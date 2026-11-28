یمن کے قزاقوں نے اماراتی جہاز چھوڑ دیا، عملہ سیفٹی روم میں محفوظ
متحدہ عرب امارات کے جہاز ایم وی مارسا ورگو پر قبضہ کرنے والے صومالی قزاق ناکامی پر مجبور ہونے پر جہاز چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ عملہ محفوظ کمرے میں تھا۔
متحدہ عرب امارات کی کمپنی مارسا اوشن شپنگ کا جہاز ایم وی مارسا ورگو، جس پر صومالی قزاق وں نے قبضہ کیا تھا، اب اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی یو کے ایم ٹی او نے تصدیق کی ہے کہ غیر مجاز مسلح افراد نے جہاز خالی کر دیا ہے اور اب وہ محفوظ طور پر اپنی اگلی مقررہ منزل کی طرف جا رہا ہے۔
جہاز پر قبضے کی تفصیلات اور عملے کی حفاظت
سیکیورٹی حکام کے مطابق، پاناما کے پرچم بردار یہ جہاز جنوبی یمن کے علاقے میں صومالی پناہ گزینوں میں چھپے ہوئے 6 مسلح افراد کے حملے کا شکار ہوا تھا۔ یہ افراد پنٹ لینڈ سے آئے تھے اور انہوں نے مقامی ماہی گیروں کا روپ دھارا ہوا تھا تاکہ جہاز پر چڑھ سکیں۔ ان قزاقوں نے مقامی ذرائع سے ہتھیار حاصل کیے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے خلاف کیا قدم اٹھایا جائے گا۔Also readہنگو میں تین مفاد خواہ حملہ آور ہلاک
حملے کے دوران جہاز پر موجود عملے کے 19 ارکان نے فوری طور پر اپنی جان بچانے کا انتظام کیا۔ انہوں نے جہاز کے محفوظ کمرے یعنی سیفٹی روم میں پناہ لی۔ اس فیصلے نے جہاز کے مکمل کنٹرول کو حاصل کرنے والے قزاقوں کی کوششوں کو ناکام بنا دیا، کیونکہ عملے کے بند ہو جانے سے انہوں جہاز کے آلات اور نیویگیشن کو استعمال کرنے سے قاصر رہے۔
قزاقوں کے فرار اور تاوان کی ناکام کوشش
قزاقوں نے جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن سیفٹی روم میں عملے کے محفوظ ہونے کی وجہ سے وہ مقصد میں ناکام رہے۔ مبینہ طور پر، تاوان کے مقصد میں ناکامی کے بعد اور جہاز کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں نہ لا پانے کی وجہ سے، انہیں جہاز چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تاہم، اب تک سرکاری طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کے چھوڑ جانے کی کوئی خاص ڈیل ہوئی یا وہ محض مجبوری میں واپس بھاگ گئے۔
فرانسیسی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیش نظر، عدالتی حکم کے مطابق قزاقوں کو 2 سے 5 ہزار یورو فی کس جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ رقم ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا حصہ ہے۔ برطانوی ایجنسی نے بھی تصدیق کی ہے کہ جہاز اب اپنی راہ پر چل رہا ہے اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔
عالمی بحری سیکیورٹی پر اثرات
اس واقعے سے بحری سیکیورٹی کے شعبے میں اہم درس ملتا ہے کہ کس طرح عملہ تیار ہونے سے بڑے بحرانوں سے بچا جا سکتا ہے۔ صومالی قزاقوں کی جانب سے پناہ گزینوں کے بھیس میں آ کر حملہ کرنا ایک نئی تکنیک تھی جو انہوں نے اپنائی تھی۔ تاہم، سیفٹی روم کی موجودگی اور عملے کے تربیت یافتہ ہونے نے صورتحال کو کنٹرول میں لے لیا۔
مارسا اوشن شپنگ جیسی کمپنیوں کے لیے یہ واقعہ سیکیورٹی پروٹوکولز کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ مستقبل میں بحری سفر کے دوران ایسے خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے عملے کو بار بار تربیت دینا ضروری ہے۔ یو کے ایم ٹی او نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جہاز اب مکمل طور پر محفوظ ہے اور اس کی منتقلی جاری ہے۔
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