یشر پارٹی لیڈر گادی آئزن کٹ نے ایویگڈور لیبرمن کے ساتھ اتحادی معاہدہ کیا
اسرائیل کے سابق فوجی سربراہ گادی آئزن کٹ نے ایویگڈور لیبرمن کے ساتھ اتحادی معاہدہ کر کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو ہٹانے کی کوشش جاری رکھی ہے۔
اسرائیل کی یشر پارٹی کے لیڈر اور سابق فوجی سربراہ گادی آئزن کٹ نے اتوار کو ایویگڈور لیبرمن کے ساتھ ایک اہم اتحادی معاہدہ طے پایا ہے۔ یہ اقدام آخر ماہ ہونے والے انتخابات کے بعد نئے حکومتی اتحاد کو تشکیل دینے کی کوشش کا حصہ ہے۔ اس معاہدے کا مقصد بنیادی طور پر وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی قیادت میں موجود حکومت کو ہٹانا ہے۔
اتحادی معاہدے کی تفصیلات اور سیٹ
یشر پارٹی نے تصدیق کی ہے کہ گادی آئزن کٹ نے ایویگڈور لیبرمن سے منگل کی صبح ملاقات کی تھی۔ ان دونوں رہنماؤں نے فوری طور پر ایک معاہدے پر رضامندی ظاہر کی جو انتخابات کے بعد اب تک کا پہلا ایسا اتحاد ہے۔ یہ معاہدہ اس لیے حیران کن قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ ایویگڈور لیبرمن نے پہلے عرب اقلیتی جماعتوں کی حمایت کے بغیر حکومت بنانے کا اظہار کیا تھا۔Also readFederal cabinet approves sugar sector deregulation policy
سیاسی حلقوں میں ردعمل اور اختلافات
اسرائیلی پارلیمان نوومبر کی دس تاریخ کو سوئمن آف ہوئی لیکن نئی حکومت بننے میں ناکام رہی۔ صدر آئزن ہرڑزک نے گادی آئزن کٹ کو حکومت بنانے کا اختیار سونپا ہے جبکہ بنیامین نیتن یاہو ابھی بھی کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے طور پر خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی لیکنڈ پارٹی اور دیگر الائنس نے الیکشن میں اپنی کامیابی کے باوجود اکثریت کھو دی ہے۔
سیٹ کی تعداد اور ممکنہ حلفائے
نیتن یاہو کی الائنس کو 120 نشستوں والی کنیسیٹ میں 53 نشستیں حاصل ہوئی ہیں۔ اس کے برعکس، گادی آئزن کٹ کی یشر پارٹی، جس نے 21 نشستیں جیتیں، اور دیگر پارٹنرز کو مل کر 48 نشستیں حاصل ہیں۔ تاہم، ان کے پاس 19 نشستوں والی عرب اقلیتی جماعتوں کی حمایت کی امید ہے جو بنیادی طور پر نیتن یاہو کے سخت مخالف ہیں۔
حکومت تشکیل کے مراحل اور اگلا قدم
گادی آئزن کٹ کے پاس دسمبر کی چھ تاریخ تک حکومت تشکیل دینے کے لیے 28 دن کا مینڈیٹ ہے۔ اگر وہ ناکام رہتے ہیں تو انہیں 14 دن کی توسیع کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا تو اگلے سال نئے انتخابات ہوں گے۔ اس دوران، دیموکریٹس پارٹی نے بھی گادی آئزن کٹ کے ساتھ مذاکرات معطل کر دیے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ لیکنڈ پارٹی کے ساتھ یوٹی حکومت کی بات چیت جاری ہے۔
نتائج اور مستقبل کی ممکنہ صورتحال
اس نئے اتحادی معاہدے کا مقصد ایک متبادل حکومتی ڈھانچہ فراہم کرنا ہے جو نیتن یاہو کی پالیسیوں کا متبادل پیش کر سکے۔ یہ اقدام اسرائیلی سیاست میں ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ تمام فریقین اب اس بات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں کہ آیا یہ اتحاد مستقل ہوگا یا نہیں۔ مستقبل قریب میں مزید سیاسی تطورات کا سامنا ممکن ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics