یورپ میں پروازوں اور آئرلینڈ کے میڈیا اداروں کو جعلی بم دھمکیاں
جمعے کے روز آئرلینڈ کے میڈیا اداروں اور یورپ کی کئی پروازوں کو جعلی بم دھمکیاں ملیں، جس سے عملے کا انخلا ہوا اور کچھ طیارے راستہ بدلنے پر مجبور ہوئے۔
جمعے کے روز آئرلینڈ کے کئی میڈیا اداروں کو بم دھمکیوں پر مبنی ای میلز موصول ہوئیں، جس کے بعد قومی براڈکاسٹر RTÉ کے ڈبلن ہیڈکوارٹر سمیت متعدد دفاتر کا عملہ باہر نکال دیا گیا۔ یہ واقعات ایسے وقت میں پیش آئے جب یورپ میں جعلی بم دھمکیوں کی ایک لہر جاری ہے، جو اب تک زیادہ تر ایئرلائنز کو نشانہ بنا رہی تھی اور اس بار ایک درجن سے زائد نئی پروازیں متاثر ہوئیں۔
خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق اس ہفتے یورپ کی متعدد تجارتی پروازوں کو جعلی بم دھمکیاں ملیں، جن کے باعث حکام کو بعض طیارے راستہ بدلنے یا جنگی طیاروں کی حفاظت میں لانے پر مجبور ہونا پڑا۔ حکام ان دھمکیوں کے ماخذ کی شناخت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔Also readنیتھا رمن ایلس اینجلس کی پہلی جنوبی ایشیائی میئر منتخب
آئرلینڈ کے میڈیا اداروں میں بم دھمکیوں کی تفصیل
آئرلینڈ میں جمعے کے روز RTÉ، Irish Independent، Newstalk، Today FM اور Virgin Media کے دفاتر سے عملے کو بم دھمکیوں کی اطلاعات کے بعد باہر نکالا گیا۔
رپورٹس کے مطابق RTÉ کے ڈبلن ہیڈکوارٹر پر پولیس تعینات کی گئی، جہاں مسلح اہلکار موجود تھے۔ یہ دھمکیاں ای میلز کے ذریعے نیوز رومز تک پہنچائی گئی تھیں۔
Newstalk کی میزبان Claire Byrne نے ہوا پر واپسی کے بعد بتایا کہ ادارے کے عملے کو عمارت چھوڑنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ بعد ازاں انہیں بتایا گیا کہ وہ واپس جا سکتے ہیں اور وہ وارننگ جعلی تھی۔
حکام اور متاثرہ اداروں کے مؤقف
آئرلینڈ کے نائب وزیراعظم Simon Harris نے کہا ہے کہ ابھی یہ معلوم نہیں کہ یہ کسی ایک فرد کی کارروائی ہے یا کسی منظم کوشش کا حصہ ہے۔ انہوں نے یہ بات Cork 96FM ریڈیو کو بتائی۔
Simon Harris نے یقین دلایا کہ اس معاملے کو گارڈا یعنی پولیس، سیکیورٹی فورسز اور سائبر ماہرین سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ان کے مطابق عوام کو اس حوالے سے مطمئن رہنا چاہیے کہ ریاستی ادارے صورتحال پر کام کر رہے ہیں۔
پرتگالی پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ جمعے کو Ryanair کی ایک پرواز کو دھمکی دی گئی، جو لزبن سے روم جانے کے لیے مقررہ تھی۔ اس وقت طیارہ ابھی اٹلی سے لزبن کی جانب آ رہا تھا۔ خصوصی پولیس یونٹ UEP نے طیارے کا سیکیورٹی معائنہ کیا، جس میں کوئی دھماکا خیز مواد یا مشکوک چیز نہیں ملی۔
Prague ایئرپورٹ کے ترجمان Jiri Hannich نے اے ایف پی کو بتایا کہ تازہ دھمکیوں کے باوجود ایئرپورٹ کا آپریشن معمول کے مطابق اور ہموار ہے۔
مردوں کی ریاست نامی گروہ اور مشتبہ روابط
بعض ای میلز پر دستخط ایک ایسے نام سے ملتے ہیں جو روس کی انتہا پسند تحریک Male State سے مشابہ ہے، تاہم اے ایف پی نے ان پیغامات کا کسی بھی تنظیم سے تعلق ثابت نہیں کیا۔
ماضی میں اے ایف پی کے دیکھے گئے کچھ پیغامات میں خواتین مخالف مواد بھی شامل تھا۔ صوفیہ ایئرپورٹ کو بھیجے گئے ایک پیغام میں دعویٰ کیا گیا کہ دھماکا 60 منٹ میں ہوگا اور آج آسمان سرخ ہو جائے گا۔ برمingham ایئرپورٹ نے بھی ایک گروہ Men's State کی جانب سے ملتا جلتا پیغام موصول ہونے کی تصدیق کی۔
روسی گروہ Male State کو 2021 میں روس کی عدالتوں نے انتہا پسند تنظیم قرار دیا تھا، مگر 2022 میں اس نے یوکرین پر روسی حملے کی حمایت کی۔ ماہرین کے مطابق یہ واضح نہیں کہ اس گروہ کا روسی حکام سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔
یورپی پروازوں اور مسافروں پر عملی اثرات
بدھ اور جمعرات کے دوران یورپ کی پروازوں کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا، جمعرات کو تقریباً 30 مسافر پروازوں کو دھمکیاں ملیں، جن میں لندن، میڈرڈ اور کوپن ہیگن جانے والے طیارے شامل تھے۔
جمعے کو لزبن، روم، پراگ اور صوفیہ سے آنے جانے والی متعدد پروازوں کو نئی دھمکیاں ملیں۔ چیک جمہوریہ اور بلغاریہ میں کم از کم 11 پروازوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں پراگ ایئرپورٹ پر آنے والی چار اور وہاں سے روانہ ہونے والی پانچ پروازیں، جبکہ صوفیہ جانے والی دو پروازیں شامل تھیں۔
ان واقعات کے باعث مسافروں کو تاخیر اور راستوں میں تبدیلی جیسے مسائل کا سامنا ہوا، جبکہ آئرلینڈ میں میڈیا اداروں کے عملے کو عارضی طور پر عمارتوں سے باہر رہنا پڑا۔ فی الحال حکام نے کسی ایک ملزم یا گروہ کی باقاعدہ شناخت کا اعلان نہیں کیا۔
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