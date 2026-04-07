یورپی یونین کے کلاؤڈ سسٹم پر سائبر حملہ: 92 جی بی ڈیٹا چوری

یورپی یونین کے زیرِ استعمال کلاؤڈ انفراسٹرکچر پر ایک بڑے سائبر حملے میں 92 جی بی ڈیٹا چوری کر لیا گیا۔ ہیکرز نے ایمازون ویب سروسز کے ایک اکاؤنٹ سے ڈیٹا چرایا اور یورپی یونین کے سسٹمز تک رسائی حاصل کی۔
یورپی یونین کے زیرِ استعمال کلاؤڈ سسٹمز پر ایک سنگین سائبر حملے کا انکشاف ہوا ہے، جس میں ہیکرز نے بڑے پیمانے پر ڈیٹا چوری کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، حملہ آوروں نے ایمازون ویب سروسز (AWS) کے ایک متاثرہ اکاؤنٹ سے تقریباً 92 گیگا بائٹس (GB) کمپریسڈ ڈیٹا چرایا۔ یہ ڈیٹا یورپی یونین کے مختلف اداروں کی ویب سائٹس اور سروسز کو ہوسٹ کرنے والے Europa.
eu پلیٹ فارم سے منسلک تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں، یورپی یونین کے سسٹمز پر ای میلز، صارفین کا ڈیٹا، اور اندرونی ریکارڈز تک غیر مجاز رسائی حاصل کی گئی۔ یورپی یونین کی سائبر سیکیورٹی ٹیم CERT EU نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔\تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ہیکرز نے ایک پیچیدہ سپلائی چین حملے کا طریقہ استعمال کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک اوپن سورس سیکیورٹی ٹول کو نشانہ بنایا، جہاں سے انہوں نے ایک خفیہ API کی حاصل کی۔ اس کے بعد، اسی API کی کا استعمال کرتے ہوئے، انہوں نے کمیشن کے کلاؤڈ سسٹم میں داخل ہو کر ڈیٹا حاصل کیا۔ چوری شدہ ڈیٹا میں ذاتی معلومات، جیسے نام، ای میل ایڈریس، اور ای میل مواد شامل تھا۔ اس کے علاوہ، کم از کم 29 یورپی ادارے اس حملے سے متاثر ہوئے، اور کمیشن کے درجنوں اندرونی صارفین کا ڈیٹا بھی خطرے میں پڑ گیا۔ اس ڈیٹا میں حساس معلومات کی موجودگی کی وجہ سے ڈیٹا لیک ہونے کا خدشہ ہے۔ حملے کے بعد، چوری شدہ ڈیٹا کو ہیکنگ گروپ 'شائنی ہنٹرز' نے آن لائن شائع کر دیا، جو پہلے بھی بڑے ڈیٹا لیکس میں ملوث رہا ہے۔ اس واقعے سے یورپی یونین کی سیکیورٹی پالیسیوں اور کلاؤڈ انفراسٹرکچر کے تحفظ پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔\اس سائبر حملے کے بعد، یورپی یونین کے حکام نے فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور متاثرہ اداروں کو ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ، سیکیورٹی کے طریقہ کار کو مزید بہتر بنانے اور مستقبل میں ایسے حملوں کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس واقعے نے سائبر سیکیورٹی کے خطرات کو اجاگر کیا ہے جو جدید ڈیجیٹل دور میں اداروں کو درپیش ہیں۔ اس کے علاوہ، یہ واقعہ سپلائی چین حملوں کے خطرات کو بھی نمایاں کرتا ہے، جہاں حملہ آور سافٹ ویئر اور خدمات کے فراہم کنندگان کو نشانہ بنا کر اپنے اہداف تک پہنچتے ہیں۔ یورپی یونین اس واقعے کے بعد اپنی سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے اور ڈیٹا کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس میں سیکیورٹی پروٹوکولز کو اپ گریڈ کرنا، ملازمین کی تربیت، اور ڈیٹا لیک سے بچاؤ کے لیے مزید اقدامات شامل ہیں۔ یہ حملہ یورپی یونین کے لیے ایک الارم ہے اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے
سائبر حملہ یورپی یونین ڈیٹا چوری ایمازون سیکیورٹی
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
92 News launches campaign to donate plasma for saving lives - 92 News HD PlusISLAMABAD (92 News) – “Donate Plasma Save Precious Lives”, 92 News has launched the campaign on mass scale level to donate plasma to save lives.
Read more »
Money laundering case: 92 acquires details of money transfer to Shehbaz family - 92 News HD Plus92 News surfaced the details regarding to transfer of billions rupees from abroad into the accounts of former Punjab chief minister Shehbaz Sharif’s family.
Read more »
Two accused arrested for filming women inside changing room in Gujranwala - 92 News HD PlusGUJRANWALA (92 News) – Taking to the notice on 92 News, police arrested two accused for filming naked women inside changing room in Gujranwala.
Read more »
Coronavirus claims 71 more lives during past 24 hoursISLAMABAD (92 News) – ISLAMABAD (92 News) - The coronavirus (COVID-19) claims 71 more lives during the past 24 hours, taking the death toll to 9,080.
Read more »
All chief ministers congratulate 92 News on its 7th anniversaryLAHORE (92 News) – All the chief ministers congratulated 92 News on its 7th anniversary.
Read more »
