم اور لیٹیکس کے کسٹم couture میں ایک مجسمہ نما "زندہ مجسمہ" کے طور پر سب کو حیران کر دیا۔ نیویارک میں 2026 میٹ گالا ایک حیران کن فیشن ایونٹ ثابت ہوا، جہاں haute couture، تصوراتی فن، اور اعلیٰ پروفیل مشہور شخصیات کی کہانیوں کا امتزاج دیکھنے کو ملا۔ میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ نے خود کو ایک عالمی رن وے میں تبدیل کر لیا، جس کا تھیم "Costume Art" تھا۔ یہ شام فیشن کے ارتقاء کا ایک واضح ثبوت تھی، جو کہ immersive، اظہار انگیز، اور جذباتی طور پر بھرپور بصری فن میں تبدیل ہو رہی ہے۔ سپر ماڈل ہیڈی کلم نے رات کے سب سے دلکش تصوراتی بیانات میں سے ایک پیش کیا، مائیک مرینو کے ذریعہ بنائے گئے ایک کسٹم مجسماتی تخلیق میں نقاب پوش، مجسمہ نما شخصیت کے طور پر نمودار ہوئی۔ فوم اور لیٹیکس سے بنا یہ ensemble کلم کو ایک زندہ نوادرات کے طور پر دوبارہ تصور کرتا ہے، جو کلاسیکی مجسمہ سازی جیسے کہ Veiled Vestal سے متاثر ہے۔ اس کا نتیجہ texture اور illusion کا ایک غیر حقیقی امتزاج تھا، جو انسانی شکل اور میوزیم کے قابل تنصیب کے درمیان کی حد کو ختم کر رہا تھا۔ ڈیجیٹل تخلیق کار اور Vogue کی نمائندہ ایمہ چیمبرلین چھٹے میٹ گالا کے لیے ایک زیادہ introspective اور refined artistic سمت کے ساتھ واپس آئیں۔ Miguel Castro Freitas کے ذریعہ بنائے گئے ایک کسٹم Mugler تخلیق میں ملبوس، اس کے look نے ایک subtle، moody undertone کے ساتھ ایک fluid watercolor dreamscape کو یاد دلایا۔ چیمبرلین نے اپنے ensemble کو فیشن کو fine art کے طور پر ظاہر کرنے کے طور پر بیان کیا، جو اس کی تخلیقی طور پر افزودہ پرورش اور اس کے اس یقین میں جڑے ہوئے ہے کہ لباس جذباتی مناظر اور ذاتی کہانیوں کو mirror کر سکتا ہے۔ اداکارہ بلیک لِولی نے ایک شاندار red carpet resurgence کے ساتھ توجہ حاصل کی، 2006 کی ایک archival Atelier Versace تخلیق اور bespoke Lorraine Schwartz jewellery کے ساتھ نمودار ہوئی۔ اس کی واپسی glamour اور gravity دونوں لے کر آئی، جو حالیہ ذاتی سرخیوں کے ذریعہ بڑھا دی گئی تھی، جس نے اس کی موجودگی کو شام کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے لمحات میں سے ایک بنا دیا۔ فیشن کو storytelling میں تبدیل کرنے کے لیے مشہور، لِولی نے ایک بار پھر archival elegance اور couture legacy میں ڈوبی ہوئی symbolism کو اپنایا۔ فلمی توانائی مزید بڑھ گئی جب The Devil Wears Prada 2 کی ایملی بلنٹ ایک commanding Ashi Studio couture ensemble میں پہنچی۔ شیشے کے beadwork، corseted precision، اور dramatic fringe سے مزین اس کے سیاہ architectural silhouette کو Mikimoto pearl اور diamond jewellery suite کے ساتھ مزید بلند کیا گیا۔ اس look نے بلنٹ کی evolving couture identity کو ظاہر کیا، restraint اور opulent craftsmanship کے درمیان توازن برقرار رکھا۔ اس کے ساتھ ہی، اس کے co-stars اور خاندان کے افراد کے ساتھ carpet پر reunion نے شام کو layered cinematic nostalgia سے بھر دیا، جو ہالی ووڈ کی storytelling کو فیشن کے high-art narrative کے ساتھ مزید جوڑ رہا تھا۔ میٹ گالا نہ صرف فیشن کی ایک تقریب تھی بلکہ یہ فن، ثقافت اور مشہور شخصیات کا ایک انوکھا امتزاج تھا، جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کیا۔ ہیڈی کلم کی مجسمہ نما شکل، ایمہ چیمبرلین کا watercolor dreamscape، بلیک لِولی کی archival elegance، اور ایملی بلنٹ کی architectural couture نے ثابت کر دیا کہ فیشن صرف لباس نہیں ہے، بلکہ یہ اظہار، کہانی، اور فن کا ایک ذریعہ ہے.
ہیڈی کلم نے فوم اور لیٹیکس کے کسٹم couture میں ایک مجسمہ نما "زندہ مجسمہ" کے طور پر سب کو حیران کر دیا۔ نیویارک میں 2026 میٹ گالا ایک حیران کن فیشن ایونٹ ثابت ہوا، جہاں haute couture، تصوراتی فن، اور اعلیٰ پروفیل مشہور شخصیات کی کہانیوں کا امتزاج دیکھنے کو ملا۔ میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ نے خود کو ایک عالمی رن وے میں تبدیل کر لیا، جس کا تھیم "Costume Art" تھا۔ یہ شام فیشن کے ارتقاء کا ایک واضح ثبوت تھی، جو کہ immersive، اظہار انگیز، اور جذباتی طور پر بھرپور بصری فن میں تبدیل ہو رہی ہے۔ سپر ماڈل ہیڈی کلم نے رات کے سب سے دلکش تصوراتی بیانات میں سے ایک پیش کیا، مائیک مرینو کے ذریعہ بنائے گئے ایک کسٹم مجسماتی تخلیق میں نقاب پوش، مجسمہ نما شخصیت کے طور پر نمودار ہوئی۔ فوم اور لیٹیکس سے بنا یہ ensemble کلم کو ایک زندہ نوادرات کے طور پر دوبارہ تصور کرتا ہے، جو کلاسیکی مجسمہ سازی جیسے کہ Veiled Vestal سے متاثر ہے۔ اس کا نتیجہ texture اور illusion کا ایک غیر حقیقی امتزاج تھا، جو انسانی شکل اور میوزیم کے قابل تنصیب کے درمیان کی حد کو ختم کر رہا تھا۔ ڈیجیٹل تخلیق کار اور Vogue کی نمائندہ ایمہ چیمبرلین چھٹے میٹ گالا کے لیے ایک زیادہ introspective اور refined artistic سمت کے ساتھ واپس آئیں۔ Miguel Castro Freitas کے ذریعہ بنائے گئے ایک کسٹم Mugler تخلیق میں ملبوس، اس کے look نے ایک subtle، moody undertone کے ساتھ ایک fluid watercolor dreamscape کو یاد دلایا۔ چیمبرلین نے اپنے ensemble کو فیشن کو fine art کے طور پر ظاہر کرنے کے طور پر بیان کیا، جو اس کی تخلیقی طور پر افزودہ پرورش اور اس کے اس یقین میں جڑے ہوئے ہے کہ لباس جذباتی مناظر اور ذاتی کہانیوں کو mirror کر سکتا ہے۔ اداکارہ بلیک لِولی نے ایک شاندار red carpet resurgence کے ساتھ توجہ حاصل کی، 2006 کی ایک archival Atelier Versace تخلیق اور bespoke Lorraine Schwartz jewellery کے ساتھ نمودار ہوئی۔ اس کی واپسی glamour اور gravity دونوں لے کر آئی، جو حالیہ ذاتی سرخیوں کے ذریعہ بڑھا دی گئی تھی، جس نے اس کی موجودگی کو شام کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے لمحات میں سے ایک بنا دیا۔ فیشن کو storytelling میں تبدیل کرنے کے لیے مشہور، لِولی نے ایک بار پھر archival elegance اور couture legacy میں ڈوبی ہوئی symbolism کو اپنایا۔ فلمی توانائی مزید بڑھ گئی جب The Devil Wears Prada 2 کی ایملی بلنٹ ایک commanding Ashi Studio couture ensemble میں پہنچی۔ شیشے کے beadwork، corseted precision، اور dramatic fringe سے مزین اس کے سیاہ architectural silhouette کو Mikimoto pearl اور diamond jewellery suite کے ساتھ مزید بلند کیا گیا۔ اس look نے بلنٹ کی evolving couture identity کو ظاہر کیا، restraint اور opulent craftsmanship کے درمیان توازن برقرار رکھا۔ اس کے ساتھ ہی، اس کے co-stars اور خاندان کے افراد کے ساتھ carpet پر reunion نے شام کو layered cinematic nostalgia سے بھر دیا، جو ہالی ووڈ کی storytelling کو فیشن کے high-art narrative کے ساتھ مزید جوڑ رہا تھا۔ میٹ گالا نہ صرف فیشن کی ایک تقریب تھی بلکہ یہ فن، ثقافت اور مشہور شخصیات کا ایک انوکھا امتزاج تھا، جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کیا۔ ہیڈی کلم کی مجسمہ نما شکل، ایمہ چیمبرلین کا watercolor dreamscape، بلیک لِولی کی archival elegance، اور ایملی بلنٹ کی architectural couture نے ثابت کر دیا کہ فیشن صرف لباس نہیں ہے، بلکہ یہ اظہار، کہانی، اور فن کا ایک ذریعہ ہے
ہیڈی کلم میٹ گالا کوتور فیشن فن ثقافت مشہور شخصیات ایونٹ نیویارک ایمہ چیمبرلین بلیک لِولی ایملی بلنٹ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bridal Couture Week: Karismash by Ahson Shoaib’s Dastaan-e-Mohabbat through Sheraz Ahmad’s lensThe 18th edition of the country’s biggest, most illustrious and most sought-after bridal fashion show, Bridal Couture Week, 2020 has just started braving
Read more »
Celebrities stun at Hum Bridal Couture Week 2022 rampAs the wedding season arrived, Hum TV arranged the biggest three day bridal event 20th edition of Pantene Hum Bridal Couture Week 2022 (PHBCU) held on 18th,
Read more »
‘Bol Hu’ singing sensation performs liveYoung singing sensation Syeda Hadiya Hashmi performed live at Pantene Hum Bridal Couture Week 2022 (PHBCW) which was held recently in Karachi. Hadiya Hashmi
Read more »
Ushna Shah turns showstopper at BCW, flaunts dance moves on rampElegant Pakistani actress and model Ushna Shah turned out to be a show-stopper for her friend’s bridal collection at second day of Bridal Couture Week (BCW).
Read more »
Jacqueline Fernandez dazzles in Pakistani bridal couture brandPakistan’s pioneer bridal couture brand Lajwanti recently contracted with the UAE-based premium magazine ‘Masala’ for which they selected
Read more »
Met Gala 2024: Isha Ambani turns heads in sari gown which took 10,000 hours to craftIsha Ambani, the Managing Director of Reliance Retail, donned a bespoke hand-embroidered haute couture sari ensemble by Indian des...
Read more »