یمنی فوج کی 854 کارروائیوں میں 193 حوثی قتل یا زخمی
یمنی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ فجر یمن آپریشن کے تحت 854 فوجی کارروائیوں میں 193 حوثی باغی ہلاک یا زخمی ہوئے جبکہ 81 عسکری گاڑیاں تباہ ہوگئیں۔
یمنی فوج نے جمعہ کو ایک سرکاری بیان جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حوثی باغی وں کے خلاف مختلف محاذوں پر کی گئیں 854 فوجی کارروائیوں کے دوران 193 حوثی رہنما اور جنگجو ہلاک یا زخمی ہو گئے ہیں۔
ان کارروائیوں کے نتیجے میں 81 فوجی گاڑیاں اور دیگر عسکری سازوسامان کو بھی تباہ یا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ معلومات یمنی فوج کے ترجمان میجر ماجد النزیلی نے جمعے کو عوامی مزاحمتی فورسز کی معاونت کے ساتھ کی جانے والی ان آپریشنز کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے دیں۔Also readOGDCL, Baker Hughes partner to boost oil and gas output
854 فوجی کارروائیوں کی تفصیلات
یمنی فوج نے واضح کیا کہ یہ تمام کارروائیاں ''فجرِ یمن'' آپریشن کے تحت مختلف محاذوں پر کی گئیں۔ اس آپریشن میں سرکاری فوج کو عوامی مزاحمتی فورسز کی جانب سے مکمل فوجی اور لوجسٹک معاونت حاصل تھی۔ ترجمان کے مطابق گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران حوثی باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔
فوجی بیان کے مطابق ان کارروائیوں میں 31 فضائی حملے، 687 توپ خانے سے گولہ باری، ڈرونز کے ذریعے 91 حملے اور راکٹ لانچرز سے 45 حملے شامل تھے۔ ان تمام اعداد و شمار کی بنیاد پر یمنی فوج کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں حوثی باغیوں کو جانی اور عسکری سازوسامان کے حوالے سے بھاری نقصان پہنچا ہے۔
ماجر ماجد النزیلی کا بیان
یمنی فوج کے ترجمان میجر ماجد النزیلی نے بتایا کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران حوثی باغیوں کے ٹھکانوں اور اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ کارروائیوں میں فضائی، زمینی اور ڈرون آپریشنز کا مشترکہ استعمال کیا گیا۔
میجر ماجد النزیلی کے مطابق ان کارروائیوں کا مقصد حوثی باغیوں کی فوجی صلاحیتوں کو ختم کرنا اور ان کے عسکری آلات کو تباہ کرنا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان آپریشنز سے باغیوں کی تحریک میں کمی واقع ہوئی ہے۔
آزاد ذرائع سے تصدیق کی ضرورت
تاہم ان دعوؤں کی آزاد ذرائع سے تصدیق سامنے نہیں آئی۔ خبر رساں ادارے انادولو کے مطابق یمنی فوج نے جمعے کو جاری بیان میں یہ معلومات فراہم کی ہیں۔ تاہم بیرونی تجزیہ کاروں اور آزاد نیوز آگنسیز کی جانب سے ان اعداد و شمار کی توثیق ابھی تک نہیں کی گئی ہے۔
حوثی باغیوں کی جانب سے بھی اس بارے میں کوئی باقاعدہ ردعمل یا تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ علاقائی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس قسم کے دعوؤں کی خود انحصارانہ تصدیق مشکل ہوتی ہے کیونکہ جنگی علاقے میں رسائی محدود ہوتی ہے۔
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