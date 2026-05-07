یاسر نواز کا کراچی کی شدید گرمی میں انسانیت کی خدمت کا بے مثال نمونہ

اداکار یاسر نواز اور ان کے ساتھیوں نے کراچی کی تپتی دھوپ میں مزدوروں اور غریبوں کے لیے ٹھنڈے جوس کی سبیل لگائی جس نے لوگوں کے دل جیت لیے۔
کراچی کی تپتی سڑکیں اور آسمان سے آگ برساتی دھوپ ایک ایسا منظر پیش کرتی ہیں جس کا سامنا شہر کے لاکھوں باشندوں کو روزانہ کرنا پڑتا ہے، لیکن جب گرمی کی شدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو ان لوگوں کی حالت ناقابل بیان ہو جاتی ہے جو کھلے آسمان تلے سخت محنت مزدوری کرتے ہیں۔ حال ہی میں کراچی میں ایک شدید ہیٹ ویو کے دوران اداکار اور فلم ساز یاسر نواز نے ایک ایسی پہل کی جس نے سوشل میڈیا پر تعریفوں کی ایک لہر دوڑا دی ہے۔ یاسر نواز اور ان کے دوستوں نے شہر کی مصروف ترین سڑکوں پر ایک موبائل جوس ڈسٹری بیوشن پوائنٹ قائم کیا تاکہ ان محنت کش بھائیوں کی پیاس بجھائی جا سکے جو شدید گرمی کے باوجود اپنے خاندانوں کی کفالت کے لیے سڑکوں پر سخت مشقت کر رہے ہیں۔ اس اقدام کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ اسے کسی بڑے اشتہاری مہم یا دکھاوے کے طور پر پیش نہیں کیا گیا بلکہ یہ خالصتاً انسانی ہمدردی اور سماجی ذمہ داری کا ایک سادہ مگر مؤثر اظہار تھا جس نے دلوں کو چھو لیا۔ ویڈیو فوٹیج میں کراچی کی روزمرہ کی بھگدڑ اور زندگی کی تگ و دو دکھائی دیتی ہے جہاں ٹریفک کا شور، موٹر سائیکلوں کی گونج اور رکشوں کی طویل قطاریں تپتے ہوئے موسم میں مزید مشکل پیدا کر رہی تھیں۔ اس سال گرمی کی شدت پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ محسوس کی گئی جس نے دیہاڑی دار مزدوروں، رکشہ ڈرائیوروں اور ڈیلیوری رائیڈرز کے لیے کام کرنا ایک اذیتناک عمل بنا دیا تھا۔ ان لوگوں کے لیے دھوپ میں گھنٹوں کھڑے رہنا یا سفر کرنا صحت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ ایسے میں یاسر نواز اور ان کے ساتھیوں نے ایک بڑا انسولیٹڈ کولر تیار کیا جس میں برف جیسا ٹھنڈا آم کا جوس بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے نہ صرف جوس فراہم کیا بلکہ اسے سٹیل کے گلاسوں میں پیش کیا تاکہ صفائی کا خیال رکھا جا سکے اور پینے والوں کو فوری طور پر تازگی اور سکون کا احساس ہو سکے۔ جب تھکے ہارے مزدور اور شدید پیاس سے بے حال رائیڈرز اس سبیل پر پہنچے تو ان کے چہروں پر سکون اور اطمینان کی جھلک واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ اس اقدام کا ایک نہایت جذباتی پہلو ان بے سہارا لوگوں کے ردعمل میں چھپا تھا جنہوں نے اس چھوٹی سی مدد کو ایک بڑی نعمت قرار دیا۔ تعمیراتی کام کرنے والے مزدوروں اور سڑکوں پر دوڑنے والے ڈرائیوروں نے گفتگو کے دوران بتایا کہ اس تپتی دھوپ میں ٹھنڈا پانی یا جوس ملنا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا کیونکہ اکثر اوقات ان کے پاس ٹھنڈے مشروبات خریدنے کے لیے اضافی رقم نہیں ہوتی۔ یہ عمل پاکستان کی اس قدیم اور خوبصورت روایت سبیل کی عکاسی کرتا ہے جہاں لوگ گرمیوں یا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں راہگیروں کے لیے پانی اور شربت کا انتظام کرتے ہیں تاکہ کسی پیاسے کی پیاس بجھائی جا سکے۔ یاسر نواز کی اس کوشش نے ثابت کر دیا کہ سماجی تبدیلی لانے کے لیے ہمیشہ بہت بڑے بجٹ یا بڑی تنظیموں کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایک نیک نیت اور چھوٹے سے قدم سے بھی کسی کی زندگی میں بڑی راحت پیدا کی جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے اس عمل کی بھرپور تعریف کرتے ہوئے کہا کہ عوامی شخصیات کو اپنے اثر و رسوخ کو اس طرح کے مثبت کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے تاکہ عام لوگ بھی دوسروں کی مدد کے لیے تیار ہو سکیں۔ آج کے دور میں جہاں لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، ایسے اقدامات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم ایک معاشرے کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کا دکھ بانٹنا ہی اصل انسانیت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسانیت کی خدمت ہی سب سے بڑا مذہب ہے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہی اصل کامیابی ہے۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں زندگی کی رفتار بہت تیز ہے، وہاں کسی اجنبی کے لیے ٹھنڈے پانی کا گلاس فراہم کرنا بھی ایک عظیم عمل ہے جو معاشرے میں محبت اور بھائی چارے کے جذبات کو فروغ دیتا ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی مل کر ایک بڑے مثبت بدلاؤ کا سبب بنتی ہیں اور دوسروں کو بھی خیر کے کاموں کی طرف راغب کرتی ہیں.
