یقین کا سفر کو نو سال مکمل: سجل علی نے زوبیہ خلیل کے کردار کو یاد کرکے مداحوں کو پرانی یادوں میں مبتلا کردیا

اداکارہ سجل علی نے اپنے مقبول ڈرامے 'یقین کا سفر' کی نویں سالگرہ کے موقع پر اپنے کردار زوبیہ خلیل کو یاد کیا اور اپنے مداحوں اور ساتھی اداکاروں کے دلوں میں پرانی یادوں کی لہر دوڑا دی۔
مشہور اداکارہ سجل علی نے حال ہی میں اپنی یادوں کے دریچوں کو کھولتے ہوئے اپنے ایک نہایت یادگار کردار کو دوبارہ یاد کیا، جس نے مداحوں اور ساتھی اداکاروں کے دلوں میں پرانی یادوں کی لہر دوڑا دی۔ بلاک بسٹر ڈرامے یقین کا سفر کی ریلیز کو نو سال مکمل ہونے کے موقع پر، سجل نے اپنے ناقابل فراموش کردار، زوبیہ خلیل کے بارے میں بات کی۔ انسٹاگرام پر، سجل نے زوبیہ خلیل ، جسے بعد میں ڈاکٹر زوبیہ اص فندیار کے نام سے بھی جانا گیا، کے کردار میں اپنے سفر کی یاد میں ایک دلکش پوسٹ اور کئی کہانیاں شیئر کیں۔ اپنی ایک
کہانی میں، انہوں نے ایک نہایت معنی خیز جملہ لکھا: اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو... سحر ضرور آتی ہے، جو ان کے کردار کے اندرونی عزم اور مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیت کی عکاسی کرتا ہے۔ سجل علی کی زوبیہ خلیل کے روپ میں اداکاری کو انتہائی گہرائی اور جذباتی طاقت کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور اس نے پاکستانی ٹیلی ویژن میں ایک نیا معیار قائم کیا۔ روایتی ہیروز کے برعکس، سجل نے ایک سنجیدہ اور پرتوں والی اداکاری کا مظاہرہ کیا، جس میں انہوں نے باریک اشاروں اور تاثرات سے بھرپور آنکھوں کے ذریعے اندرونی طاقت اور خاموش استقامت کو نمایاں کیا۔ جیسے جیسے ان کا کردار ڈاکٹر زوبیہ اص فندیار کے روپ میں پروان چڑھا، وہ شفا یابی اور نجات کی علامت بن گئیں، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ گہرے دکھ اور مصائب کے بعد بھی ذاتی ترقی اور کامیابی ممکن ہے۔ احد رضا میر، جنہوں نے ڈاکٹر اص فندیار کا کردار ادا کیا، کے ساتھ ان کی آن اسکرین کیمسٹری نے کہانی کو مزید بلند کیا، جس نے اسے ٹیلی ویژن کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے آہستہ آہستہ پروان چڑھنے والے رومانوی قصوں میں سے ایک بنا دیا۔ یقین کا سفر آج بھی ایک سنگ میل سمجھا جانے والا ڈرامہ ہے، جو اپنی حقیقت پسندانہ کہانی اور معاشرتی مسائل کے تانے بانے کی وجہ سے سراہا جاتا ہے۔ اپنے کرداروں کے متوازی سفروں کے ذریعے، یہ سیریز استقامت، شفا یابی، اور المیے کے بعد مقصد تلاش کرنے کا ایک طاقتور پیغام دیتی ہے، جس نے اسے ناظرین کے دلوں میں ایک لازوال پسندیدہ بنادیا ہے۔ اس ڈرامے کی کامیابی کا سہرا نہ صرف کہانی اور ہدایت کاری کو جاتا ہے، بلکہ سجل علی کی غیر معمولی اداکاری کو بھی جاتا ہے، جس نے زوبیہ خلیل کے کردار کو امر کر دیا اور اسے ایک ایسا کردار بنادیا جسے مداح آج بھی بہت شدت سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ کس طرح فنکارانہ پیشکشیں ہمارے دلوں اور ذہنوں پر گہرا اثر چھوڑ سکتی ہیں اور ہمیں امید اور حوصلہ فراہم کر سکتی ہیں
سجل علی یقین کا سفر زوبیہ خلیل پاکستانی ڈرامے یادگار کردار