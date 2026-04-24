یورپی یونین کا ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی کا امکان، جامع معاہدے کی صورت میں

یورپی یونین نے امریکہ اور ایران کے درمیان جامع معاہدے کی صورت میں ایران پر عائد پابندیوں کو مرحلہ وار کم کرنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے یورپی رہنماؤں کو بتایا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی ممکنہ معاہدے کی صورت میں پابندیوں میں نرمی ایک ایسا اقدام ہو سکتا ہے جو مستقل جنگ بندی کے عمل کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یورپی رہنما قبرص میں مصر، شام اور لبنان کے رہنماؤں کے ساتھ ایک اہم سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، جہاں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور ایران سے متعلق امور زیر غور ہیں۔ یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا نے آبنائے ہرمز کو بلا کسی رکاوٹ اور ٹیکس کے فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ یہ عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے ایک اہم راستہ ہے۔ انھوں نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کی آزادی بین الاقوامی تجارت اور توانائی کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ اجلاس سے قبل یورپی یونین کی خارجہ پالیسی سربراہ جوزپ بوررل نے خبردار کیا ہے کہ اگر مذاکرات 2015 کے جوہری معاہدے جیسا مضبوط نتیجہ دینے میں ناکام رہے تو دنیا کو ایک زیادہ خطرناک ایران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انھوں نے اس بات کو بھی یاد دلایا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت کے دوران اس معاہدے سے دستبرداری کر لی تھی۔ بوررل نے تاکید کی کہ ایک مضبوط معاہدہ خطے میں استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک جامع معاہدہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور جنگ کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ تاہم، انھوں نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کرنا ایک چیلنج ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے تمام فریقوں کی جانب سے مسلسل کوششوں کی ضرورت ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کا موقف ہے کہ جنگ کے بعد بھی ایران کے ساتھ اعتماد کی بحالی میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں، یورپی یونین کی جانب سے پابندیوں میں نرمی کا اعلان ایک مثبت پیش رفت ہے، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ آیا یہ اقدام ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے اور ایک جامع معاہدے تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے۔ اس صورتحال میں، یورپی یونین کی جانب سے ایران پر عائد پابندیوں کو کم کرنے کا امکان ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ ایک طرف، یہ اقدام ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے اور ایک جامع معاہدے تک پہنچنے میں مدد کر سکتا ہے۔ دوسری طرف، یہ ایران کو مزید سخت موقف اختیار کرنے اور جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ یورپی رہنماؤں کو ان تمام عوامل کو مدنظر رکھنا ہوگا اور ایک ایسا فیصلہ کرنا ہوگا جو خطے میں استحکام اور سلامتی کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اس میں صرف جوہری معاہدے پر اتفاق رائے شامل نہیں ہے، بلکہ دونوں ممالک کے درمیان تمام تناؤ کے نکات کو حل کرنا بھی شامل ہے۔ اس میں یمن میں جنگ، شام میں خانہ جنگی اور عراق میں ایران کی مداخلت جیسے مسائل شامل ہیں۔ اگر امریکہ اور ایران ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں، تو یہ خطے میں ایک نئی امن اور تعاون کی دور شروع کر سکتا ہے۔ تاہم، اس کے لیے دونوں ممالک کی جانب سے سیاسی ارادے اور سنجیدگی کی ضرورت ہوگی.
