یورپی سلامتی پر امریکی کلاؤڈ پر انحصار: خطرات اور خدشات

یورپی ممالک کی جانب سے قومی سلامتی کے لیے امریکی کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز پر بڑھتے ہوئے انحصار پر ایک نئی رپورٹ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ انحصار ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یورپی حکومتیں خدشہ رکھتی ہیں کہ امریکی انتظامیہ کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کی صورت میں ان کی اہم ڈیجیٹل خدمات پر 'کل سوئچ' کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔
ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ یورپی ممالک کی تین چوتھائی سے زیادہ تعداد اپنی قومی سلامتی کے اہم معاملات کے لیے امریکی کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز پر انحصار کر رہی ہے۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب یورپی حکومتیں اس خدشے میں مبتلا ہیں کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہوا تو ان کی اہم ڈیجیٹل خدمات پر امریکی 'کل سوئچ' کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔
برسلز میں قائم فیوچر آف ٹیکنالوجی انسٹی ٹیوٹ (FOTI) کے ٹوبیاس باچرلے نے کہا کہ روس اور پوتن یوکرین میں ایک یورپی ملک کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں ایک امریکی صدر کی جانب سے ڈنمارک اور گرین لینڈ کو دھمکیاں بھی دیکھنے کو ملیں۔
محققین نے 28 یورپی یونین کے رکن ممالک اور برطانیہ کے دفاعی وزارت کی ویب سائٹس، قومی میڈیا اور یورپی یونین اور برطانیہ کے پبلک پروکیورمنٹ ریکارڈ سے حاصل کردہ عوامی معلومات کا تجزیہ کیا۔ اس تجزیے سے معلوم ہوا کہ 23 ممالک کے قومی سلامتی کے نظام امریکی ٹیکنالوجی پر انحصار کرتے ہیں۔ ان میں مائیکروسافٹ، گوگل، ایمیزون اور اوریکل جیسی بڑی امریکی کمپنیاں شامل ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، مطالعہ کیے گئے 28 ممالک میں سے 16 ممالک کو ممکنہ امریکی 'کل سوئچ' کے حوالے سے 'اعلیٰ خطرے' کا سامنا ہے۔ ان میں جرمنی، پولینڈ اور برطانیہ جیسے یورپ کے اہم فوجی طاقت والے ممالک بھی شامل ہیں۔
بعض یورپی دارالحکومتوں نے پہلے ہی ٹیکنالوجی کی خریداری کے لیے اندرون ملک یا یورپی اختیارات تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس رجحان کے جواب میں، امریکی کمپنیوں نے 'خودمختار' کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز پیش کی ہیں، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ واشنگٹن کی رسائی سے باہر ہیں۔ تاہم، FOTI کا کہنا ہے کہ یہ برانڈنگ کا طریقہ بنیادی انحصار کے مسئلے کو حل نہیں کرتا۔
رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ ایسی سسٹمز اب بھی CLOUD ایکٹ کے دائرہ کار میں آ سکتی ہیں، جو امریکی حکام کو بیرون ملک ذخیرہ شدہ ڈیٹا کمپنیوں سے حوالے کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ محققین نے مزید کہا کہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے امریکی کمپنیاں مینٹیننس اور سیکیورٹی اپ ڈیٹس کو روکنے پر مجبور ہو سکتی ہیں۔
گذشتہ سال، واشنگٹن نے یوکرین کو امریکی کمپنی Maxar کی سیٹلائٹ امیجز سمیت خدمات فراہم کرنے سے گریز کیا تھا، جو کہ صدر ٹرمپ اور ان کے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان عوامی سطح پر ہونے والی بحث کے بعد ہوا تھا۔
برطانوی تھنک ٹینک Chatham House کی Katja Bego نے کہا کہ اگر یہ کام کیف کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، تو یہ لندن، برسلز، پیرس اور برلن کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔
FOTI نے یورپی جانب سے انحصار کو کم کرنے کے ابتدائی اقدامات کی نشاندہی کی ہے، جیسے کہ اٹلی کی وزارت دفاع اور جرمنی کی شمال ریاست Schleswig-Holstein کا اوپن سورس سافٹ ویئر کی طرف بڑھنا۔ دریں اثنا، نیدرلینڈز اپنی دفاعی کلاؤڈ بنانے کے لیے ٹیلی کمیونیکیشن فرم KPN اور فرانس کی Thales کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔
FOTI کے چیف کوری کرائیڈر نے کہا کہ چھوٹے سے چھوٹے تغیرات یا پیش قدمی بھی درست سمت میں ایک قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متبادل ذرائع میں کچھ گہرائی رکھنے سے آپ لچک حاصل کرتے ہیں۔ یہ پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یورپ کو اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے معاملے میں زیادہ خود انحصاری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ کے پیش نظر۔ امریکی کلاؤڈ سروسز پر انحصار، اگرچہ وسیع پیمانے پر ہے، لیکن اب یہ ایک نازک مقام بنتا جا رہا ہے جہاں قومی مفادات اور سیکیورٹی کے خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے متبادل راستوں کی تلاش ناگزیر ہے
