یورپ میں اسکولوں کو بم دھمکیوں کا نشانہ، تحقیقات شروع
اطالیہ، برطانیہ اور آئرلینڈ میں سینکڑوں اسکولوں میں بم دھمکیوں والے ای میلز موصول ہونے کے بعد ہڑتال اور نقل مکانی ہوئی۔ ذمہ داروں کی شناخت کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔
اطالیہ ، برطانیہ اور آئرلینڈ میں سینکڑوں اسکول وں کو بم دھمکی وں والے ای میلز موصول ہونے کے نتیجے میں تعلیمی اداروں میں بے چینی پھیل گئی ہے۔ پولیس نے ان خطرناک پیغاموں کے منبع کی شناخت کے لیے تفتیش کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ایجنسیز نے خبردار کیا ہے کہ یہ حملے عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے کیے گئے ہیں۔
اطالیہ میں اسکولوں کی نقل مکانی
اطالیہ میں خاص طور پر روم اور دیگر بڑے شہروں میں تین سو سے زیادہ اسکولوں کو خالی کروانا پڑا۔ ای میلز میں دھمکی دی گئی تھی کہ عمارتوں میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا ہے۔ ان پیغامات میں زرا بتایا گیا تھا کہ بم ریمل کنٹرول سے چلایا جا سکتا ہے۔ دہشت گردوں نے اطالوی شہریوں اور سرکاری اہلکاروں کے خلاف سخت وارننگز بھی جاری کیں۔Also readMost-wanted terrorist killed in KP's Khyber operation
برطانیہ اور آئرلینڈ کی صورتحال
شمالی آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور جمہوریہ آئرلینڈ کے اسکولوں کو بھی اسی قسم کے اعلانیہ خط موصول ہوئے۔ تاہم، ان ممالک کی انتظامیہ نے ان دھمکیوں کو غیر معتبر قرار دیا۔ اس وجہ سے وہاں پر بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی ہدایت نہیں کی گئی۔ سکاٹش ایجوکیشن سیکرٹیری میری میک ایلن کا کہنا تھا کہ عوام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔
سرکاری عہدیداروں کا ردعمل
اطالیہ کی وزیر اعظم جیورجیا میلونی نے بتایا کہ ان کی گاڑی میں بم نصب ہونے کی دھمکی دی گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی چیکنگ میں کوئی حقیقی خطرہ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیغامات عوامی الجھن پیدا کرنے کی کوشش ہیں۔ میلونی نے کہا کہ حکومت اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
سیکیورٹی خطرات اور بین الاقوامی تجاویز
اطالیہ کے وزیر دفاع گائیڈو کروسیتو نے پارلیمنٹ میں اس معاملے پر گفتگو کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے پیغامات اسکولوں اور ایئر لائنز کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یورپی سیکیورٹی افسران کا امکان ہے کہ اس میں روس یا ایران کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تاہم، ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے۔
تفتیشی ایجنسیوں کے اقدامات
پولیس اسکاٹ لینڈ نے بتایا کہ ایسے پیغامات جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ سائبر کرائم آفیسرز پیغامات کے منبع کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ محکموں نے کہا ہے کہ ہر حملہ الگ ہو سکتا ہے یا ایک سسٹمٹک مہم ہو سکتی ہے۔ تحقیقاتی عمل جاری ہے اور ممکنہ خطرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
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