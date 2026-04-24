یامی گوتم نے ’حق‘ کے لیے پڑھی قرآن پاک، ہدایتکار کا انکشاف

بالی ووڈ فلم ’حق‘ کی اداکارہ یامی گوتم نے اپنے کردار کو حقیقت کے قریب لانے کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ کیا، ہدایتکار سپرن ورما نے انکشاف کیا۔ فلم میں اسلامی قوانین اور سماجی پہلوؤں پر ڈیڑھ سال کی تحقیق کی گئی۔
بالی ووڈ کی نئی فلم ’حق‘ کے ہدایتکار سپرن ورما نے فلم کی مرکزی اداکارہ یامی گوتم کے کردار کو حقیقت کے قریب لانے کے لیے کیے گئے ان کے منفرد اقدامات کے بارے میں انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یامی گوتم نے فلم میں اپنے کردار ’ شازیہ بانو ‘ کو مکمل طور پر سمجھنے اور اس کی روح تک پہنچنے کے لیے باقاعدگی سے قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور اس کے معانی کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ عمل تقریباً چار ماہ تک جاری رہا، جس کے دوران اداکارہ نے اسلام ی ثقافت اور روایات کو گہرائی سے جاننے کی کوشش کی۔ برطانیہ کے ایک معروف نشریاتی ادارے کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں سپرن ورما نے اس بات پر زور دیا کہ فلم کی تیاری کے دوران یامی گوتم کی جانب سے قرآن پاک کا مطالعہ محض رسمی نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے کردار کی پیچیدگیوں اور پس منظر کو سمجھنے کا ایک اہم حصہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ فلم میں قرآن پاک کے متعدد حوالہ جات بھی شامل کیے گئے ہیں، جو کہانی کو ایک منفرد اور گہری جہت دیتے ہیں۔ اس لیے فلم کا اختتام ’اقراء‘ (پڑھو) کے مقدس لفظ پر کیا گیا ہے، جو علم کی اہمیت اور جستجو کا پیغام دیتا ہے۔ سپرن ورما نے اس بات کا اظہار کیا کہ آج کے دور میں اسلام کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں اور غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں۔ معلومات کی اس کثرت کے باوجود، سچ کو جانچنا اور درست معلومات تک پہنچنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد فلم ’حق‘ کے ذریعے ناظرین تک اسلام کے بارے میں زیادہ مستند اور درست معلومات پہنچانا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فلم کسی خاص مذہب کی ترویج کے لیے نہیں، بلکہ سماج میں موجود غلط تصورات کو دور کرنے اور حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہدایتکار نے مزید بتایا کہ ان کے کئی قریبی دوست مسلمان ہیں اور وہ بطور ہدایتکار مسلمان کمیونٹی کے تجربات اور احساسات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے مسلسل تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فلم کی تیاری کے دوران تقریباً ڈیڑھ سال تک اسلام ی قوانین، سماجی رسم و رواج اور مسلم خواتین کی زندگیوں کے مختلف پہلوؤں پر گہری تحقیق کی گئی۔ سپرن ورما نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ فلم میں ’ تین طلاق ‘ جیسے حساس موضوعات پر موجود غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ مہر کے تصور کو ایک سماجی معاہدے کے طور پر اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر یہ کہانی 40 سال پرانی ہے تو اصل سوال یہ ہے کہ اس عرصے میں خواتین کی زندگیوں میں کیا حقیقی تبدیلی آئی ہے، کیونکہ آج بھی بہت سی خواتین معاشرتی دباؤ، تعصب اور حقوق کے مسائل سے نبردآزما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلم کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ فلم ’حق‘ شازیہ بانو نامی ایک خاتون کی حقیقی کہانی پر مبنی ہے، جو ایک وکیل عباس خان سے محبت کرتی ہے، لیکن ان کے خفیہ طور پر دوسری شادی کرنے کے بعد ان کے تعلقات خراب ہوجاتے ہیں۔ شازیہ انصاف کے لیے عدالت سے رجوع کرتی ہے اور اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہے۔ یہ کہانی جگنا وورا کی کتاب ’بانو: بھارت کی بیٹی‘ سے ماخوذ ہے اور حقیقی واقعات سے متاثر ہے۔ فلم میں یامی گوتم کے ساتھ عمران ہاشمی نے بھی مرکزی کردار ادا کیا ہے.
بالی ووڈ کی نئی فلم ’حق‘ کے ہدایتکار سپرن ورما نے فلم کی مرکزی اداکارہ یامی گوتم کے کردار کو حقیقت کے قریب لانے کے لیے کیے گئے ان کے منفرد اقدامات کے بارے میں انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یامی گوتم نے فلم میں اپنے کردار ’شازیہ بانو‘ کو مکمل طور پر سمجھنے اور اس کی روح تک پہنچنے کے لیے باقاعدگی سے قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور اس کے معانی کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ عمل تقریباً چار ماہ تک جاری رہا، جس کے دوران اداکارہ نے اسلامی ثقافت اور روایات کو گہرائی سے جاننے کی کوشش کی۔ برطانیہ کے ایک معروف نشریاتی ادارے کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں سپرن ورما نے اس بات پر زور دیا کہ فلم کی تیاری کے دوران یامی گوتم کی جانب سے قرآن پاک کا مطالعہ محض رسمی نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے کردار کی پیچیدگیوں اور پس منظر کو سمجھنے کا ایک اہم حصہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ فلم میں قرآن پاک کے متعدد حوالہ جات بھی شامل کیے گئے ہیں، جو کہانی کو ایک منفرد اور گہری جہت دیتے ہیں۔ اس لیے فلم کا اختتام ’اقراء‘ (پڑھو) کے مقدس لفظ پر کیا گیا ہے، جو علم کی اہمیت اور جستجو کا پیغام دیتا ہے۔ سپرن ورما نے اس بات کا اظہار کیا کہ آج کے دور میں اسلام کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں اور غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں۔ معلومات کی اس کثرت کے باوجود، سچ کو جانچنا اور درست معلومات تک پہنچنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد فلم ’حق‘ کے ذریعے ناظرین تک اسلام کے بارے میں زیادہ مستند اور درست معلومات پہنچانا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فلم کسی خاص مذہب کی ترویج کے لیے نہیں، بلکہ سماج میں موجود غلط تصورات کو دور کرنے اور حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہدایتکار نے مزید بتایا کہ ان کے کئی قریبی دوست مسلمان ہیں اور وہ بطور ہدایتکار مسلمان کمیونٹی کے تجربات اور احساسات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے مسلسل تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فلم کی تیاری کے دوران تقریباً ڈیڑھ سال تک اسلامی قوانین، سماجی رسم و رواج اور مسلم خواتین کی زندگیوں کے مختلف پہلوؤں پر گہری تحقیق کی گئی۔ سپرن ورما نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ فلم میں ’تین طلاق‘ جیسے حساس موضوعات پر موجود غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ مہر کے تصور کو ایک سماجی معاہدے کے طور پر اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر یہ کہانی 40 سال پرانی ہے تو اصل سوال یہ ہے کہ اس عرصے میں خواتین کی زندگیوں میں کیا حقیقی تبدیلی آئی ہے، کیونکہ آج بھی بہت سی خواتین معاشرتی دباؤ، تعصب اور حقوق کے مسائل سے نبردآزما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلم کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ فلم ’حق‘ شازیہ بانو نامی ایک خاتون کی حقیقی کہانی پر مبنی ہے، جو ایک وکیل عباس خان سے محبت کرتی ہے، لیکن ان کے خفیہ طور پر دوسری شادی کرنے کے بعد ان کے تعلقات خراب ہوجاتے ہیں۔ شازیہ انصاف کے لیے عدالت سے رجوع کرتی ہے اور اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہے۔ یہ کہانی جگنا وورا کی کتاب ’بانو: بھارت کی بیٹی‘ سے ماخوذ ہے اور حقیقی واقعات سے متاثر ہے۔ فلم میں یامی گوتم کے ساتھ عمران ہاشمی نے بھی مرکزی کردار ادا کیا ہےPlease follow us on Google to support us
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